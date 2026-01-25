newspaper
Χίος: Συνελήφθη διακινητής μετά από καταδίωξη – Μετέφερε 36 μετανάστες
Κόσμος 25 Ιανουαρίου 2026, 10:00

Χίος: Συνελήφθη διακινητής μετά από καταδίωξη – Μετέφερε 36 μετανάστες

Ο διακινητής προσαιγιάλωσε το σκάφος στην παραλία Γλάροι της Χίου, όπου οι επιβαίνοντες αποβιβάστηκαν και τράπηκαν σε φυγή

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Spotlight

Επεισοδιακή ήταν η σύλληψη διακινητή μεταναστών στη Χίο, ο οποίος επιχείρησε να διαφύγει μόλις το ταχύπλοο σκάφος στο οποίο μετέφερε 36 αλλοδαπούς έγινε αντιληπτό από το Λιμενικό Σώμα.

Όπως έγινε γνωστό το βράδυ του Σαββάτου (24/1), περιπολικό σκάφος του Λιμενικού, που βρισκόταν σε προγραμματισμένη περιπολία, εντόπισε ταχύπλοο με αλλοδαπούς επιβαίνοντες να κινείται με μεγάλη ταχύτητα προς τις δυτικές ακτές της Χίου.

Ακολούθησε καταδίωξη, κατά την οποία ο χειριστής του ταχύπλου προσγειάλωσε το σκάφος, στην παραλία Γλάροι της Χίου, όπου όλοι οι επιβαίνοντες αποβιβάστηκαν και τράπηκαν σε φυγή.

Εντοπίστηκαν 37 μετανάστες

Κατόπιν χερσαίων ερευνών εντοπίστηκαν από στελέχη της Λιμενικής Αρχής, με τη συνδρομή στελεχών της Αστυνομικής Διεύθυνσης Χίου συνολικά 37 μετανάστες (16 άντρες, 11 γυναίκες και 9 ανήλικοι), οι οποίοι μεταφέρθηκαν στην Κλειστή Ελεγχόμενη Δομή της Χίου.

Ένας από τους άντρες (υπήκοος Αφγανιστάν),μεταφέρθηκε για προληπτικούς λόγους στο Γενικό Νοσοκομείο Χίου ‘’ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ’’. Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χίου που διενεργεί την προανάκριση, συνελήφθη ένας 43χρονος αλλοδαπός (υπήκοος Ιράκ) εκ των ανωτέρω, για παράβαση του άρθρου 25 του Ν. 5038/2023 «Διακίνηση παράτυπα μεταναστών στην ελληνική επικράτεια στερούμενων νόμιμων ταξιδιωτικών εγγράφων» και του Ν. 3386/2005 «Παράνομη είσοδο στην ελληνική επικράτεια», καθώς αναγνωρίστηκε ως ο διακινητής των υπολοίπων. Το σκάφος κατασχέθηκε από τις Αρχές.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Ελληνική οικονομία: Τα κρίσιμα τεστ με Κομισιόν και οίκους – Οι δύσκολες ερωτήσεις

Ελληνική οικονομία: Τα κρίσιμα τεστ με Κομισιόν και οίκους – Οι δύσκολες ερωτήσεις

Economy
Ανάπτυξη: Γιατί το ΑΕΠ αυξάνεται αλλά τα εισοδήματα μένουν πίσω

Ανάπτυξη: Γιατί το ΑΕΠ αυξάνεται αλλά τα εισοδήματα μένουν πίσω

Συρία: Η κυβέρνηση απελευθέρωσε 126 ανηλίκους από φυλακή όπου κρατούνταν μαχητές του Ισλαμικού Κράτους
Αλ Ακτάν 25.01.26

Συρία: Η κυβέρνηση απελευθέρωσε 126 ανηλίκους από φυλακή όπου κρατούνταν μαχητές του Ισλαμικού Κράτους

Η κυβέρνηση Αλ Σάρα στη Συρία προέβη στην απελευθέρωση 126 ανήλικων κρατουμένων από την φυλακή Αλ Ακτάν στη Ράκα, καθώς ανέφερε πως δεν υπήρχαν στοιχεία εναντίον τους.

