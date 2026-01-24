Ζεφύρι: Συνελήφθη 56χρονος που κυκλοφορούσε με όπλο – Προσπάθησε να διαφύγει
Στη θέα των αστυνομικών στο Ζεφύρι, ο κατηγορούμενος επιχείρησε να διαφύγει ενώ κατά την ακινητοποίηση του αντιστάθηκε
- Η στιγμή της έκρηξης βόμβας στη ντισκοτέκ «Jackie O» – Πώς εντοπίστηκαν οι δύο δράστες
- Πατήσια: «Μαϊμού» τεχνικός προσπάθησε να εξαπατήσει ηλικιωμένη – Την έσωσε η γειτόνισσά της
- Συνελήφθησαν 17 έγκλειστοι στις φυλακές Μαλανδρίνου - Κατασχέθηκαν μαχαίρια, ναρκωτικά και κινητά
- Παράσυρση υπαλλήλου ΕΛΤΑ στα Βριλλήσια – Τι περιγράφει αυτόπτης μάρτυρας
Συνελήφθη, το απόγευμα της Παρασκευής 23 Ιανουαρίου στην περιοχή του Ζεφυρίου, ένας 56χρονος αλλοδαπός, κατηγορούμενος για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και βία κατά υπαλλήλων.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, αστυνομικοί της Ομάδα ΔΙ.ΑΣ στο πλαίσιο της περιπολίας τους έκριναν ύποπτο πεζό άνδρα και τον κάλεσαν σε έλεγχο.
Το έβαλε στα πόδια
Στη θέα των αστυνομικών, ο κατηγορούμενος επιχείρησε να διαφύγει ενώ κατά την ακινητοποίηση του αντιστάθηκε με τα χέρια του.
Κατά τον σωματικό του έλεγχο, βρέθηκε στην κατοχή του και κατασχέθηκε, πιστόλι με γεμιστήρα.
Ο συλληφθείς, με τη σε βάρος του δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ζεφυρίου, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
- Πως η Κίνα εκμεταλλεύεται τις επιθέσεις και την στάση των ΗΠΑ απέναντι στον υπόλοιπο κόσμο
- Θεσσαλονίκη: Νεαρή γυναίκα έπεσε από γέφυρα της περιφερειακής οδού – Μεταφέρθηκε σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο
- Εντοπίστηκε σορός σε προχωρημένη σήψη στη Σουβάλα στην Αίγινα
- Σέρρες: «Η γυναίκα μου έχει ψυχικά προβλήματα, δεν αντέχω και μένω στο υπόγειο» – Ξεσπά ο σύζυγος της καθηγήτριας
- To brand των γυαλιών ηλίου του Μακρόν κατακλύστηκε από παραγγελίες, έπεσε η σελίδα του – Οι πολιτικοί ως ινφλουένσερ
- Αστέρας Τρίπολης – ΑΕΚ: Το γκολ του Γιόβιτς για το 0-1 – Διαμαρτυρήθηκαν για φάουλ οι Αρκάδες (vid)
- Άγιαξ – Φόλενταμ 2-0: Εύκολη νίκη για τον Αίαντα πριν τον «τελικό» με τον Ολυμπιακό
- Δούρου προς Μητσοτάκη: Κρείττον του λαλείν το σιγάν κ. πρωθυπουργέ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις