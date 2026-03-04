newspaper
04.03.2026 | 13:35
Κουτσούμπας: Δύο από τα drones που καταρρίφθηκαν στην Κύπρο είχαν κατεύθυνση τη Σούδα
Άγιος Παντελεήμονας: Στο νοσοκομείο ανήλικος με τραύμα από αιχμηρό αντικείμενο
Ελλάδα 04 Μαρτίου 2026, 15:27

Άγιος Παντελεήμονας: Στο νοσοκομείο ανήλικος με τραύμα από αιχμηρό αντικείμενο

Ο μαθητής μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Σύνταξη
Επίθεση με μαχαίρι δέχθηκε 17χρονος μαθητής έξω από σχολείο στον Αγιο Παντελεήμονα.

Ο μαθητής, με καταγωγή από την Κούβα εντοπίστηκε από καθηγητή έξω από το λύκειο με τραύμα στον μηρό από αιχμηρό αντικείμενο.

Αμεσα, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες φέρεται να δέχτηκε επίθεση από 5-6 άτομα με έναν από αυτούς να τον τραυματίζει με μαχαίρι.

Αναζητούνται οι δράστες

Economy
Πιερρακάκης στο EIB Forum: Η διάρκεια του πολέμου θα κρίνει τις επιπτώσεις στην ΕΕ

Πιερρακάκης στο EIB Forum: Η διάρκεια του πολέμου θα κρίνει τις επιπτώσεις στην ΕΕ

Κόσμος
Εξουδετερώθηκε ιρανικός πύραυλος πριν μπει στην Τουρκία

Εξουδετερώθηκε ιρανικός πύραυλος πριν μπει στην Τουρκία

Θεσσαλονίκη: Ελεύθερος ο 17χρονος που γρονθοκόπησε συνομήλικό του στις τουαλέτες σχολείου
Στη Θεσσαλονίκη 04.03.26

Ελεύθερος ο 17χρονος που γρονθοκόπησε συνομήλικό του στις τουαλέτες σχολείου - Προκαταρκτική έρευνα διέταξε η εισαγγελέας

Η εισαγγελέας έδωσε εντολή να διεξαχθεί για το περιστατικό προκαταρκτική έρευνα ώστε να αποφασιστεί στη συνέχεια η ποινική μεταχείριση του 17χρονου

Σύνταξη
Κρήτη: Φρικτό θάνατο βρήκε άνδρας που παγιδεύτηκε σε φρέζα ενώ εκτελούσε εργασίες στο αμπέλι του
Στην Κρήτη 04.03.26

Φρικτό θάνατο βρήκε άνδρας που παγιδεύτηκε σε φρέζα ενώ εκτελούσε εργασίες στο αμπέλι του

Ο 73χρονος Βρετανός είχε εγκατασταθεί μόνιμα σε χωριό της Σητείας στην Κρήτη πριν από πολλά χρόνια - Τον εντόπισαν χωρίς τις αισθήσεις του συγχωριανοί του, οι οποίοι ειδοποίησαν τις Αρχές

Σύνταξη
Δίκη για Χρυσή Αυγή: «Ο ήλιος της δικαιοσύνης δεν ξέχασε σήμερα τον τόπο μας» δήλωσε ο συνήγορος πολιτικής αγωγής
Ελλάδα 04.03.26

«Ο ήλιος της δικαιοσύνης δεν ξέχασε σήμερα τον τόπο μας» δήλωσε ο συνήγορος πολιτικής αγωγής στη δίκη της ΧΑ

«Ο τόπος μας δεν χωράει ούτε φασίστες ούτε φασιστική βία - Οι αγώνες της δημοκρατικής κοινωνίας και του αντιφασιστικού κινήματος έφεραν αποτέλεσμα» είπε ο Κώστας Παπαδάκης αναφερόμενος στη Χρυσή Αυγή

Σύνταξη
Χρυσή Αυγή: «Μία ιστορική μέρα, μία μεγάλη νίκη για την κοινωνία μας» – Μάγδα Φύσσα για την απόφαση του Εφετείου
Ένοχοι και οι 42 04.03.26

«Μία ιστορική μέρα, μία μεγάλη νίκη για την κοινωνία μας» - Μάγδα Φύσσα μετά την απόφαση για τη Χρυσή Αυγή

«Για άλλη μία φορά ευχαριστώ όλο τον κόσμο και την πολιτική αγωγή που ήταν βράχος σε αυτή την κόλαση», δήλωσε η Μάγδα Φύσσα μετά την τελεσίδικη απόφαση για τη Χρυσή Αυγή ως εγκληματική οργάνωση

Σύνταξη
Χρυσή Αυγή: Εγκληματική οργάνωση με τη βούλα του Εφετείου – Ιστορική απόφαση
Ελλάδα 04.03.26

Ιστορική απόφαση: Εγκληματική οργάνωση με τη βούλα του Εφετείου η Χρυσή Αυγή - Ένοχοι και οι 42 κατηγορούμενοι

