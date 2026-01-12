Η Ρωσία εξαπέλυσε νέο κύμα επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά του Κιέβου μετά τα μεσάνυχτα σήμερα Δευτέρα, ανέφεραν τοπικοί αξιωματούχοι (φωτογραφία, επάνω, από το Χ).

Αρκετές εκρήξεις ακούστηκαν στην ουκρανική πρωτεύουσα, όπως μεταδίδουν ουκρανικά μέσα ενημέρωσης.

Η νέα επιδρομή στο Κίεβο σημειώνεται ενώ οι κάτοικοί του αντιμετωπίζουν συνεχιζόμενες διακοπές θέρμανσης

Consequences of Russian Geran-2 drone strikes on Kyiv’s Solomianskyi district tonight pic.twitter.com/fTnADLnYGy — VolgaLad (@cym27s) January 12, 2026

Ο Τιμούρ Τκατσένκο, επικεφαλής της Στρατιωτικής Διοίκησης της Πόλης του Κιέβου, ανέφερε ότι ξέσπασε πυρκαγιά σε «κτίριο» στη συνοικία Σολομιάνσκι, αλλά και σε σταθμευμένα οχήματα.

Βίντεο που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φέρεται να δείχνουν μεγάλη πυρκαγιά που προέρχεται από το κτίριο.

Δεν υπήρχαν άμεσα διαθέσιμες πληροφορίες για την έκταση των ζημιών που προκλήθηκαν ή αν υπήρξαν θύματα.

Διακοπές θέρμανσης και ρεύματος

Η νέα επιδρομή στο Κίεβο σημειώνεται καθώς οι κάτοικοί του αντιμετωπίζουν συνεχιζόμενες διακοπές θέρμανσης έπειτα από μια μεγάλης κλίμακας ρωσική επίθεση τη νύχτα της 9ης Ιανουαρίου.

Ο δήμαρχος της πόλης, Βιτάλι Κλίτσκο, είχε καλέσει τους κατοίκους της, ει δυνατόν, να την εγκαταλείψουν καθώς οι μισές πολυκατοικίες της ουκρανικής πρωτεύουσας είχαν μείνει χωρίς θέρμανση.

Τις τελευταίες ημέρες, η Ρωσία έχει επίσης στοχεύσει περιφερειακά κέντρα στα ανατολικά και νότια της Ουκρανίας, αφήνοντας τις περιφέρειες Ντνιεπροπετρόφσκ και Ζαπορίζια χωρίς ρεύμα το βράδυ της 7ης Ιανουαρίου.

Νέες διακοπές ρεύματος αναφέρθηκαν και στις δύο περιοχές κατά τη διάρκεια της νύχτας της 11ης Ιανουαρίου.