Σύνταξη
Ακραία χιονοθύελλα στις ΗΠΑ – Τουλάχιστον 16 πολιτείες σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης
Κόσμος 25.01.26

Ακραία χιονοθύελλα στις ΗΠΑ – Τουλάχιστον 16 πολιτείες σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Τα δύο τρίτα του πληθυσμού των ΗΠΑ βρίσκονται αντιμέτωπα με χιονοθύελλα και ακραίο κρύο. Οι Αρχές προειδοποιούν πως τις επόμενες ώρες το χιόνι και ο πάγος θα εκτείνονται από το Τέξας έως τη Νέα Αγγλία

Σύνταξη
Μινεάπολη: Διαδηλωτές κατηγορούνται πως επιτέθηκαν σε πράκτορα – Ένας φέρεται να του δάγκωσε και του έκοψε το δάχτυλο
Μινεάπολη 25.01.26

Διαδηλωτές κατηγορούνται πως επιτέθηκαν σε πράκτορα - Ένας φέρεται να του δάγκωσε και του έκοψε το δάχτυλο

«Είδηση δεν είναι αν ένας σκύλος δαγκώσει άνθρωπο, αλλά αν ένας άνθρωπος δαγκώσει σκύλο» κατά το δημοσιογραφικό ρητό, όμως ίσως έπρεπε να υπάρχει κάποια αναφορά στις περιπτώσεις που άνθρωπος δαγκώνει άνθρωπο

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο κυβερνήτης της Μινεσότα Τιμ Γουάλτς αποφάσισε να αναπτύξει την Εθνοφρουρά [βίντεο]
Κόσμος 24.01.26

Ο κυβερνήτης της Μινεσότα Τιμ Γουάλτς αποφάσισε να αναπτύξει την Εθνοφρουρά

Ο κυβερνήτης της Μινεσότα αποφάσισε να αναπτύξει την Εθνοφρουρά στην πολιτεία του, σε μια προσπάθεια να «προστατέψει τους πολίτες» από τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο Θουκυδίδης στο Νταβός: Τι σημαίνει και από πού προέρχεται η φράση που χρησιμοποίησε ο Μαρκ Κάρνεϊ;
Μήλιοι VS Αθηναίοι 24.01.26

Ο Θουκυδίδης στο Νταβός: Τι σημαίνει και από πού προέρχεται η φράση που χρησιμοποίησε ο Μαρκ Κάρνεϊ;

Όταν ο Μαρκ Κάρνεϊ επικαλέστηκε στο Νταβός τον Θουκυδίδη, δεν έκανε απλώς μια ιστορική αναφορά, αλλά επανέφερε τη σκληρή ιδέα ότι στη διεθνή πολιτική η ισχύς προηγείται του δικαίου.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Στην «εποχή Τραμπ» εξωτερική πολιτική δεν γίνεται με φραστικές ακροβασίες
Editorial 25.01.26

Στην «εποχή Τραμπ» εξωτερική πολιτική δεν γίνεται με φραστικές ακροβασίες

Ο πρωθυπουργός ολοένα και περισσότερο με τις δημόσιες δηλώσεις του αποτυπώνει την αμηχανία της κυβέρνησης σε σχέση με τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Καιρός: Νέα επιδείνωση με βροχές και καταιγίδες – Τρία διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας θα πλήξουν τη χώρα
Ελλάδα 25.01.26

Νέα επιδείνωση του καιρού με βροχές και καταιγίδες - Τρία διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας θα πλήξουν τη χώρα

Το κύμα κακοκαιρίας θα κάνει την εμφάνισή του αρχικά στο ανατολικό Αιγαίο και θα κινηθεί προς το Ιόνιο - Έντονα θα είναι τα φαινόμενα σε Αττική, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη αλλά και στην Κρήτη

Σύνταξη
Ανοιχτά τα μαγαζιά σήμερα, δεύτερη Κυριακή των χειμερινών εκπτώσεων – Τι ισχύει για σούπερ μάρκετ
Το ωράριο 25.01.26

Ανοιχτά τα μαγαζιά σήμερα, δεύτερη Κυριακή των χειμερινών εκπτώσεων - Τι ισχύει για σούπερ μάρκετ

Μέχρι πότε θα διαρκέσουν οι χειμερινές εκπτώσεις - Τι θα πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές προκειμένου να πραγματοποιούν τις αγορές τους στα μαγαζιά με μεγαλύτερη ασφάλεια

Σύνταξη
ΕΦΚΑ: Όσα αλλάζουν με την αύξηση κατά 2,4% των συντάξεων – Ποιες παροχές συμπαρασύρει
Οικονομικές Ειδήσεις 25.01.26

ΕΦΚΑ: Όσα αλλάζουν με την αύξηση κατά 2,4% των συντάξεων – Ποιες παροχές συμπαρασύρει

Η εθνική σύνταξη για το τρέχον έτος διαμορφώθηκε στα 446,87 ευρώ για ασφάλιση με 20 ετών - Η αύξηση αυτή συμπαρασύρει μια σειρά παροχών που χορηγεί e – ΕΦΚΑ.

