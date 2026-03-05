Άγιος Παντελεήμονας: Βίντεο ντοκουμέντο με τη διαφυγή των δραστών που μαχαίρωσαν 17χρονο μαθητή
Μαχαίρωσαν 17χρονο μαθητή έξω από σχολείο στον Άγιο Παντελεήμονα
Ακόμη ένα αιματηρό περιστατικό με θύμα έναν ανήλικο καταγράφηκε στην Αθήνα και συγκεκριμένα στον Άγιο Παντελεήμονα. Το μεσημέρι της Τετάρτης (4/3) έξω από το 41ο Λύκειο Αθηνών μια ομάδα 5-6 ατόμων επιτέθηκε και τραυμάτισε με μαχαίρι έναν 17χρονο μαθητή.
Λίγο μετά τις 14:00, καθηγητής του σχολείου ειδοποίησε την αστυνομία αναφέροντας ότι μαθητής του έχει τραυματιστεί από αιχμηρό αντικείμενο. Σύμφωνα με την κατάθεση του 17χρονου, η ομάδα των δραστών τον πλησίασε στο πεζοδρόμιο και ένας από αυτούς τον χτύπησε με μαχαίρι τύπου κραμπίτ στον μηρό.
Στο βίντεο της ΕΡΤ φαίνονται οι δράστες να τρέχουν να διαφύγουν.
Το παιδί μεταφέρθηκε άμεσα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.
Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αθηνών εξετάζουν υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, προκειμένου να ταυτοποιήσουν τους δράστες και να διαπιστώσουν τα κίνητρα της επίθεσης. Παράλληλα, λαμβάνονται καταθέσεις από μαθητές και εκπαιδευτικούς.
