Κέρκυρα: Συνελήφθη 54χρονη που μαχαίρωσε τον σύντροφό της
Η 54χρονη τραυμάτισε με αιχμηρό αντικείμενο τον σύντροφο της μετά από επεισόδιο
Στη σύλληψη μίας 54χρονης στην Κέρκυρα προχώρησαν οι Αρχές, με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας σε βάρος του συντρόφου της, καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής βίας και όπλων.
Ειδικότερα, κατά τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης (14/5) το Κέντρο Επιχειρήσεων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κέρκυρας ενημερώθηκε για τραυματισμό ατόμου, ύστερα από επεισόδιο που σημειώθηκε σε οικία, σε περιοχή περιφερειακά της πόλης του νησιού.
Σύμφωνα με το corfunews.gr στο σημείο έσπευσαν άμεσα οι αστυνομικοί της Ομάδας Πρόληψης και Διαμεσολάβησης (Ο.Π.ΔΙ.), οι οποίοι στο πλαίσιο διερεύνησης του περιστατικού διαπίστωσαν ότι η 54χρονη είχε τραυματίσει με αιχμηρό αντικείμενο τον 57χρονο σύντροφο της.
Κατά τη διάρκεια των ερευνών βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα μαχαίρι. Η συλληφθείσα θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κέρκυρας.