Κώστας Παπαδής
Κώστας Παπαδής
Γλυφάδα: Νεκρός άνδρας σε πορτμπαγκάζ – Συνελήφθη ο γιος του που είχε σκοτώσει τη μητέρα του το 2014
Σοκ 25.01.26

Νεκρός άνδρας σε πορτμπαγκάζ στη Γλυφάδα - Συνελήφθη ο γιος του που είχε σκοτώσει τη μητέρα του το 2014

Η στυγερή δολοφονία αποκαλύφθηκε λίγο πριν από τις 8:00 το πρωί της Κυριακής, στη Γλυφάδα, όταν αστυνομικοί που κλήθηκαν στο σημείο εντόπισαν τη σορό μέσα στον χώρο αποσκευών του οχήματος

Σύνταξη
Αυξάνονται ζήτηση, τιμές σε σπίτια κοντά στους νέους σταθμούς μετρό
Οικονομικές Ειδήσεις 25.01.26

Αυξάνονται ζήτηση, τιμές σε σπίτια κοντά στους νέους σταθμούς μετρό

Ποιες περιοχές έχουν μπει στον χάρτη των επιλογών κατασκευαστών, αγοραστών, ενοικιαστών και επενδυτών που έως σήμερα δεν τις «έβλεπαν» ούτε για κατοικία ούτε για επαγγελματική αξιοποίηση.

Δήμητρα Σκούφου
Σόκαρε ο Γκασκόιν στην περιγραφή της περιπέτειάς του: «Είδα τον πατέρα μου στα σύννεφα και αυτό με τρόμαξε»
Ποδόσφαιρο 25.01.26

Σόκαρε ο Γκασκόιν στην περιγραφή της περιπέτειάς του: «Είδα τον πατέρα μου στα σύννεφα και αυτό με τρόμαξε»

Ο ποδοσφαιρικός θρύλος Πολ Γκασκόιν έξι μήνες μετά μίλησε με λεπτομέρειες για το δράμα που πέρασε: «Έχω κάνει 38 εγχειρήσεις και συνήθως δεν φοβάμαι, αλλά αυτή τη φορά πραγματικά πανικοβλήθηκα»

Βάιος Μπαλάφας
Άλμπερτ Σπέερ: Η διπλή ζωή του «καλού» Ναζί που γλίτωσε την αγχόνη
Stories 25.01.26

Άλμπερτ Σπέερ: Η διπλή ζωή του «καλού» Ναζί που γλίτωσε την αγχόνη

Ήταν ο αρχιτέκτονας του Χίτλερ και ο «μετανοημένος» Ναζί και στη Νυρεμβέργη βρήκε τρόπο να ξεφύγει από την καταδίκη. Ο Άλμπερτ Σπέερ έπεισε τον κόσμο πως άλλαξε, μα πίσω από τη μετάνοια έκρυβε μια διπλή, σκοτεινή ζωή

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Εργασία πέρα από τα σύνορα της ΕΕ: Οι Ευρωπαίοι με τη μεγαλύτερη διεθνή εμπειρία
Διεθνής Οικονομία 25.01.26

Εργασία πέρα από τα σύνορα: Οι Ευρωπαίοι με τη μεγαλύτερη διεθνή εμπειρία

Στην Ευρωπαϊκή Ενιαία Αγορά, το 17 % των ατόμων από την ΕΕ που αναζητούν εργασία έχουν διεθνή εργασιακή εμπειρία, η οποία τους έχει δώσει τη δυνατότητα να γνωρίσουν τη ζωή μακριά από την πατρίδα τους

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Τέμπη – Κόρδοβα: Ομοιότητες και διαφορές
Ελλάδα 25.01.26

Τέμπη – Κόρδοβα: Ομοιότητες και διαφορές

Στην Ελλάδα, το σιδηροδρομικό των Τεμπών το 2023 – μια σφοδρή μετωπική σύγκρουση δύο αμαξοστοιχιών στην ίδια γραμμή – καταγράφηκε ως η πιο πολύνεκρη σύγκρουση στην πρόσφατη ιστορία της χώρας, με 57 νεκρούς και πάνω από 180 τραυματίες.

Κώστας Ντελέζος
Προς τι η σιγή ιχθύος Πούτιν ενώ απειλούνται οι σύμμαχοί του;
Εξηγήσεις 25.01.26

Προς τι η σιγή ιχθύος Πούτιν ενώ απειλούνται οι σύμμαχοί του;

Ιδανικά, χώρες που έχει βάλει στο μάτι η Δύση, όπως το Ιράν και η Βενεζουέλα θα ήθελαν να απολάμβαναν στήριξης του Βλαντιμίρ Πούτιν, παρόμοια αυτή που που παρέχουν οι ΗΠΑ σε Ισραήλ.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026
