Σάββατο 03 Ιανουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
03.01.2026 | 09:49
Ισχυροί άνεμοι κρατούν δεμένα τα πλοία στα λιμάνια – Ποια δρομολόγια δεν εκτελούνται
Ραφήνα: Φωτιά σε κατοικία – Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε ένοικος
Ελλάδα 03 Ιανουαρίου 2026 | 10:01

Ραφήνα: Φωτιά σε κατοικία – Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε ένοικος

Στη μονοκατοικία όπου εκδηλώθηκε η φωτιά στη Ραφήνα επιχειρεί ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής με 15 άνδρες και πέντε οχήματα

Σύνταξη
Φωτιά ξέσπασε το πρωί του Σαββάτου σε μονοκατοικία επί της οδού Αγίας Μαγδαληνής και Φιλικής Εταιρείας, στη Ραφήνα Αττικής, απ’ όπου ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του ένας ένοικος.

Στο σημείο επιχειρεί μεγάλη δύναμη της Πυροσβεστικής με 15 πυροσβέστες με πέντε οχήματα, ενώ στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν και εθελοντές. Η φωτιά έχει τεθεί υπό έλεγχο, ενώ η οικία έχει καταστραφεί ολοσχερώς.

Από το σπίτι, που καταστράφηκε ολοσχερώς, ανασύρθηκε ένας ηλικιωμένος χωρίς τις αισθήσεις του

Στιγμιότυπο από την επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς σε σπίτι στη Ραφήνα (Πηγή: irafina.gr)

Όπως αναφέρει το irafina.gr, η φωτιά ξέσπασε λίγο πριν από τις 8:30 το πρωί και η μονοκατοικία τυλίχτηκε γρήγορα στις φλόγες. Στο σημείο έσπευσε πρώτα όχημα της Πολιτικής Προστασίας Ραφήνας Πικερμίου και στη συνέχεια οι πυροσβεστικές δυνάμεις.

Οι περίοικοι ενημέρωσαν τους πυροσβέστες ότι υπάρχει εγκλωβισμένο άτομο μέσα στην οικία, το οποίο δυστυχώς επιβεβαιώθηκε κατά την κατάσβεση.

εικόνα που δείχνει άνδρες της πυροσβεστικής να επιχειρούν στη μονοκατοικία που τυλίχτηκε στις φλόγες το πρωί του Σαββάτου

Άνδρες της πυροσβεστικής επιχειρούν στη μονοκατοικία που τυλίχτηκε στις φλόγες το πρωί του Σαββάτου (Πηγή: irafina.gr)

Σύνταξη
Φαραντούρης: Ταυτόσημα τα συμφέροντα Ελλάδας – Κύπρου, να προχωρήσουμε σε οριοθέτηση ΑΟΖ
«Στρατηγικά» 03.01.26

Φαραντούρης: Ταυτόσημα τα συμφέροντα Ελλάδας – Κύπρου, να προχωρήσουμε σε οριοθέτηση ΑΟΖ

Ο ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης σημειώνει ότι «Ελλάδα και Κύπρος οφείλουν να προχωρήσουν τα στρατηγικά πρότζεκτ ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος όπως η ηλεκτρική διασύνδεση και ο αγωγός East Med»

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Αμερικανικές επιθέσεις στο Καράκας και σε άλλες πόλεις – Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η χώρα
Ραγδαίες εξελίξεις 03.01.26

Live: Αμερικανικές επιθέσεις στο Καράκας και σε άλλες πόλεις - Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Βενεζουέλα

Η Βενεζουέλα στο στόχαστρο των ΗΠΑ - Επιθέσεις με διαταγή Τραμπ σε «στρατιωτικούς στόχους» - «Προετοιμαζόμαστε για ένοπλο αγώνα» λέει ο Μαδούρο - Δείτε live τις εξελίξεις στο in

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Οι αθλητικές μεταδόσεις του Σαββάτου (3/1): Δράση στο MEGA με τον τελικό του Betsson Super Cup
Ποδόσφαιρο 03.01.26

Οι αθλητικές μεταδόσεις του Σαββάτου (3/1): Δράση στο MEGA με τον τελικό του Betsson Super Cup

Ο τελικός του Betsson Super Cup (17:00 / MEGA) αποτελεί το... κυρίως πιάτο από τις αθλητικές μεταδόσεις του Σαββάτου (3/1), με τη δράση να περιλαμβάνει και αγώνες των μεγάλων ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων.

