newspaper
Κυριακή 05 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Εκτός σχολείου 85 εκατομμύρια παιδιά σε όλο τον κόσμο, αναφέρει η UNICEF – Αναγκαίες οι επενδύσεις στην εκπαίδευση
Κόσμος 05 Οκτωβρίου 2025 | 19:27

Εκτός σχολείου 85 εκατομμύρια παιδιά σε όλο τον κόσμο, αναφέρει η UNICEF – Αναγκαίες οι επενδύσεις στην εκπαίδευση

Περίπου 85 εκατομμύρια παιδιά παγκοσμίως αδυνατούν να πάνε σχολείο, σύμφωνα με την UNICEF

Βασιλική Δρίβα
ΕπιμέλειαΒασιλική Δρίβα
A
A
Vita.gr
Χάρβαρντ: Ειδικοί της ευτυχίας αποκαλύπτουν τα μυστικά τους

Χάρβαρντ: Ειδικοί της ευτυχίας αποκαλύπτουν τα μυστικά τους

Spotlight

Σήμερα είναι η Παγκόσμια Ημέρα των Εκπαιδευτικών, που καθιερώθηκε το 1994 για να τιμήσει την υπογραφή της Σύστασης για το Καθεστώς των Εκπαιδευτικών που συντάχθηκε στο Παρίσι στις 5 Οκτωβρίου 1966.

Οι εκπαιδευτικοί, σύμφωνα με την UNICEF, βρίσκονται στο επίκεντρο της ποιοτικής εκπαίδευσης, αλλά ο κλάδος συνεχίζει να υποφέρει από υποχρηματοδότηση και μείωση του αριθμού των μαθητών.

Εκατομμύρια παιδιά δεν πηγαίνουν σχολείο, σύμφωνα με την UNICEF

Σύμφωνα με έκθεση του 2024 του Ταμείου των Ηνωμένων Εθνών για τα Παιδιά, μόνο το 31% των χωρών διέθετε αποτελεσματικά συστήματα επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών — λιγότερο από το ήμισυ του στόχου του 64%.

Σύμφωνα με την έκθεση, σε παγκόσμιο επίπεδο, ο αριθμός των παιδιών και των νέων που δεν πηγαίνουν στο σχολείο (Out of School Children/Oosc) ήταν περίπου 265 εκατομμύρια για μια δεκαετία, αλλά οι τελευταίες εκτιμήσεις δείχνουν ότι ο αριθμός των Oosc αυξήθηκε σε 272 εκατομμύρια το 2023, αναφέρει το Euro News.

«Κανένα παιδί δεν πρέπει να στερείται του δικαιώματος να μαθαίνει και να χτίζει το μέλλον του».

Σύμφωνα με την UNICEF, η επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια (ODA) για την εκπαίδευση θα μειωθεί κατά 3,2 δισεκατομμύρια δολάρια, μια μείωση της τάξης του 24% από το 2023. Αυτή η μείωση θα αυξήσει τον αριθμό των παιδιών που δεν πηγαίνουν στο σχολείο παγκοσμίως από 272 εκατομμύρια σε 278 εκατομμύρια.

«Κανένα παιδί δεν πρέπει να στερείται του δικαιώματος να μαθαίνει και να χτίζει το μέλλον του: η εξασφάλιση εκπαιδευμένων, παρακινημένων και υποστηριζόμενων εκπαιδευτικών σημαίνει όχι μόνο την προσφορά γνώσεων, αλλά και προστασία, ελπίδα και ευκαιρίες για τη ζωή», δήλωσε ο Νικόλα Γκρατσιάνο, πρόεδρος της UNICEF Ιταλίας.

Τι δείχνουν τα στοιχεία

Εξετάζοντας τα στοιχεία για τα παιδιά που δεν πηγαίνουν στο σχολείο, η UNICEF εκτιμά ότι 234 εκατομμύρια παιδιά χρειάζονται υποστήριξη για να έχουν πρόσβαση σε ποιοτική εκπαίδευση, μια αύξηση 35 εκατομμυρίων τα τελευταία τρία χρόνια.

Από αυτά τα 234 εκατομμύρια παιδιά, 85 εκατομμύρια δεν πηγαίνουν καθόλου στο σχολείο: το 52% είναι κορίτσια, το 17% είναι πρόσφυγες ή εσωτερικά εκτοπισμένοι και πάνω από το 20% είναι παιδιά με αναπηρίες.

