Εκτός σχολείου 85 εκατομμύρια παιδιά σε όλο τον κόσμο, αναφέρει η UNICEF – Αναγκαίες οι επενδύσεις στην εκπαίδευση

Σήμερα είναι η Παγκόσμια Ημέρα των Εκπαιδευτικών, που καθιερώθηκε το 1994 για να τιμήσει την υπογραφή της Σύστασης για το Καθεστώς των Εκπαιδευτικών που συντάχθηκε στο Παρίσι στις 5 Οκτωβρίου 1966.

Οι εκπαιδευτικοί, σύμφωνα με την UNICEF, βρίσκονται στο επίκεντρο της ποιοτικής εκπαίδευσης, αλλά ο κλάδος συνεχίζει να υποφέρει από υποχρηματοδότηση και μείωση του αριθμού των μαθητών.

Εκατομμύρια παιδιά δεν πηγαίνουν σχολείο, σύμφωνα με την UNICEF

Σύμφωνα με έκθεση του 2024 του Ταμείου των Ηνωμένων Εθνών για τα Παιδιά, μόνο το 31% των χωρών διέθετε αποτελεσματικά συστήματα επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών — λιγότερο από το ήμισυ του στόχου του 64%.

Σύμφωνα με την έκθεση, σε παγκόσμιο επίπεδο, ο αριθμός των παιδιών και των νέων που δεν πηγαίνουν στο σχολείο (Out of School Children/Oosc) ήταν περίπου 265 εκατομμύρια για μια δεκαετία, αλλά οι τελευταίες εκτιμήσεις δείχνουν ότι ο αριθμός των Oosc αυξήθηκε σε 272 εκατομμύρια το 2023, αναφέρει το Euro News.

«Κανένα παιδί δεν πρέπει να στερείται του δικαιώματος να μαθαίνει και να χτίζει το μέλλον του».

Σύμφωνα με την UNICEF, η επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια (ODA) για την εκπαίδευση θα μειωθεί κατά 3,2 δισεκατομμύρια δολάρια, μια μείωση της τάξης του 24% από το 2023. Αυτή η μείωση θα αυξήσει τον αριθμό των παιδιών που δεν πηγαίνουν στο σχολείο παγκοσμίως από 272 εκατομμύρια σε 278 εκατομμύρια.

«Κανένα παιδί δεν πρέπει να στερείται του δικαιώματος να μαθαίνει και να χτίζει το μέλλον του: η εξασφάλιση εκπαιδευμένων, παρακινημένων και υποστηριζόμενων εκπαιδευτικών σημαίνει όχι μόνο την προσφορά γνώσεων, αλλά και προστασία, ελπίδα και ευκαιρίες για τη ζωή», δήλωσε ο Νικόλα Γκρατσιάνο, πρόεδρος της UNICEF Ιταλίας.

Τι δείχνουν τα στοιχεία

Εξετάζοντας τα στοιχεία για τα παιδιά που δεν πηγαίνουν στο σχολείο, η UNICEF εκτιμά ότι 234 εκατομμύρια παιδιά χρειάζονται υποστήριξη για να έχουν πρόσβαση σε ποιοτική εκπαίδευση, μια αύξηση 35 εκατομμυρίων τα τελευταία τρία χρόνια.

Από αυτά τα 234 εκατομμύρια παιδιά, 85 εκατομμύρια δεν πηγαίνουν καθόλου στο σχολείο: το 52% είναι κορίτσια, το 17% είναι πρόσφυγες ή εσωτερικά εκτοπισμένοι και πάνω από το 20% είναι παιδιά με αναπηρίες.

Η κατάσταση στη Γάζα είναι ιδιαίτερα αρνητική, όπου από τον Ιούλιο του 2025, 1.466.000 παιδιά αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην πρόσβαση στην εκπαίδευση. Μέχρι τον Ιούνιο του 2025, 588 σχολικά κτίρια είχαν πληγεί, εκ των οποίων 538 στη Λωρίδα της Γάζας (95,4%) και άλλα 50 στη Δυτική Όχθη.

Στο Σουδάν, περισσότερα από 17 εκατομμύρια από τα 19 εκατομμύρια παιδιά σχολικής ηλικίας δεν πήγαιναν στο σχολείο. Στην Αϊτή, η κλιμάκωση της βίας των συμμοριών και των πολιτικών αναταραχών έχει αφήσει περισσότερα από 1,4 εκατομμύρια παιδιά σε επείγουσα ανάγκη εκπαιδευτικής υποστήριξης.

«Η επένδυση στους εκπαιδευτικούς σημαίνει επένδυση στο μέλλον», δήλωσε η UNICEF, εξηγώντας ότι θα συνεχίσει να εργάζεται ώστε κάθε εκπαιδευτικός να υποστηρίζεται, κάθε τάξη να είναι χωρίς αποκλεισμούς και κάθε παιδί, οπουδήποτε στον κόσμο, να έχει την ευκαιρία να μάθει.

«Είναι απαραίτητο οι κυβερνήσεις και η διεθνής κοινότητα να επενδύσουν επειγόντως στην εκπαίδευση».

«Σε αυτή την Παγκόσμια Ημέρα Εκπαιδευτικών, θα θέλαμε να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας σε όλους τους εκπαιδευτικούς και τους παιδαγωγούς που, με θάρρος και αφοσίωση, συνεχίζουν να καθοδηγούν τα παιδιά στην εκπαίδευσή τους, ακόμη και στις πιο δύσκολες συνθήκες», δήλωσε ο Νικόλα Γκρατσιάνο.

«Είναι απαραίτητο οι κυβερνήσεις και η διεθνής κοινότητα να επενδύσουν επειγόντως στην εκπαίδευση, ώστε κάθε παιδί, όπου και αν βρίσκεται, να μπορεί να βασίζεται στην παρουσία ενός εκπαιδευτικού στο πλευρό του».