Σύνταξη
Το φαινόμενο του «σατανικού πανικού» της δεκαετίας του ’80 – Η αληθινή ιστορία πίσω από τον Έντι Μάνσον του Stranger Things
Κατηγορούμενος χωρίς αποδείξεις 03.01.26

Το φαινόμενο του «σατανικού πανικού» της δεκαετίας του ’80 – Η αληθινή ιστορία πίσω από τον Έντι Μάνσον του Stranger Things

Ο 4ος κύκλος του Stranger Things το 2002 μας χάρισε ένα χαρακτήρα που αγαπήθηκε: τον Έντι Μάνσον. Ωστόσο, αυτή η περσόνα βασίστηκε σε μια πραγματική υπόθεση που γεννήθηκε μέσα στο κλίμα μαζικού πανικού για τον σατανισμό.

Ίλντα Τόσκα
Ίλντα Τόσκα
Ανδρουλάκης: Σε Τέμπη, υποκλοπές, ΟΠΕΚΕΠΕ η κυβέρνηση κάνει τα αδύνατα δυνατά για να μην αποκαλυφθεί η αλήθεια
ΠΑΣΟΚ 03.01.26

Ανδρουλάκης: Σε Τέμπη, υποκλοπές, ΟΠΕΚΕΠΕ η κυβέρνηση κάνει τα αδύνατα δυνατά για να μην αποκαλυφθεί η αλήθεια

«Η θεσμική παρακμή συνοδεύεται από την οικονομική στενότητα του μεγαλύτερου μέρους της ελληνικής κοινωνίας», επισημαίνει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, ασκώντας δριμύτατη κριτική κατά της κυβέρνησης

Σύνταξη
ACLED: Έτος παγκόσμιας πολυδιάσπασης και αστάθειας το 2026 – Οι δέκα περιοχές υψηλού κινδύνου
Η νέα... κανονικότητα 03.01.26

Έτος παγκόσμιας πολυδιάσπασης και αστάθειας το 2026 - Οι δέκα περιοχές υψηλού κινδύνου

Δέκα περιοχές που προβλέπεται να αντιμετωπίσουν ένοπλες συγκρούσεις, πολιτικές αναταραχές και ανθρωπιστικές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης το 2026. Οι προβλέψεις του ACLED.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Βενεζουέλα: «Καταγγέλλουμε την επίθεση των ΗΠΑ – Ο λαός να βγει στους δρόμος – Προετοιμασία για ένοπλο αγώνα» – Μήνυμα Μαδούρο
Κατάσταση έκτακτης ανάγκης 03.01.26

«Ο λαός να βγει στους δρόμους - Προετοιμασία για ένοπλο αγώνα» - Το μήνυμα Μαδούρο μετά την επίθεση των ΗΠΑ

Η Βενεζουέλα κηρύχτηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης - Ο Νικολάς Μαδούρο στο πρώτο του μήνυμα μετά την επίθεση των ΗΠΑ καλεί τον λαό να βγει στους δρόμους

Σύνταξη
Γ. Αγγελόπουλος: «Να κατακτήσουμε όλους τους στόχους, σημαντικό να νικάς αυτόν τον Παναθηναϊκό» (vid)
Euroleague 03.01.26

Γ. Αγγελόπουλος: «Να κατακτήσουμε όλους τους στόχους, σημαντικό να νικάς αυτόν τον Παναθηναϊκό» (vid)

Ο Γιώργος Αγγελόπουλος μίλησε για τη νίκη του Ολυμπιακού στο ΟΑΚΑ, στάθηκε στο σερί επί του Παναθηναϊκού στην Ευρωλίγκα, μίλησε για το ΣΕΦ και την αγάπη του κόσμου, ενώ σημείωσε πως φέτος οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν να κατακτήσουν όλους τους στόχους.

Σύνταξη
Παίζοντας με τους θεσμούς
Editorial 03.01.26

Παίζοντας με τους θεσμούς

Έλλειψη σεβασμού στους θεσμούς δείχνει (και) ο τρόπος που αντιμετωπίζει η κυβέρνηση τις Ανεξάρτητες Αρχές

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γιαννακόπουλος: «Δική μου επιλογή ο Αταμάν, όποιος έχει παράπονα να τα απευθύνει σε μένα»
Euroleague 03.01.26

Γιαννακόπουλος: «Δική μου επιλογή ο Αταμάν, όποιος έχει παράπονα να τα απευθύνει σε μένα»

Μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό στο ΟΑΚΑ, ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, στήριξε την ομάδα και τον Εργκίν Αταμάν, με ένα μεταμεσονύκτιο post στo Instagram.

Σύνταξη
Κραν Μοντανά: Ο ήρωας πατέρας που έσωσε 10 νέους – «Δεν θα ξεχάσω τα βλέμματα εκείνων που ήξεραν ότι πεθαίνουν»
Κόσμος 03.01.26

Κραν Μοντανά: Ο ήρωας πατέρας που έσωσε 10 νέους – «Δεν θα ξεχάσω τα βλέμματα εκείνων που ήξεραν ότι πεθαίνουν»

Πώς πατέρας κατάφερε να σώσει 10 νέους από την πύρινη κόλαση στο μπαρ του Κραν Μοντανά - Αγνοούμενη παραμένει η 15χρονη Ελληνίδα Αλίκη Καλλέργη.

Εύη Δαλίπη
Εύη Δαλίπη
Βενεζουέλα: Ισχυρές εκρήξεις ακούγονται στο Καράκας – Πλήγματα σε στρατιωτική βάση με εντολή Τραμπ
Διακόπηκε η ηλεκτροδότηση 03.01.26

Τύμπανα πολέμου στη Βενεζουέλα: Απανωτές εκρήξεις στο Καράκας - Πλήγματα σε στρατιωτική βάση με εντολή Τραμπ

Οι ΗΠΑ έχουν απειλήσει επανειλημμένα τη Βενεζουέλα με στρατιωτική επέμβαση - Την τελευταία ώρα σημειώνονται ισχυρές εκρήξεις και βομβαρδισμοί σε στρατιωτικές βάσεις στο Καράκας

Σύνταξη
Φωτορεπόρτερ από το Ελ Σαλβαδόρ συνελήφθη στην Ισπανία την ώρα που υπέβαλε αίτηση για άσυλο
Στη Σεβίλη 03.01.26

Φωτορεπόρτερ από το Ελ Σαλβαδόρ συνελήφθη στην Ισπανία την ώρα που υπέβαλε αίτηση για άσυλο

Ο Ντιέγκο Αντρές Ρόσα Ροσάλες βρισκόταν στη διαδικασία επεξεργασίας της αίτησης ασύλου του και συνελήφθη βάσει ειδοποίησης της Interpol που εκδόθηκε κατ’ απαίτηση των αρχών του Ελ Σαλβαδόρ

Σύνταξη
Στην κόψη του ξυραφιού: Η Ουκρανία μεταξύ «προβοκάτσιας» και ειρήνης
Καταιγιστικές εξελίξεις 03.01.26

Στην κόψη του ξυραφιού: Η Ουκρανία μεταξύ «προβοκάτσιας» και ειρήνης

Κλιμάκωση της βίας με αμοιβαίες κατηγορίες για χτυπήματα σε αμάχους και «προβοκάτσιες», αγωνιώδης διπλωματική προσπάθεια για την ολοκλήρωση μιας ειρηνευτικής συμφωνίας για την Ουκρανία

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 03 Ιανουαρίου 2026
