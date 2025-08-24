Άγρια συμπλοκή σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής στο Ζευφύρι με έναν τραυματία.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά οι επιβαίνοντας σε δύο ΙΧ πιάστηκαν στα χέρια με έναν άνδρα να ξυλοκοπείται άγρια και να μεταφέρεται στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.

Πυρπόλησαν το αυτοκίνητο

Μάλιστα το όχημα του τραυματία τυλίχθηκε στις φλόγες και κάηκε ολοσχερώς.

Κατεσβέσθη #πυρκαγιά σε ΙΧΕ όχημα, στο Ζεφύρι Αττικής. Επιχείρησαν 8 #πυροσβέστες με 3 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 24, 2025

Τους έκλεισαν τον δρόμο

Συγκεκριμένα οι δράστες φέρεται να έκλεισαν τον δρόμο στο αυτοκίνητο του θύματος και αφού κατέβασαν τους τέσσερες επιβαίνοντες τον ξυλοκόπησαν άγρια.

Στη συνέχεια πυρπόλησαν το αυτοκίνητό του που κάηκε ολοσχερώς.

Στο σημείο έσπευσε η αστυνομία με πληροφορίες να αναφέρουν ότι έχει γίνει τουλάχιστον μία σύλληψη.

Το επεισόδιο αποδίδεται σε βεντέτα που έχει ξεσπάσει μεταξύ δύο οικογενειών Ρομά.