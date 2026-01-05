magazin
# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ο Γουέιν Τιμπό προσπάθησε να κρατήσει «ζωντανό» έναν κόσμο που θα χανόταν
Ταξίδι στο παρελθόν 05 Ιανουαρίου 2026 | 06:00

Ο Γουέιν Τιμπό προσπάθησε να κρατήσει «ζωντανό» έναν κόσμο που θα χανόταν

H έκθεση «Wayne Thiebaud: American Still Life» στο Courtauld Gallery μας μεταφέρει στην ηρεμία του Γουέιν Τιμπό, βγαλμένη μέσα από έναν κόσμο που ζει σε ιλιγγιώδεις ρυθμούς.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Ορμονικές διαταραχές: Τα σημάδια που μας τις δείχνουν

Ορμονικές διαταραχές: Τα σημάδια που μας τις δείχνουν

Spotlight

Ο Αμερικανός καλλιτέχνης Γουέιν Τιμπό, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 2021, αντλούσε έμπνευση από τα αντικείμενα και τις εικόνες της καθημερινότητας που τον περιέβαλλαν. Από τις βιτρίνες των φούρνων μέχρι τις γωνιές των δρόμων, τον προσέλκυαν οι λαχταριστές τούρτες με το πλούσιο γλάσο και τα γυαλιστερά χοτ ντογκ, ενώ τα σχήματα των μηχανημάτων για τσίχλες και η απλότητα ενός καφέ, τον ιντρίγκαραν εξίσου.

Φωτογραφία: Betty Jean Thiebaud | Wayne Thiebaud Foundation

Στα χέρια του καλλιτέχνη, αυτά τα κοινότυπα μοτίβα μετουσιώνονταν σε υψηλή τέχνη μέσα από την παραδοσιακή ελαιογραφία. Η πορεία του, ωστόσο, δεν ήταν προδιαγεγραμμένη. Ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του ως εικονογράφος, σκιτσογράφος και καλλιτεχνικός διευθυντής κατά τις δεκαετίες του ’40 και του ’50, προτού κάνει τη μεγάλη στροφή προς τον καμβά.

Η καθοριστική στιγμή ήρθε το 1956 όταν η συνάντησή του με τον διάσημο Ολλανδο-Αμερικανό ζωγράφο και ηγετική φυσιογνωμία του αφηρημένου εξπρεσιονισμού, Βίλεμ ντε Κούνινγκ στάθηκε η κύρια πηγή της έμπνευσής του. Έκτοτε, ο Τιμπό άρχισε να ζωγραφίζει σύμβολα της αμερικανικής ζωής μέσα από το δικό του, ιδιαίτερο πρίσμα, κάτι που τον οδήγησε στην πρώτη του έκθεση το 1962.

Παρά τη μεγάλη επιτυχία του στις ΗΠΑ, ο καλλιτέχνης παραμένει λιγότερο γνωστός στο βρετανικό κοινό. Η τρέχουσα έκθεση στη Courtauld Gallery του Λονδίνου αποτελεί την πρώτη του παρουσίαση στη χώρα — μια κίνηση που, όπως επισημαίνουν οι επιμελητές του μουσείου, «ήταν επιβεβλημένη και είχε καθυστερήσει εδώ και πολύ καιρό».

Ο Τιμπό είχε πλήρη επίγνωση ότι το έργο του, αποτύπωνε ένα κομμάτι της ζωής των δεκαετιών του ’50 και του ’60, που σύντομα θα αποτελούσε παρελθόν. Τόνιζε συχνά πως εκείνος ο κόσμος θα χανόταν νομοτελειακά, ακριβώς όπως χάθηκαν τα σκηνικά που απεικόνιζαν οι δικοί του καλλιτέχνες ο Πολ Σεζάν και ο Εντουάρ Μανέ. Ωστόσο ήλπιζε ότι η ζωγραφική του θα συνέχιζε να «μιλά» με δύναμη στις επόμενες γενιές.

Στη σύγχρονη πραγματικότητα, η οποία κατακλύζεται από τον καταιγισμό εφήμερων εικόνων και τους ιλιγγιώδεις ρυθμούς της καθημερινότητας, το έργο του Τιμπό λειτουργεί ως ένα καταφύγιο ηρεμίας.

Ο δημιουργός παροτρύνει τον επισκέπτη να εστιάσει το βλέμμα του, στα πιο ταπεινά στοιχεία του περιβάλλοντός του, αναδεικνύοντας την απροσδόκητη αισθητική και το εσωτερικό νόημα που εμπεριέχουν. Ο ίδιος κατάφερε να τα ανακαλύψει σε ένα φτηνό φλιτζάνι καφέ, σε ένα κομμάτι πίτα και σε μια μηχανή με τσίχλες.

Σύμφωνα με το περιοδικό Wallpaper, η έκθεση «Wayne Thiebaud: American Still Life» θα φιλοξενείται στη Courtauld Gallery έως τις 18 Ιανουαρίου.

Vita.gr
Ορμονικές διαταραχές: Τα σημάδια που μας τις δείχνουν

Ορμονικές διαταραχές: Τα σημάδια που μας τις δείχνουν

Ποντοπόρος
Βενεζουέλα: Η επόμενη ημέρα για τη ναυτιλία μετά τη σύλληψη Μαδούρο

Βενεζουέλα: Η επόμενη ημέρα για τη ναυτιλία μετά τη σύλληψη Μαδούρο