Η Χρυσή Αυγή κρίνεται εγκληματική οργάνωση και με την απόφαση του Εφετείου - Δικαίωση για τα θύματα και τις οικογένειές τους μετά από χρόνια αγώνων

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
«Ελ. Βενιζέλος»: Δεκάδες ακυρώσεις σε πτήσεις λόγω του πολέμου στο Ιράν – Οι προορισμοί που επηρεάζονται
Αναστάτωση και αβεβαιότητα 04.03.26

Δεκάδες ακυρώσεις πτήσεων στο «Ελ. Βενιζέλος» λόγω του πολέμου στο Ιράν - Οι προορισμοί που επηρεάζονται

Οι ταξιδιώτες που έχουν προγραμματισμένες πτήσεις από το «Ελ. Βενιζέλος» καλούνται να ελέγχουν συνεχώς την κατάσταση των πτήσεών τους προτού ξεκινήσουν για το αεροδρόμιο

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Η καταδίκη της «Χρυσής Αυγής» είναι νίκη της Δημοκρατίας, ήττα της ακροδεξιάς
«Ιστορική μέρα» 04.03.26

ΣΥΡΙΖΑ: Η καταδίκη της «Χρυσής Αυγής» είναι νίκη της Δημοκρατίας, ήττα της ακροδεξιάς

Η καταδίκη της «Χρυσής Αυγής» και σε δεύτερο βαθμό «είναι ένα μεγάλο χαστούκι σε όσους αποπειράθηκαν να δικαιολογήσουν τη δράση των νεοναζί, σε όσους προσδοκούσαν μια 'πολιτισμένη Χρυσή Αυγή' για να αποκομίσουν πολιτικά οφέλη», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Νέα ζωή για τον οικισμό Μεσοχωρίου
Τοπόσημο 04.03.26

Νέα ζωή για τον οικισμό Μεσοχωρίου

Η παραχώρηση για 25+10 χρόνια στο Δήμο Παρανεστίου Δράμας του οικισμού Μεσοχωρίου ανοίγει τον δρόμο για ανάπλαση, εκπαίδευση και εναλλακτικό τουρισμό.

Σύνταξη
Η Βρετανία γιορτάζει τα 30 χρόνια ζωής των Spice Girls με την κυκλοφορία μιας νέας σειράς νομισμάτων
Girl Power 04.03.26

Η Βρετανία γιορτάζει τα 30 χρόνια ζωής των Spice Girls με την κυκλοφορία μιας νέας σειράς νομισμάτων

Τρεις δεκαετίες έχουν περάσει από την κυκλοφορία του Spice, του πρώτου δίσκου των Spice Girls με τον οποίο κατέκτησαν τον πλανήτη και η Βρετανία το γιορτάζει με την έκδοση μιας νέας σειράς νομισμάτων της συλλογής «Music Legends».

Σύνταξη
Βουλή: Αλλαγές λίγο πριν την ψήφιση στο νομοσχέδιο για τη ψήφο των αποδήμων – Την ανάγκη φιλοτιμία κάνει η κυβέρνηση
Πολιτική Γραμματεία 04.03.26

Βουλή: Αλλαγές λίγο πριν την ψήφιση στο νομοσχέδιο για τη ψήφο των αποδήμων – Την ανάγκη φιλοτιμία κάνει η κυβέρνηση

Μετατρέποντας την ανάγκη σε φιλοτιμία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ανακοίνωσε από το βήμα της Βουλής πως η έναρξης ισχύος της διάταξης για την τριεδρική περιφέρεια αποδήμων δεν θα γίνει άμεσα αλλά μετά την παρέλευση 18μηνου.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Εντολή εκκένωσης από το Ισραήλ στο νότιο Λίβανο – Δεκάδες νεκροί από ισραηλινά πλήγματα
Μέση Ανατολή 04.03.26

Εντολή εκκένωσης από το Ισραήλ στο νότιο Λίβανο – Δεκάδες νεκροί από ισραηλινά πλήγματα

Ο ισραηλινός στρατός κάλεσε τους κατοίκους στον νότιο Λίβανο να μετακινηθούν βορείως του ποταμού Λιτάνι, που απέχει περίπου 30 χιλιόμετρα από τα ισραηλινά σύνορα, καθώς αναμένονται «στρατιωτικές επιχειρήσεις» κατά της Χεζμπολάχ

Σύνταξη
Τσουκαλάς για σκάνδαλο υποκλοπών: Η δημόσια τοποθέτηση Γεραπετρίτη δημιουργεί εύλογα ερωτήματα
Πολιτική Γραμματεία 04.03.26

Τσουκαλάς για σκάνδαλο υποκλοπών: Η δημόσια τοποθέτηση Γεραπετρίτη δημιουργεί εύλογα ερωτήματα

»Οι υπουργοί και τα πολιτικά πρόσωπα που αποδεδειγμένα ήταν στόχοι του Predator, οφείλουν να εξηγήσουν γιατί δεν αντέδρασαν» αναφέρει εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς με φόντο τη συνέντευξη Γεραπετρίτη στο in

