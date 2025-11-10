Λέρος: Καταδίωξη ταχυπλόου με μετανάστες – Έπεσαν πυροβολισμοί, συνελήφθη 21χρονος διακινητής
Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, το πλήρωμα του Λιμενικού προχώρησε σε προειδοποιητικές βολές προς ασφαλή κατεύθυνση, χωρίς όμως αποτέλεσμα.
Το βράδυ της Κυριακής οι λιμενικές αρχές της Λέρου ενημερώθηκαν για την παρουσία ταχύπλοου σκάφους που μετέφερε αλλοδαπούς και κινούταν με μεγάλη ταχύτητα προς τις ανατολικές ακτές του νησιού.
Άμεσα απέπλευσε περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, το οποίο εντόπισε το ταχύπλοο και προσπάθησε να το σταματήσει. Παρά τα φωτεινά και ηχητικά σήματα, ο χειριστής του σκάφους δεν συμμορφώθηκε και επιχείρησε να διαφύγει, αναπτύσσοντας ταχύτητα και πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς.
Προειδοποιητικές βολές
Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, το πλήρωμα του Λιμενικού προχώρησε σε προειδοποιητικές βολές προς ασφαλή κατεύθυνση, χωρίς όμως αποτέλεσμα.
Το σκάφος τελικά προσέγγισε την περιοχή “Νταμάρι”, όπου οι επιβαίνοντες αποβιβάστηκαν στη στεριά. Μετά από έρευνες στην ευρύτερη περιοχή, εντοπίστηκαν συνολικά 33 αλλοδαποί — 18 άνδρες, 10 γυναίκες και 5 ανήλικοι — οι οποίοι μεταφέρθηκαν στην Κλειστή Ελεγχόμενη Δομή της Λέρου.
Από την προανάκριση του Λιμεναρχείου προέκυψε ότι διακινητής των υπολοίπων ήταν ένας 21χρονος υπήκοος Συρίας, ο οποίος και συνελήφθη. Σε βάρος του ασκήθηκαν διώξεις για παραβάσεις των άρθρων περί διακίνησης και παράνομης εισόδου στη χώρα, καθώς και για έκθεση και απείθεια. Το ταχύπλοο σκάφος κατασχέθηκε.