Η κατάσταση στη Γάζα είναι ιδιαίτερα αρνητική, όπου από τον Ιούλιο του 2025, 1.466.000 παιδιά αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην πρόσβαση στην εκπαίδευση. Μέχρι τον Ιούνιο του 2025, 588 σχολικά κτίρια είχαν πληγεί, εκ των οποίων 538 στη Λωρίδα της Γάζας (95,4%) και άλλα 50 στη Δυτική Όχθη.

Στο Σουδάν, περισσότερα από 17 εκατομμύρια από τα 19 εκατομμύρια παιδιά σχολικής ηλικίας δεν πήγαιναν στο σχολείο. Στην Αϊτή, η κλιμάκωση της βίας των συμμοριών και των πολιτικών αναταραχών έχει αφήσει περισσότερα από 1,4 εκατομμύρια παιδιά σε επείγουσα ανάγκη εκπαιδευτικής υποστήριξης.

«Η επένδυση στους εκπαιδευτικούς σημαίνει επένδυση στο μέλλον», δήλωσε η UNICEF, εξηγώντας ότι θα συνεχίσει να εργάζεται ώστε κάθε εκπαιδευτικός να υποστηρίζεται, κάθε τάξη να είναι χωρίς αποκλεισμούς και κάθε παιδί, οπουδήποτε στον κόσμο, να έχει την ευκαιρία να μάθει.

«Είναι απαραίτητο οι κυβερνήσεις και η διεθνής κοινότητα να επενδύσουν επειγόντως στην εκπαίδευση».

«Σε αυτή την Παγκόσμια Ημέρα Εκπαιδευτικών, θα θέλαμε να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας σε όλους τους εκπαιδευτικούς και τους παιδαγωγούς που, με θάρρος και αφοσίωση, συνεχίζουν να καθοδηγούν τα παιδιά στην εκπαίδευσή τους, ακόμη και στις πιο δύσκολες συνθήκες», δήλωσε ο Νικόλα Γκρατσιάνο.

«Είναι απαραίτητο οι κυβερνήσεις και η διεθνής κοινότητα να επενδύσουν επειγόντως στην εκπαίδευση, ώστε κάθε παιδί, όπου και αν βρίσκεται, να μπορεί να βασίζεται στην παρουσία ενός εκπαιδευτικού στο πλευρό του».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ηλεκτρισμός
Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη – Σύντομα η θέση της κυβέρνησης

Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη – Σύντομα η θέση της κυβέρνησης

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Χάρβαρντ: Ειδικοί της ευτυχίας αποκαλύπτουν τα μυστικά τους

Χάρβαρντ: Ειδικοί της ευτυχίας αποκαλύπτουν τα μυστικά τους

Τουρισμός
Ξενοδοχεία Αθήνας: Τα επιτεύγματα το 2024 – Τι δείχνουν οι ισολογισμοί 

Ξενοδοχεία Αθήνας: Τα επιτεύγματα το 2024 – Τι δείχνουν οι ισολογισμοί 

H Google, o Τύπος και τα δικαιώματα
Με την Google ή με τον Τύπο;
Media 05.10.25

Με την Google ή με τον Τύπο;

Σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι για τον Τύπο, η αντιπαράθεση ανάμεσα σε εκδοτικούς οργανισμούς και τεχνολογικούς κολοσσούς κλιμακώνεται, με αιχμή τα δικαιώματα χρήσης του δημοσιογραφικού περιεχομένου

Κατερίνα Τζαβάρα
Ψηφιακή ενιαία αγορά και δημοκρατία
Media 05.10.25

Ψηφιακή ενιαία αγορά και δημοκρατία

Καθώς επίκειται ο ειδικότερος προσδιορισμός των κριτηρίων για τον καθορισμό της αναλογούσας αμοιβής των εκδοτών από τους παρόχους υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ο υπό έκδοση κανονισμός από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, οφείλει να μην εξαντληθεί στα logistics του ζητήματος

Κατερίνα Παπανικολάου
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Οργισμένος ο Τραμπ με Νετανιάχου μετά την απάντηση της Χαμάς: «Γιατί είσαι πάντα τόσο γ…α αρνητικός;»
Αποκάλυψη Axios 05.10.25

Οργισμένος ο Τραμπ με Νετανιάχου μετά την απάντηση της Χαμάς: «Γιατί είσαι πάντα τόσο γ…α αρνητικός;»

