H φωτογραφία του 2025 της UNICEF – Ένα κορίτσι στο Αφγανιστάν μελετάει στο «Κρυφό Σχολειό»

Το πρώτο βραβείο κέρδισε η Elise Blanchard, η οποία κατέγραψε τη ζωή κοριτσιών και νεαρών γυναικών στο Αφγανιστάν. Το δεύτερο βραβείο κέρδισε η Natalya Saprunova, η οποία αποτύπωσε τον τρόπο με τον οποίο τα παιδιά στη Μογγολία επηρεάζονται από την ατμοσφαιρική ρύπανση. Το τρίτο βραβείο απονεμήθηκε στον Sourav Das, ο οποίος κατέγραψε την παιδική ηλικία στη Jharia, όπου βρίσκεται ένα από τα μεγαλύτερα ανθρακωρυχεία της Ινδίας.

Τιμητικές διακρίσεις απονεμήθηκαν σε επτά άλλες σειρές φωτογραφιών από το Αφγανιστάν, τη Γάζα, τη Νότια Αφρική, την Ουκρανία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Η νικήτρια φωτογραφία της Χατζίρα από την Elise Blanchard είναι ένα σύμβολο της ήσυχης αλλά ακλόνητης ανθεκτικότητας εκατομμυρίων Αφγανών κοριτσιών, στις οποίες έχει αρνηθεί η πρόσβαση στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση για περισσότερα από τέσσερα χρόνια.

Από την ανάληψη της εξουσίας τον Αύγουστο του 2021, οι Ταλιμπάν έχουν μετατρέψει και πάλι τις γυναίκες στο Αφγανιστάν σε πολίτες δεύτερης κατηγορίας

Η εφηβεία στο Αφγανιστάν | Στη Madrasa

Από την ανάληψη της εξουσίας τον Αύγουστο του 2021, οι Ταλιμπάν έχουν μετατρέψει και πάλι τις γυναίκες στο Αφγανιστάν σε πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Αν και η πείνα και ο υποσιτισμός είναι διαδεδομένα φαινόμενα και οι κλινικές και οι γιατροί είναι σπάνιοι σε αυτή την ήδη φτωχή χώρα, είναι κυρίως τα κορίτσια που αισθάνονται ότι τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα απλά δεν ισχύουν πλέον για αυτά. Επιτρέπεται να φοιτούν στο σχολείο μέχρι την 7η τάξη, μετά την οποία τους αρνείται η εκπαίδευση.

Η εφηβεία στο Αφγανιστάν | Radio Begum

Η Γαλλίδα φωτογράφος Elise Blanchard επισκέφθηκε ραδιοφωνικούς σταθμούς, εργαστήρια ραπτικής, εργοστάσια επεξεργασίας πολύτιμων λίθων και κρυφά σχολεία στην Καμπούλ (όπου και ζει η ίδια) καθώς και σε απομακρυσμένα ορεινά χωριά.

Η εφηβεία στο Αφγανιστάν | Nazia

Η Blanchard επισκέφθηκε περιοχές όπου η ξηρασία και οι κακές σοδειές που αυτή προκάλεσε οδήγησαν σε τέτοια φτώχεια που οι οικογένειες αναγκάστηκαν να παντρέψουν κορίτσια μόλις επτά ετών με ηλικιωμένους άνδρες.

Η παιδική ηλικία στο Αφγανιστάν | Malalai, Gulalai, Farzana και Jalil

Η Blanchard μπόρεσε να νιώσει την απελπισία μιας 13χρονης που καταπολεμά την κατάθλιψή της βοηθώντας νεότερες κοπέλες από τη γειτονιά της να εξοικειωθούν με τον κόσμο των γραμμάτων.

Πρώτο βραβείο – Η παιδική ηλικία στο Αφγανιστάν | Χατζίρα

Η Χατζίρα έχει λίγο χρόνο ακόμα στο δημοτικό σχολείο, μελετά ακάματα τα σχολικά βιβλία στο σπίτι και γράφει χαρούμενα αριθμούς στους τοίχους του σπιτιού της. Ζει με τα αδέλφια της σε μια εξαιρετικά φτωχή οικογένεια σε ένα απομακρυσμένο χωριό στην επαρχία, ανατολικά της Καμπούλ. Η Elise Blanchard τη γνώρισε σε ένα κέντρο υγείας, όπου νοσηλεύτηκε μέχρι να αναρρώσει μετά από αρκετούς μήνες ασθένειας / Φωτογραφία: Elise Blanchard.