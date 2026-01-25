Χίος: Συνελήφθη διακινητής μετά από καταδίωξη – Μετέφερε 36 μετανάστες
Ο διακινητής προσαιγιάλωσε το σκάφος στην παραλία Γλάροι της Χίου, όπου οι επιβαίνοντες αποβιβάστηκαν και τράπηκαν σε φυγή
Επεισοδιακή ήταν η σύλληψη διακινητή μεταναστών στη Χίο, ο οποίος επιχείρησε να διαφύγει μόλις το ταχύπλοο σκάφος στο οποίο μετέφερε 36 αλλοδαπούς έγινε αντιληπτό από το Λιμενικό Σώμα.
Όπως έγινε γνωστό το βράδυ του Σαββάτου (24/1), περιπολικό σκάφος του Λιμενικού, που βρισκόταν σε προγραμματισμένη περιπολία, εντόπισε ταχύπλοο με αλλοδαπούς επιβαίνοντες να κινείται με μεγάλη ταχύτητα προς τις δυτικές ακτές της Χίου.
Ακολούθησε καταδίωξη, κατά την οποία ο χειριστής του ταχύπλου προσγειάλωσε το σκάφος, στην παραλία Γλάροι της Χίου, όπου όλοι οι επιβαίνοντες αποβιβάστηκαν και τράπηκαν σε φυγή.
Εντοπίστηκαν 37 μετανάστες
Κατόπιν χερσαίων ερευνών εντοπίστηκαν από στελέχη της Λιμενικής Αρχής, με τη συνδρομή στελεχών της Αστυνομικής Διεύθυνσης Χίου συνολικά 37 μετανάστες (16 άντρες, 11 γυναίκες και 9 ανήλικοι), οι οποίοι μεταφέρθηκαν στην Κλειστή Ελεγχόμενη Δομή της Χίου.
Ένας από τους άντρες (υπήκοος Αφγανιστάν),μεταφέρθηκε για προληπτικούς λόγους στο Γενικό Νοσοκομείο Χίου ‘’ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ’’. Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χίου που διενεργεί την προανάκριση, συνελήφθη ένας 43χρονος αλλοδαπός (υπήκοος Ιράκ) εκ των ανωτέρω, για παράβαση του άρθρου 25 του Ν. 5038/2023 «Διακίνηση παράτυπα μεταναστών στην ελληνική επικράτεια στερούμενων νόμιμων ταξιδιωτικών εγγράφων» και του Ν. 3386/2005 «Παράνομη είσοδο στην ελληνική επικράτεια», καθώς αναγνωρίστηκε ως ο διακινητής των υπολοίπων. Το σκάφος κατασχέθηκε από τις Αρχές.