O Τραμπ επιδιώκει άμεση πρόοδο κεφαλαιοποιώντας την απάντηση της Χαμάς, ενώ ο Νετανιάχου επιχειρεί να αποτρέψει το αφήγημα ότι η οργάνωση ανταποκρίθηκε θετικά

Σύνταξη
Πολλά προβλήματα από την καταιγίδα «Έιμι» – Τουλάχιστον τρεις νεκροί
InView 05.10.25

Πολλά προβλήματα από την καταιγίδα «Έιμι» – Τουλάχιστον τρεις νεκροί

Σαρώνει στα πέρασμά της η καταιγίδα «Έιμι» την βόρεια και δυτική Ευρώπη αφήνοντας πίσω της τουλάχιστον τρεις νεκρούς, πολύωρες διακοπές στην ηλεκτροδότηση και σημαντικές καταστροφές σε υποδομές.

Σύνταξη
Επενδύσεις στην τοπική αυτοδιοίκηση – Η ενίσχυσή της προστατεύει τις κοινωνίες και τη δημοκρατία
Social Europe 05.10.25

Επενδύσεις στην τοπική αυτοδιοίκηση – Η ενίσχυσή της προστατεύει τις κοινωνίες και τη δημοκρατία

Οι πόλεις είναι το επίκεντρο της σύγχρονης διακυβέρνησης σε εποχές κρίσεων όπως η κλιματική και η στεγαστική. Ενισχύοντας την τοπική αυτοδιοίκηση, αποκαθίσταται ο δημόσιος τομέας εκεί που μετράει.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Με drones δεν κερδίζονται οι πόλεμοι
Ουκρανία 05.10.25

Με drones δεν κερδίζονται οι πόλεμοι

Πώς μπορούν να κάνουν τη διαφορά τα drones όταν ο αντίπαλος υπερέχει σε προσωπικό 3/1 και παράγει πολλαπλάσιες ποσότητες πυρομαχικών τον μήνα από ό,τι το σύνολο του ΝΑΤΟ

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Κασπάροφ: Ο Πούτιν δοκιμάζει την Ευρώπη, πριν το τέλος του χρόνου θα κάνει χερσαία εισβολή
Δυσοίωνες προβλέψεις 05.10.25

Κασπάροφ: Ο Πούτιν δοκιμάζει την Ευρώπη, πριν το τέλος του χρόνου θα κάνει χερσαία εισβολή

Ο πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής στο σκάκι και ηγετική μορφή της ρωσικής αντιπολίτευσης προειδοποιεί ότι η πραγματική μάχη για την ελευθερία κρίνεται στην Ουκρανία

Γεώργιος Μαζιάς
Το στοίχημα του Βασιλιά Κάρολου Γ’: Μια Μοναρχία να ταιριάζει στο σήμερα;
Αθόρυβα 05.10.25

Το στοίχημα του Βασιλιά Κάρολου Γ’: Μια Μοναρχία να ταιριάζει στο σήμερα;

Ο βασιλιάς έχει εγκαταλείψει τις «παρεμβατικές» επιστολές προς υπουργούς και αποφεύγει ομιλίες που θα εκληφθούν ως πολιτικές. Η προσέγγιση του Κάρολου χαρακτηρίζεται ως πολύ εποικοδομητική.

Σύνταξη
Γάζα: Πυρετώδεις προετοιμασίες για τις διαπραγματεύσεις όσο το Ισραήλ βομβαρδίζει τις «ασφαλείς ζώνες»
Δύσκολος δρόμος 05.10.25

Τα βλέμματα στο Κάιρο: Πυρετώδεις προετοιμασίες για τις διαπραγματεύσεις όσο το Ισραήλ βομβαρδίζει τις «ασφαλείς ζώνες» της Γάζας

Η νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή δεν ήταν μία ήρεμη νύχτα για τους Παλαιστίνιους στη Γάζα καθώς το Ισραήλ δεν έχει σταματήσει τις επιθέσεις παρά την εντολή Τραμπ

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Το σύστημα νοσεί
Πρόβλημα παντού 05.10.25

Το σύστημα νοσεί

Δεύτερη γενιά μεταναστών στην Ισπανία: υψηλή ανεργία, σχολική αποτυχία και κίνδυνος κοινωνικού αποκλεισμού

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
«Ανασταίνουν» τους νεκρούς συζύγους Ρωσίδες χήρες
«Ψηφιακή ανάσταση» 05.10.25

