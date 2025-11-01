Επιχείρηση διάσωσης 34 μεταναστών στη Γαύδο
Όπως έγινε γνωστό, οι μετανάστες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Γαύδου
- Κολλημένος στο παρελθόν ο αρχιτέκτονας της αίθουσας χορού του Τραμπ
- Ουκρανική νάρκη σκοτώνει 5 Ουκρανούς στα σύνορα με τη Λευκορωσία
- Αυξήθηκαν οι καταγγελίες για mobbing στον χώρο εργασίας το 2024 - Τα στοιχεία της Επιθεώρησης Εργασίας
- Να γελάς σε μία κηδεία ή να φλερτάρεις στο γραφείο; Μελέτη αποκαλύπτει τις πιο «ακατάλληλες» συμπεριφορές
Στον εντοπισμό και τη διάσωση 34 μεταναστών που επέβαιναν σε λέμβο στη θαλάσσια περιοχή νοτιοδυτικά της Γαύδου, προχώρησε πλοίο της δύναμης FRONTEX, με τη συνδρομή μη επανδρωμένου αεροσκάφους και υπό το συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης.
Όπως έγινε γνωστό, οι μετανάστες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Γαύδου.
- Οι γίγαντες του Θεού: Από τη Σαγράδα Φαμίλια στη Ρουέν, οι πέντε πιο ψηλοί ναοί στον κόσμο φέρνουν δέος
- Η επιθετικότητα του σκύλου είναι επικοινωνία – Πότε την εκδηλώνουν, οι λάθος αντιδράσεις μας
- Το ΕΚΠΑ εγκαινιάζει το Παράρτημά του στην Κύπρο τη Δεύτερα 3 Νοεμβρίου
- «Καμπανάκι» για την μείωση της παραγωγής λαδιού – «Φέτος είναι η χειρότερη χρονιά»
- Το σκίτσο του Κώστα Μητρόπουλου για ΤΑ ΝΕΑ 31/10/2025
- Το σκίτσο του Κώστα Σκλαβενίτη για ΤΑ ΝΕΑ 31/10/2025
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις