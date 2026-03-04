Άγιος Παντελεήμονας: Στο νοσοκομείο ανήλικος με τραύμα από αιχμηρό αντικείμενο
Ο μαθητής μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.
Επίθεση με μαχαίρι δέχθηκε 17χρονος μαθητής έξω από σχολείο στον Αγιο Παντελεήμονα.
Ο μαθητής, με καταγωγή από την Κούβα εντοπίστηκε από καθηγητή έξω από το λύκειο με τραύμα στον μηρό από αιχμηρό αντικείμενο.
Αμεσα, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες φέρεται να δέχτηκε επίθεση από 5-6 άτομα με έναν από αυτούς να τον τραυματίζει με μαχαίρι.
Αναζητούνται οι δράστες
