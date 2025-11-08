newspaper
Σάββατο 08 Νοεμβρίου 2025
08.11.2025 | 18:31
Συναγερμός στην Πάτρα - Φωτιά σε ορφανοτροφείο
Γαύδος: Νέες διασώσεις προσφύγων και μεταναστών νότια του νησιού – Συνελήφθη 18χρονος διακινητής
Ελλάδα 08 Νοεμβρίου 2025 | 22:04

Γαύδος: Νέες διασώσεις προσφύγων και μεταναστών νότια του νησιού – Συνελήφθη 18χρονος διακινητής

Οι επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) και αφορούσαν συνολικά 92 άτομα

Σύνταξη
Δύο επιχειρήσεις διάσωσης προσφύγων και μεταναστών πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο (8/11) από τις λιμενικές αρχές της Κρήτης, σε μια ημέρα αυξημένης κινητικότητας στα νότια θαλάσσια σύνορα του νησιού.

Οι επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) και αφορούσαν συνολικά 92 άτομα.

Το πρώτο σκάφος εντοπίστηκε τις πρώτες πρωινές ώρες, νότια της Γαύδου. Στη λέμβο επέβαιναν 61 άτομα, εκ των οποίων 60 άνδρες και μία γυναίκα, με καταγωγή από Αίγυπτο και Σουδάν.

Το λιμενικό προχώρησε στη σύλληψη ενός 18χρονου, υπηκόου Νότιου Σουδάν

Οι διασωθέντες περισυνελέγησαν από περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι Καραβέ της Γαύδου, όπου τους παρασχέθηκαν πρώτες βοήθειες. Αυτή τη στιγμή φιλοξενούνται προσωρινά υπό την εποπτεία των αρμόδιων αρχών.

Λίγες ώρες αργότερα, το μεσημέρι του Σαββάτου, εντοπίστηκε δεύτερη λέμβος με 31 άτομα επίσης στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γαύδου. Από αυτούς, 27 δήλωσαν υπηκοότητα Σουδάν (μεταξύ τους μία γυναίκα και ένα παιδί) και 4 υπηκοότητα Ερυθραίας (μεταξύ τους μία γυναίκα και δύο παιδιά). Όλοι ήταν καλά στην υγεία τους.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε επιτυχώς, με τη μεταφορά των διασωθέντων από τη Γαύδο προς τον λιμένα Χώρας Σφακίων. Από εκεί, οι μετανάστες θα αναχωρήσουν με λεωφορείο του ΚΤΕΛ Χανίων, προκειμένου να μεταφερθούν στον προσωρινό χώρο φιλοξενίας στην Αγυιά Χανίων.

Συνελήφθη 18χρονος διακινητής

Εν τω μεταξύ, το λιμενικό προχώρησε στη σύλληψη ενός 18χρονου, υπηκόου Νότιου Σουδάν, στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γαύδου.

Ο νεαρός αναγνωρίστηκε από τους υπόλοιπους επιβαίνοντες ως το άτομο που είχε αναλάβει να τους μεταφέρει από το Τομπρούκ της Λιβύης, έναντι χρηματικής αμοιβής.

Ο 18χρονος συνελήφθη και αντιμετωπίζει κατηγορίες για παράνομη είσοδο στη χώρα (άρθρο 83 του Ν. 3386/2005), διευκόλυνση παράνομης μεταφοράς προσώπων (άρθρο 25 του Ν. 5038/2023) καθώς και για έκθεση σε κίνδυνο (άρθρο 306 του Ποινικού Κώδικα).

Η προανάκριση για την υπόθεση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων.

World
Ιλον Μασκ: Ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου έγινε ακόμα πιο πλούσιος

Ιλον Μασκ: Ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου έγινε ακόμα πιο πλούσιος