«Ανασταίνουν» τους νεκρούς συζύγους Ρωσίδες χήρες

Εκατοντάδες Ρωσίδες χήρες ζητάνε έστω λίγα δευτερόλεπτα να αγκαλιάσουν τους αγαπημένους που χάθηκαν στην Ουκρανία. Το οικονομικό τίμημα μικρό, αλλά το... ηθικό και ψυχολογικό;

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Βίλνιους: Φορτωμένα με πακέτα λαθραίων τσιγάρων τα αερόστατα που προκάλεσαν προβλήματα στο αεροδρόμιο
Επαναλειτουργεί 05.10.25

Φορτωμένα με πακέτα λαθραίων τσιγάρων τα αερόστατα που προκάλεσαν προβλήματα στο αεροδρόμιο του Βίλνιους

Τα αερόστατα προκάλεσαν την περασμένη νύχτα προβλήματα στη λειτουργία του αεροδρομίου του Βίλνιους - Σήμερα το πρωί βρέθηκαν ένδεκα αερόστατα φορτωμένα με πακέτα λαθραίων τσιγάρων.

Σύνταξη
Νεπάλ – Ινδία: Σφοδρές βροχές και πλημμύρες – Τουλάχιστον 60 νεκροί από την κακοκαιρία
Κατολισθήσεις 05.10.25

Σφοδρές βροχές και πλημμύρες σε Νεπάλ και Ινδία - Τουλάχιστον 60 νεκροί από την κακοκαιρία

Οι 35 από τους νεκρούς εντοπίστηκαν στην περιοχή Ιλάμ - Στο Νεπάλ, πολλοί αυτοκινητόδρομοι έχουν αποκλειστεί ή καταστραφεί από τις πλημμύρες, αφήνοντας εκατοντάδες ταξιδιώτες αποκλεισμένους

Σύνταξη
Global Sumud Flotilla: «Κανείς δεν έχει επικοινωνήσει μαζί μου» – Τι καταγγέλλει ο πατέρας ελληνίδας ακτιβίστριας
Μαρία Δίπλα 05.10.25

«Κανείς δεν έχει επικοινωνήσει μαζί μου» - Τι καταγγέλλει ο πατέρας ελληνίδας ακτιβίστριας του Flotilla

Η Μαρία Δίπλα επέβαινε στο πλοίο «ΟΞΥΓΟΝΟ» του Global Sumud Flotilla - Απήχθη μαζί με τους υπόλοιπους 26 έλληνες ακτιβιστές σε διεθνή ύδατα από το Ισραήλ - Τι καταγγέλλει ο πατέρας της

Σύνταξη
Γάζα: Ξεκινά το παζάρι στο Κάιρο – Οι κινήσεις Τραμπ, Νετανιάχου και η Παλαιστίνη ως συνείδηση της ανθρωπότητας
Μετατοπίσεις 05.10.25

Ξεκινά το παζάρι για τη Γάζα στο Κάιρο - Οι κινήσεις Τραμπ, Νετανιάχου και η Παλαιστίνη ως συνείδηση της ανθρωπότητας

Οι διαπραγματευτικές ομάδες φτάνουν στο Κάιρο για τις κρίσιμες συνομιλίες - Η στάση του Τραμπ και πώς θα αντιδράσει ο Νετανιάχου - Η σφαγή έχει αλλάξει όχι μόνο τη Γάζα αλλά όλο τον κόσμο

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Γάζα: Με φωτογραφία από διαδήλωση στο Ισραήλ, ο Τραμπ πιέζει για συμφωνία
Γάζα 05.10.25

«Τώρα ή ποτέ»: Με φωτογραφία από διαδήλωση στο Ισραήλ, ο Τραμπ πιέζει για συμφωνία

Ο Ντόναλντ Τραμπ, δημοσίευσε φωτογραφία από τη διαδήλωση στο Ισραήλ, για την απελευθέρωση των ομήρων - Η εικόνα δείχνει το πλήθος από ψηλά να κρατά ένα τεράστιο πανό με το σύνθημα «Ή τώρα ή ποτέ»

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Κηφισιά – ΑΕΚ 2-3: Χαμός και ανατροπή…
Ποδόσφαιρο 05.10.25

Κηφισιά – ΑΕΚ 2-3: Χαμός και ανατροπή…

Η Κηφισιά προηγήθηκε με 2-0 από νωρίς στο Περιστέρι, αλλά η ΑΕΚ έκανε την ανατροπή και πήρε τη νίκη με 3-2 αν και αγωνιζόταν με δέκα παίκτες. «Φωνάζουν» για αποβολή του Πιερό οι γηπεδούχοι.

