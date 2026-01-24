Ζεφύρι: Συνελήφθη 56χρονος που κυκλοφορούσε με όπλο – Προσπάθησε να διαφύγει

Συνελήφθη, το απόγευμα της Παρασκευής 23 Ιανουαρίου στην περιοχή του Ζεφυρίου, ένας 56χρονος αλλοδαπός, κατηγορούμενος για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και βία κατά υπαλλήλων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, αστυνομικοί της Ομάδα ΔΙ.ΑΣ στο πλαίσιο της περιπολίας τους έκριναν ύποπτο πεζό άνδρα και τον κάλεσαν σε έλεγχο.

Το έβαλε στα πόδια

Στη θέα των αστυνομικών, ο κατηγορούμενος επιχείρησε να διαφύγει ενώ κατά την ακινητοποίηση του αντιστάθηκε με τα χέρια του.

Κατά τον σωματικό του έλεγχο, βρέθηκε στην κατοχή του και κατασχέθηκε, πιστόλι με γεμιστήρα.

Ο συλληφθείς, με τη σε βάρος του δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ζεφυρίου, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.