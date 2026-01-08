Πυρκαγιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης, σε φορτηγό αυτοκίνητο στην περιοχή Ασπρουλιάνοι Χανίων.

Σύμφωνα με το cretalive.gr, το όχημα βρισκόταν σταθμευμένο και για την κατάσβεση της φωτιάς έσπευσαν δύο οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με 5 υπαλλήλους, που κατάφεραν να σβήσουν τις φλόγες πριν αυτές επεκταθούν.

Το όχημα ωστόσο φέρεται να καταστράφηκε ολοσχερώς.

Τα αίτια εκδήλωσης της φωτιάς διερευνώνται από το αρμόδιο τμήμα της Πυροσβεστικής.