Σύνταξη
Δένδιας: Ιστορικός σταθμός για την ελληνική Δικαιοσύνη η τελεσίδικη και αμετάκλητη απόφαση για τη Χρυσή Αυγή
Πολιτική 04.03.26

Δένδιας: Ιστορικός σταθμός για την ελληνική Δικαιοσύνη η τελεσίδικη και αμετάκλητη απόφαση για τη Χρυσή Αυγή

«Η απόφαση αυτή αποτελεί δικαίωση για τις προσπάθειες τις οποίες κατέβαλα, από τον Ιούνιο του 2012 ως υπουργός Δημόσιας Τάξης», τόνισε ο Νίκος Δένδιας.

Σύνταξη
Εγκλωβισμένοι στο Ντουμπάι: Το Ιράν σφυροκοπά το feed των influencers, ο πόλεμος ως POV και τι γίνεται με τους Έλληνες στη Μέση Ανατολή
Hashtag #war 04.03.26

Εγκλωβισμένοι στο Ντουμπάι: Το Ιράν σφυροκοπά το feed των influencers, ο πόλεμος ως POV και τι γίνεται με τους Έλληνες στη Μέση Ανατολή

Οι λάμψεις στον ουρανό του Ντουμπάι το περασμένο Σάββατο δεν προέρχονταν από τα συνηθισμένα φαντασμαγορικά πυροτεχνήματα, αλλά από ιρανικούς πυραύλους που κατευθύνονταν προς την καρδιά των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, τον χρυσοποίκιλτο παράδεισο των influencer

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Νέα Αριστερά για Χρυσή Αυγή: Ο αγώνας ενάντια στον φασισμό δεν τελειώνει στις δικαστικές αίθουσες
Εγκληματική οργάνωση 04.03.26

Νέα Αριστερά για Χρυσή Αυγή: Ο αγώνας ενάντια στον φασισμό δεν τελειώνει στις δικαστικές αίθουσες

«Θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε ώστε ο ναζισμός και ο φασισμός να επιστρέψουν εκεί όπου ανήκουν: στα σκουπίδια της ιστορίας», επισημαίνει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
Σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης η Δημοτική Ενότητα Άσσου – Λεχαίου
Αποκαταστάσεις 04.03.26

Σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης η Δημοτική Ενότητα Άσσου – Λεχαίου

Η απόφαση κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης της δημοτικής κοινότητας Άσσου – Λεχαίου, δημιουργεί το απαραίτητο θεσμικό πλαίσιο ώστε να προχωρήσουν άμεσα οι διαδικασίες αποκατάστασης.

Σύνταξη
Κουτσούμπας: Δύο από τα drones που καταρρίφθηκαν στην Κύπρο είχαν κατεύθυνση τη Σούδα
Πολιτική Γραμματεία 04.03.26

Κουτσούμπας: Δύο από τα drones που καταρρίφθηκαν στην Κύπρο είχαν κατεύθυνση τη Σούδα

Σε πηγαδάκι με δημοσιογράφους, μετά την ομιλία του στην Ολομέλεια, ο Δημήτρης Κουτσούμπας υποστήριξε πως δυο από τα drones που αναχαιτίστηκαν πριν εισέλθουν στον εναέριο χώρο της Κύπρου, είχαν κατεύθυνση προς τη βάση της Σούδας

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Χαρίτσης: Να δεσμευτεί ο Μητσοτάκης ότι η Σούδα δεν θα χρησιμοποιηθεί για στρατιωτικές επιθέσεις στο Ιράν
Βουλή 04.03.26

Χαρίτσης: Να δεσμευτεί ο Μητσοτάκης ότι η Σούδα δεν θα χρησιμοποιηθεί για στρατιωτικές επιθέσεις στο Ιράν

Ο Αλέξης Χαρίτσης διερωτήθηκε «γιατί δεν υπήρξε ενημέρωση της κυβέρνησης για την αποστολή των δυνάμεων στην Κύπρο;», τονίζοντας ακολούθως ότι «είναι προφανές ότι ούτε η Ελλάδα ούτε η Κύπρος πρέπει να διολισθήσουν σε αυτό τον πόλεμο»

Σύνταξη
Κουτσούμπας: Η Ελλάδα εμπλέκεται ήδη στον πόλεμο – Οι βάσεις δεν είναι διακοσμητικές
Πολιτική 04.03.26

Κουτσούμπας: Η Ελλάδα εμπλέκεται ήδη στον πόλεμο – Οι βάσεις δεν είναι διακοσμητικές

Όπως τόνισε στη Βουλή ο ΓΓ της ΚΕ Του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας αγγίζουν τα όρια της φαιδρότητας οι δηλώσεις «για τις ένοπλες δυνάμεις που τίθενται στην υπηρεσία του οικουμενικού ελληνισμού».

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
