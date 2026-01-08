Χανιά: Φωτιά κατέστρεψε φορτηγό
Στο σημείο έσπευσαν δύο οχήματα της Πυροσβεστικής
Πυρκαγιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης, σε φορτηγό αυτοκίνητο στην περιοχή Ασπρουλιάνοι Χανίων.
Σύμφωνα με το cretalive.gr, το όχημα βρισκόταν σταθμευμένο και για την κατάσβεση της φωτιάς έσπευσαν δύο οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με 5 υπαλλήλους, που κατάφεραν να σβήσουν τις φλόγες πριν αυτές επεκταθούν.
Το όχημα ωστόσο φέρεται να καταστράφηκε ολοσχερώς.
Τα αίτια εκδήλωσης της φωτιάς διερευνώνται από το αρμόδιο τμήμα της Πυροσβεστικής.
Κατεσβέσθη #πυρκαγιά σε ΦΙΧ όχημα, στην περιοχή Ασπρουλιάνοι Χανίων. Επιχείρησαν 5 #πυροσβέστες με 2 οχήματα.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) January 8, 2026