Σύνταξη
Η ιστορική Κομπανί(α) της Μπάγερν
Ποδόσφαιρο 05.10.25

Η ιστορική Κομπανί(α) της Μπάγερν

Η Μπάγερν Μονάχου, με προπονητή τον Κομπανί, έγινε η πρώτη ομάδα από τα πέντε κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα που κέρδισε τους πρώτους δέκα αγώνες

Βάιος Μπαλάφας
LIVE: ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός
Ποδόσφαιρο 05.10.25

LIVE: ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός

LIVE: ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 20:30 την αναμέτρηση ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός για την 6η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Το μάθημα που διδάχτηκε ο Τζορτζ Κλούνεϊ από τη θεία του, Ρόζμαρι – «Το διαχειρίστηκε λαθος, μεθούσε συνέχεια»
«Νεότητα» 05.10.25

Το μάθημα που διδάχτηκε ο Τζορτζ Κλούνεϊ από τη θεία του, Ρόζμαρι – «Το διαχειρίστηκε λαθος, μεθούσε συνέχεια»

Μετά την προβολή της ταινίας «Jay Kelly» στο 63ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Νέας Υόρκης την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου, ο Τζορτζ Κλούνεϊ μοιράστηκε μια την ιστορία της άλλοτε διάσημης θείας του, Ρόζμαρι.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Τσίπρας μετά τη συνάντηση με Έλληνες φοιτητές στο Παρίσι: Εγώ ήμουν αυτός που έλυσα απορίες και αποκόμισα περισσότερα
Παρασκήνιο 05.10.25

Τσίπρας μετά τη συνάντηση με Έλληνες φοιτητές στο Παρίσι: Εγώ ήμουν αυτός που έλυσα απορίες και αποκόμισα περισσότερα

Στην original Σορβόννη, το εμβληματικό πανεπιστήμιο «Paris 1 Panthéon-Sorbonne», ο Αλέξης Τσίπρας, μετά την ομιλία του σε εκδήλωση με θέμα το έλλειμμα ηγεσίας, οι ρόλοι αντιστράφηκαν…

Σύνταξη
Βενιζέλος: Ο αποχαιρετισμός στον Γιώργο Κασιμάτη – «Βρήκε οριστικά και αμετάκλητα τα αγαπημένα του Κύθηρα»
Πολιτική Γραμματεία 05.10.25

Ο αποχαιρετισμός Βενιζέλου στον Γιώργο Κασιμάτη - «Βρήκε οριστικά και αμετάκλητα τα αγαπημένα του Κύθηρα»

«Διέθετε σοβαρό θεωρητικό υπόβαθρο και η διδακτική πτυχή του εαυτού του ήταν αφιερωμένη στους φοιτητές του στη Νομική Σχολή του ΕΚΠΑ», ανέφερε στον αποχαιρετισμό του ο Ευάγγελος Βενιζέλος

Σύνταξη
Βουλή: Αρχίζει η 3η σύνοδος της 20ής περιόδου – Κατατίθεται το προσχέδιο προϋπολογισμού 2026
Με αγιασμό 05.10.25

Αρχίζει η 3η σύνοδος της 20ής περιόδου της Βουλής - Κατατίθεται το προσχέδιο προϋπολογισμού 2026

Θα ανακοινωθεί το Προεδρικό Διάταγμα για τη λήξη των εργασιών της Β΄ Συνόδου και θα ακολουθήσει Αγιασμός για την έναρξη των εργασιών της Γ΄ Συνόδου από τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος

Σύνταξη
Η αμηχανία του Κιθ Έρμπαν όταν ρωτήθηκε για τη Νικόλ Κίντμαν – «Τέλος πάντων, ας προχωρήσουμε»
Βγήκε από τα ρούχα του 05.10.25

Η αμηχανία του Κιθ Έρμπαν όταν ρωτήθηκε για τη Νικόλ Κίντμαν - «Τέλος πάντων, ας προχωρήσουμε»

