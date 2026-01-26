Συνελήφθη στη Γλυφάδα 16χρονος μαθητής που κυκλοφορούσε με μαχαίρια
Συμμαθητές του 16χρονου κατήγγειλαν ότι από την τσέπη του προεξείχε κάτι που έμοιαζε με μαχαίρι. Αστυνομικοί στην Γλυφάδα συνέλαβαν και τον πατέρα του.
Στη σύλληψη ενός 16χρονου στη Γλυφάδα προχώρησε το μεσημέρι της Δευτέρας η αστυνομία, έπειτα από καταγγελίες ότι ο μαθητής κυκλοφορούσε οπλισμένος.
Οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Γλυφάδας βρήκαν στην κατοχή του ανηλίκου τρία μαχαίρια και έναν κόφτη.
Σύμφωνα με ανεπίσημες πηγές, συμμαθητές του 16χρονου αντιλήφθηκαν ότι από την τσέπη του προεξείχε κάτι που έμοιαζε με μαχαίρι.
Εκτός από τον μαθητή, η αστυνομία συνέλαβε και τον πατέρα του, 51 ετών, για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.
