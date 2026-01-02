magazin
Παρασκευή 02 Ιανουαρίου 2026
02.01.2026 | 17:51
Σεισμός 6,5 Ρίχτερ στο Μεξικό (βίντεο)
Συλλογή 61 έργων του Ανρί Ματίς δωρίστηκε σε μουσείο του Παρισιού – Πρωταγωνίστρια η κόρη του, Μαργκερίτ
Art 02 Ιανουαρίου 2026 | 19:20

Συλλογή 61 έργων του Ανρί Ματίς δωρίστηκε σε μουσείο του Παρισιού – Πρωταγωνίστρια η κόρη του, Μαργκερίτ

«Αυτή η [δωρεά] προστίθεται σε μια συλλογή 20 έργων του Ανρί Ματίς που είχε ήδη συγκεντρωθεί, συμπεριλαμβανομένων δύο μνημειωδών εκδοχών του La Danse», αναφέρει το Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης του Παρισιού.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Όταν το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης του Παρισιού διοργάνωσε την έκθεση «Matisse and Marguerite: Through Her Father’s Eyes» (Ματίς και Μαργκερίτ: Μέσα από τα μάτια του πατέρα της), το διαδίκτυο φιλοξένησε μια πληθώρα από άρθρα -από τον Guardian μέχρι την Wall Street Journal- που αφηγούνταν την άγνωστη ζωή της μεγαλύτερης κόρης του Ανρί Ματίς, την οποία απέκτησε με ένα από τα μοντέλα του, την Καρολίν Ζομπλό.

Όταν η έκθεση ολοκληρώθηκε το καλοκαίρι, η Μπάρμπαρα Ντοφίν Ντουτουί, σύζυγος του εγγονού του Ανρί Ματίς, Κλοντ, αποφάσισε να δωρίσει στο μουσείο τα 61 έργα που είχε προηγουμένως δανείσει, μεταξύ των οποίων επτά πίνακες ζωγραφικής, καθώς και πολυάριθμα σχέδια, χαρακτικά, λιθογραφίες και εικονογραφημένα βιβλία.

Τα περισσότερα απεικονίζουν πορτρέτα της μεγαλύτερης κόρης του καλλιτέχνη (1894–1982), η οποία πόζαρε τακτικά για αυτόν, και πολλά από αυτά εκτέθηκαν για πρώτη φορά στη Γαλλία.

Ο Ματίς αναγνώρισε το παιδί όταν ήταν τριών ετών και από τότε έζησε με τον καλλιτέχνη και τη σύζυγό του, Αμελί. Η Μαργκερίτ παντρεύτηκε τον βυζαντινολόγο Ζωρζ Ντουτουί, πατέρα του Κλοντ, το 1923 και πέθανε το 1982.

Μια ενδόμυχη ματιά

«Καλύπτοντας το πρώτο μισό του 20ού αιώνα, αυτή η δωρεά ρίχνει φως σε κάθε περίοδο της τρυφερής και στενής σχέσης μεταξύ του ζωγράφου και του μοντέλου του [την κόρη του]— από τα έργα Marguerite écrivant [Marguerite Writing, 1906-07] και Études pour Marguerite lisant [Studies for Marguerite Reading, 1906) έως τα βαθιά συγκινητικά πορτρέτα που δημιουργήθηκαν το 1945, όταν η Μαργκερίτ γλίτωσε από την απέλαση [λόγω] της συμμετοχής της στη Γαλλική Αντίσταση», αναφέρει σε δήλωσή του το μουσείο.

«Αυτή η [δωρεά] προστίθεται σε μια συλλογή 20 έργων του Ματίς που είχε ήδη συγκεντρωθεί, συμπεριλαμβανομένων δύο μνημειωδών εκδοχών του La Danse [Ο Χορός] (1930-1933), τα οποία εκτίθενται μόνιμα σε μια ειδική αίθουσα», προσθέτει το μουσείο.

Τα έργα προσφέρουν μια ενδόμυχη ματιά στη ζωή της Μαργκερίτ ως παιδί δια μέσου του Marguerite endormie (1920), που την απεικονίζει να αναρρώνει στην γαλλική πόλη Étretat αφού διαγνώσθηκε με διφθερίτιδα, έως πορτρέτα που δημιουργήθηκαν το 1945, χρονιά κατά την οποία γλύτωσε την απέλαση λόγω της συμμετοχής της στη Γαλλική Αντίσταση, αφού πρώτα βασανίστηκε από τη Γκεστάπο. Ένα άλλο σχέδιο απεικονίζει τον Κλοντ, σύζυγο της δωρήτριας και μοναδικό γιο της Μαργκερίτ και του συζύγου της, Ζωρζ.

«Αυτή η εξαιρετικά γενναιόδωρη χειρονομία μαρτυρά τη βαθιά δέσμευση της κυρίας Ντουτουί και την εμπιστοσύνη της στο μουσείο, το οποίο ουσιαστικά γίνεται το νέο σπίτι της Μαργκερίτ για τις επόμενες δεκαετίες και αιώνες», δηλώνει ο διευθυντής του μουσείου Φαμπρίς Εργκότ σε δελτία τύπου.

*Με πληροφορίες από: ARTnews | The Art Newspaper

