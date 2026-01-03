Μαγνησία: Στο νοσοκομείο 67χρονη μετά τη φωτιά που ξέσπασε στο σπίτι της
Η άτυχη γυναίκα σοκαρίστηκε όταν είδε τη φωτιά και δεν μπορούσε να αντιδράσει - Γείτονάς της έτρεξε να τη βοηθήσει και την προέτρεπε να βγει οδηγώντας την με τις φωνές του προς την έξοδο
Την τελευταία στιγμή κατάφερε να βγει από το σπίτι της που είχε τυλιχτεί στις φλόγες μια 67χρονη γυναίκα στη Μαγνησία, η οποία όταν είδε τη φωτιά δεν πρόλαβε να κάνει το παραμικρό.
Η αποκατάσταση των καταστροφών ώστε το σπίτι να γίνει πάλι κατοικήσιμο υπολογίζεται στα 13.000 ευρώ
Η πυρκαγιά ξέσπασε στις 8:10 το πρωί της Πρωτοχρονιάς στη μονοκατοικία όπου διέμενε η γυναίκα, στη Νέα Ιωνία, και μέσα σε λίγα λεπτά είχε επεκταθεί στην κουζίνα και στην κρεβατοκάμαρα. Λίγο πριν, η 67χρονη είχε σηκωθεί για να ανάψει τη σόμπα πετρελαίου.
Όπως αναφέρει ο taxydromos.gr (πηγή κεντρικής φωτογραφίας), η σόμπα είχε διαρροή. Έτσι όταν η γυναίκα επιχείρησε να την ανάψει, η φωτιά μεταδόθηκε αστραπιαία από το πετρέλαιο που είχε χυθεί γύρω από τη συσκευή.
Παρ’ ολίγον τραγωδία
Η 67χρονη δεν πρόλαβε να κάνει τίποτα για να αποτρέψει τον κίνδυνο και βρισκόταν σε σοκ. Για καλή της τύχη, ο γείτονάς της είδε τους καπνούς, κάλεσε την Πυροσβεστική και έτρεξε να βοηθήσει τη γυναίκα. Της φώναζε να βγει και – καθώς διατηρούσε ακόμα τις αισθήσεις της – ανταποκρίθηκε ενόσω οι φωνές του την οδηγούσαν προς την έξοδο.
Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούσαν επί δύο ώρες δέκα πυροσβέστες με τρία υδροφόρα οχήματα και δύο βοηθητικά. Η μονοκατοικία επί της οδού Λέρου υπέστη πολύ μεγάλες ζημιές, ενώ καταστράφηκαν έπιπλα και ηλεκτρικές συσκευές. Η αποκατάσταση των καταστροφών ώστε το σπίτι να γίνει πάλι κατοικήσιμο υπολογίζεται στα 13.000 ευρώ.
Η 67χρονη μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου για παροχή πρώτων βοηθειών, ενώ η κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου Βόλου συνεργάζονται με τις αντίστοιχες του Νοσοκομείου Βόλου προκειμένου η γυναίκα να φιλοξενηθεί σε δομή.
