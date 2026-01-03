Την τελευταία στιγμή κατάφερε να βγει από το σπίτι της που είχε τυλιχτεί στις φλόγες μια 67χρονη γυναίκα στη Μαγνησία, η οποία όταν είδε τη φωτιά δεν πρόλαβε να κάνει το παραμικρό.

Η αποκατάσταση των καταστροφών ώστε το σπίτι να γίνει πάλι κατοικήσιμο υπολογίζεται στα 13.000 ευρώ

Η πυρκαγιά ξέσπασε στις 8:10 το πρωί της Πρωτοχρονιάς στη μονοκατοικία όπου διέμενε η γυναίκα, στη Νέα Ιωνία, και μέσα σε λίγα λεπτά είχε επεκταθεί στην κουζίνα και στην κρεβατοκάμαρα. Λίγο πριν, η 67χρονη είχε σηκωθεί για να ανάψει τη σόμπα πετρελαίου.

Όπως αναφέρει ο taxydromos.gr (πηγή κεντρικής φωτογραφίας), η σόμπα είχε διαρροή. Έτσι όταν η γυναίκα επιχείρησε να την ανάψει, η φωτιά μεταδόθηκε αστραπιαία από το πετρέλαιο που είχε χυθεί γύρω από τη συσκευή.

Παρ’ ολίγον τραγωδία

Η 67χρονη δεν πρόλαβε να κάνει τίποτα για να αποτρέψει τον κίνδυνο και βρισκόταν σε σοκ. Για καλή της τύχη, ο γείτονάς της είδε τους καπνούς, κάλεσε την Πυροσβεστική και έτρεξε να βοηθήσει τη γυναίκα. Της φώναζε να βγει και – καθώς διατηρούσε ακόμα τις αισθήσεις της – ανταποκρίθηκε ενόσω οι φωνές του την οδηγούσαν προς την έξοδο.

Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούσαν επί δύο ώρες δέκα πυροσβέστες με τρία υδροφόρα οχήματα και δύο βοηθητικά. Η μονοκατοικία επί της οδού Λέρου υπέστη πολύ μεγάλες ζημιές, ενώ καταστράφηκαν έπιπλα και ηλεκτρικές συσκευές. Η αποκατάσταση των καταστροφών ώστε το σπίτι να γίνει πάλι κατοικήσιμο υπολογίζεται στα 13.000 ευρώ.

Η 67χρονη μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου για παροχή πρώτων βοηθειών, ενώ η κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου Βόλου συνεργάζονται με τις αντίστοιχες του Νοσοκομείου Βόλου προκειμένου η γυναίκα να φιλοξενηθεί σε δομή.