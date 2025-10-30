Διασώθηκαν 79 μετανάστες και πρόσφυγες νοτιοδυτικά της Γαύδου

Γαύδος: Διάσωση 79 μεταναστών και προσφύγων νοτιοδυτικά του νησιού
Οι μετανάστες και οι πρόσφυγες επέβαιναν σε λέμβο - Μεταφέρονται στην Παλαιόχωρα όπου θα γίνουν οι διαδικασίες ταυτοποίησης
Σε επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης περίπου 79 μεταναστών και προσφύγων που επέβαιναν σε λέμβο προχώρησε το Λιμενικό Σώμα Ελληνική Ακτοφυλακή, στη θαλάσσια περιοχή 19 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Γαύδου.
Η επιχείρηση συντονίστηκε από το Εθνικό Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) και συμμετείχαν περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) της Frontex, καθώς και δύο παραπλέοντα πλοία που έσπευσαν να συνδράμουν.
Μεταφέρονται στην Παλαιόχωρα
Οι μετανάστες και οι πρόσφυγες περισυλλέχθηκαν με ασφάλεια και μεταφέρονται στο λιμάνι της Παλαιοχώρας, όπου θα ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες ταυτοποίησης και φιλοξενίας.