Σε μια συνέντευξη από τις 2 Σεπτεμβρίου, η οποία έγινε viral μετά την είδηση του διαζυγίου της Νικόλ Κίντμαν και του Κιθ Έρμπαν, ο σταρ της κάντρι μουσικής φάνηκε να αισθάνεται άβολα όταν ρωτήθηκε για την πρωταγωνίστρια του Babygirl.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Ολυμπιακός έφτασε στην Τούμπα (vids)
Ποδόσφαιρο 05.10.25

Ο Ολυμπιακός έφτασε στην Τούμπα (vids)

Ο Ολυμπιακός αντιμeτωπίζει τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα για την 6η αγωνιστική της Super League με τους Πειραιώτες να φτάνουν στο γήπεδο πριν από λίγη ώρα

Σύνταξη
Χαρίτσης: Τη Δευτέρα θα μιλήσουν οι 27 Έλληνες του Global Sumud Flotilla – Θα είμαστε εκεί, με τα μάτια στη Γάζα
Πολιτική Γραμματεία 05.10.25

Χαρίτσης: Τη Δευτέρα θα μιλήσουν οι 27 Έλληνες του Global Sumud Flotilla – Θα είμαστε εκεί, με τα μάτια στη Γάζα

«Η πίεση του κινήματος αλληλεγγύης αποδίδει. Και αυτό είναι ένα μεγάλο μάθημα και για το μέλλον», υπογράμμισε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης

Σύνταξη
Έρχονται επιπλέον παρεμβάσεις για τα Airbnb, προανήγγειλε ο Πιερρακάκης
Βραχυχρόνια μίσθωση 05.10.25

Έρχονται επιπλέον παρεμβάσεις για τα Airbnb, προανήγγειλε ο Πιερρακάκης

Οι εισηγήσεις που δέχεται η κυβέρνηση, όπως είπε ο Κυριάκος Πιερρακάκης, αφορούν πιο αυστηρούς περιορισμούς στην προσφορά, έως και μέτρα που επηρεάζουν τη φορολόγηση της βραχυχρόνιας μίσθωσης

Σύνταξη
Καλώδιο: Σιγή ασυρμάτου από το Μαξίμου για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου
Μπρος πίσω για το καλώδιο 05.10.25 Upd: 19:15

Σιγή ασυρμάτου από το Μαξίμου για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου

Ο πρωθυπουργός ενημερώθηκε από την ηγεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και την διοίκηση του ΑΔΜΗΕ για ζητήματα που αφορούν το καλώδιο που σχετίζεται με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας- Κύπρου.

Χρήστος Κολώνας
Χρήστος Κολώνας
Τι συμβολίζει το ροζ φόρεμα που επέλεξε η Τζούλια Ρόμπερτς για την πρεμιέρα της ταινίας «After the Hunt»
Μήνας Ευαισθητοποίησης 05.10.25

Τι συμβολίζει το ροζ φόρεμα που επέλεξε η Τζούλια Ρόμπερτς για την πρεμιέρα της ταινίας «After the Hunt»

«Αυτό είναι το ίδιο φόρεμα που φόρεσα στην πρεμιέρα της ταινίας 'Εισιτήριο για τον Παράδεισο' στο Λος Άντζελες πριν από τρία χρόνια», είπε στο περιοδικό Variety η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός, Τζούλια Ρόμπερτς.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Οργισμένος ο Τραμπ με Νετανιάχου μετά την απάντηση της Χαμάς: «Γιατί είσαι πάντα τόσο γ…α αρνητικός;»
Αποκάλυψη Axios 05.10.25

Οργισμένος ο Τραμπ με Νετανιάχου μετά την απάντηση της Χαμάς: «Γιατί είσαι πάντα τόσο γ…α αρνητικός;»

O Τραμπ επιδιώκει άμεση πρόοδο κεφαλαιοποιώντας την απάντηση της Χαμάς, ενώ ο Νετανιάχου επιχειρεί να αποτρέψει το αφήγημα ότι η οργάνωση ανταποκρίθηκε θετικά

Σύνταξη
LIVE: Μπρέντφορντ – Μάντσεστερ Σίτι
Ποδόσφαιρο 05.10.25

LIVE: Μπρέντφορντ – Μάντσεστερ Σίτι

LIVE: Μπρέντφορντ – Μάντσεστερ Σίτι. Παρακολουθήστε live στις 18:30 την αναμέτρηση Μπρέντφορντ – Μάντσεστερ Σίτι για την 7η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Must Read
Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 05 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο