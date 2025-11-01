Επιχείρηση διάσωσης 34 μεταναστών στη Γαύδο

Στον εντοπισμό και τη διάσωση 34 μεταναστών που επέβαιναν σε λέμβο στη θαλάσσια περιοχή νοτιοδυτικά της Γαύδου, προχώρησε πλοίο της δύναμης FRONTEX, με τη συνδρομή μη επανδρωμένου αεροσκάφους και υπό το συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης.

Όπως έγινε γνωστό, οι μετανάστες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Γαύδου.