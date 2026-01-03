Φωτιά ξέσπασε το πρωί του Σαββάτου σε μονοκατοικία επί της οδού Αγίας Μαγδαληνής και Φιλικής Εταιρείας, στη Ραφήνα Αττικής, απ’ όπου ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του ένας ένοικος.

Στο σημείο επιχειρεί μεγάλη δύναμη της Πυροσβεστικής με 15 πυροσβέστες με πέντε οχήματα, ενώ στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν και εθελοντές. Η φωτιά έχει τεθεί υπό έλεγχο, ενώ η οικία έχει καταστραφεί ολοσχερώς.

Από το σπίτι, που καταστράφηκε ολοσχερώς, ανασύρθηκε ένας ηλικιωμένος χωρίς τις αισθήσεις του

Όπως αναφέρει το irafina.gr, η φωτιά ξέσπασε λίγο πριν από τις 8:30 το πρωί και η μονοκατοικία τυλίχτηκε γρήγορα στις φλόγες. Στο σημείο έσπευσε πρώτα όχημα της Πολιτικής Προστασίας Ραφήνας Πικερμίου και στη συνέχεια οι πυροσβεστικές δυνάμεις.

Οι περίοικοι ενημέρωσαν τους πυροσβέστες ότι υπάρχει εγκλωβισμένο άτομο μέσα στην οικία, το οποίο δυστυχώς επιβεβαιώθηκε κατά την κατάσβεση.