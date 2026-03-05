Άγιος Παντελεήμονας: Συνελήφθησαν δύο 16χρονοι για την επίθεση με μαχαίρι σε 17χρονο
Συνελήφθησαν δύο 16χρονοι - Μαχαίρωσαν 17χρονο έξω από σχολείο στον Άγιο Παντελεήμονα
Σε δύο συλλήψεις προχώρησε η Αστυνομία για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος 17χρονου χθες, Τετάρτη 4 Μαρτίου, στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα.
Ειδικότερα, όπως έγινε γνωστό από την ΕΛ.ΑΣ., χθες περίπου στις 10.00 το βράδυ συνελήφθησαν δύο 16χρονοι σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για πρόκληση επικίνδυνης σωματικής βλάβης.
Υπενθυμίζεται πως το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (4/3) έξω από το 41ο Λύκειο Αθηνών, στον ‘Αγιο Παντελεήμονα, όταν ομάδα 5-6 ατόμων επιτέθηκε και τραυμάτισε με μαχαίρι τύπου καραμπίτ έναν 17χρονο μαθητή.
Τον μαθητή εντόπισε αιμόφυρτο λίγο μετά τις 14:00, καθηγητής του σχολείου. Ο ανήλικος αρχικά δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες από μηχανή του ΕΚΑΒ που έσπευσε στο σημείο και στη συνέχεια διακομίσθηκε στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός». Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την ΕΛΑΣ ο 17χρονος πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο.
- Άγιος Παντελεήμονας: Συνελήφθησαν δύο 16χρονοι για την επίθεση με μαχαίρι σε 17χρονο
- Ξεκίνησε η πρώτη Σχολή Γονέων από τον Δήμο Πειραιά και το Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού
- Scope: Ελλάδα και Κύπρος μεταξύ των πιο ευάλωτων στην άνοδο των τιμών ενέργειας
- Σκάνδαλο Έπσταϊν: Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ απέσυρε 47.635 αρχεία — ανάμεσά τους και καταγγελίες για τον Τραμπ
- Εκτός δράσης για ακόμη 4-6 εβδομάδες ο Λάρκιν
- «Κανείς δεν θέλει να πολεμήσει για το Ισραήλ»: Βετεράνος των ΗΠΑ απομακρύνθηκε με τη βία από ακρόαση της Γερουσίας
- Άγιος Δημήτριος: Συνελήφθη 34χρονος με πιστόλι και 14 φυσίγγια
- Λέρος: «Με χτυπούσε κάθε μέρα, μου είχε τρυπήσει την παλάμη με κατσαβίδι» – Τι δήλωσε ο 18χρονος πατροκτόνος
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις