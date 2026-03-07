Πτολεμαΐδα: Συνελήφθη άνδρας για επίθεση με μαχαίρι – Στο νοσοκομείο το θύμα
Το θύμα μεταφέρθηκε στο «Μποδοσάκειο» Νοσοκομείο στην Πτολεμαίδα με τραύματα σε κεφάλι και σώμα
Στη σύλληψη ενός 54χρονου άνδρα προχώρησε η Αστυνομία στην Πτολεμαΐδα, έπειτα από επίθεση με μαχαίρι που εξαπέλυσε εις βάρος ενός 49χρονου, τον οποίο τραυμάτισε σε κεφάλι και σώμα.
Το μαχαίρι που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς και κατασχέθηκε
Εις βάρος του συλληφθέντος ημεδαπού σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.
Σύμφωνα με τις αστυνομικές Αρχές ο 54χρονος είχε διαπληκτιστεί χθες το πρωί στην Πτολεμαΐδα με τον 49χρονο, επίσης ημεδαπό. Τα πράγματα, ωστόσο, ξέφυγαν γρήγορα και ο άνδρας που συνελήφθη φέρεται να έβγαλε μαχαίρι και να επιτέθηκε στον άλλον, τραυματίζοντάς τον στον δεξιό μηρό, στον θώρακα και στο αυτί.
Ο τραυματίας μετέβη άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας «Μποδοσάκειο», όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.
Το μαχαίρι που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς και κατασχέθηκε. Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Εορδαίας.
