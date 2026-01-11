newspaper
Σημαντική είδηση:
11.01.2026 | 11:37
Σε 48ωρες επαναλαμβανόμενες απεργίες προχωρούν τα ταξί από την Τρίτη
ΗΠΑ: Ο Τραμπ αγαπάει τον χρυσό και η Βενεζουέλα έχει άφθονο
Διεθνής Οικονομία 11 Ιανουαρίου 2026 | 23:00

ΗΠΑ: Ο Τραμπ αγαπάει τον χρυσό και η Βενεζουέλα έχει άφθονο

Το επίσημο απόθεμα χρυσού της Βενεζουέλας ανέρχεται σε περίπου 161 τόνους και σε σημερινές τιμές η αξία του ανέρχεται σε περίπου 23,2 δισ. δολάρια.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Spotlight

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει μια αδυναμία στο χρυσό. Πολύ πριν ασχοληθεί με την πολιτική, η αγάπη του για το ευγενές μέταλλο αποτυπωνόταν στο τριώροφο διαμέρισμά του στο Trump Tower, με τα φανταχτερά διακοσμημένα ταβάνια και τους λαμπερούς καθρέφτες.

Το απόθεμα χρυσού της Βενεζουέλας είναι αρκετά μεγάλο και οπωσδήποτε ικανό να παράξει σημαντικό πλούτο

Η επιστροφή του στην κεντρική πολιτική σκηνή δεν άλλαξε τις συνήθειες του. Τα νέα διακοσμητικά στοιχεία 24 καρατίων στο Οβάλ γραφείο το καθιστούν «το καλύτερο που υπήρξε ποτέ», όπως καυχήθηκε σε ένα βίντεο.

Είναι πολλά τα λέφτα

Σήμερα, χιλιόμετρα μακριά, στη δοκιμαζόμενη Βενεζουέλα, στη χώρα με τα μεγαλύτερα αποθέματα πετρελαίου που «καλοβλέπει» η κυβέρνηση των ΗΠΑ, εκτός από την υγρό χρυσό υπάρχουν και σημαντικά αποθέματα πραγματικού χρυσού που προκαλούν… έλξη.

Το επίσημο απόθεμα χρυσού της χώρας της Λατινικής Αμερικής ανέρχεται σε περίπου 161 τόνους, σύμφωνα με τις πρόσφατες μετρήσεις του World Gold Council. Η αξία του ανέρχεται σε περίπου 23,2 δισ. δολάρια, σε σημερινές τιμές. Περίπου 31 τόνοι φυλάσσονται σε ένα θησαυροφυλάκιο στο Λονδίνο, ένα απόθεμα που αξίζει όσο ένα μεσαίου μεγέθους πετρελαϊκό κοίτασμα.

Ο Τραμπ -που υπό τις εντολές του απήχθει ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο- δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα «διοικούν τη χώρα μέχρι μια ασφαλή, ορθή και συνετή μετάβαση» και υποσχέθηκε να «ανακατασκευάσει τις πετρελαϊκές υποδομές… με έξοδα των πετρελαϊκών εταιρειών».

Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι οι ΗΠΑ έχουν «τεράστια επιρροή» και θα ελέγχουν τα έσοδα από την πώληση εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου για να βοηθήσουν στη «σταθεροποίηση της χώρας».

Όμως, όπως επισημαίνει το newsweek, το απόθεμα χρυσού της Βενεζουέλας είναι αρκετά μεγάλο και οπωσδήποτε ικανό να παράξει σημαντικό πλούτο.

Τα μαθηματικά της… ουγγιάς

Όπως προαναφέρθηκε η Τράπεζα της Αγγλίας κατέχει περίπου 31 τόνους χρυσού από τη Βενεζουέλα. Το 2020, τα δικαστήρια εκτίμησαν την αξία αυτού του αποθέματος σε περίπου 1,95 δισεκατομμύρια δολάρια. Από τότε, η τιμή του χρυσού έχει εκτοξευθεί και σήμερα ανέρχεται σε περίπου 4.469 δολάρια/ουγγιά, γεγονός που σημαίνει ότι η αξία του αποθέματος ανέρχεται σε περίπου 4,45 δισεκατομμύρια δολάρια.

Αν μετατρέψουμε αυτό το ποσό σε βαρέλια, με βάση τις σημερινές τιμές του Brent, θα έχουμε περίπου 70 εκατομμύρια βαρέλια, δηλαδή την αξία ενός μεσαίου μεγέθους πετρελαϊκού κοιτάσματος.

Οι πίνακες του World Gold Council δείχνουν 161 τόνους επίσημων αποθεμάτων χρυσού της Βενεζουέλας (2024). Στη σημερινή τιμή, αυτό αντιστοιχεί σε περίπου 23 δισεκατομμύρια δολάρια, ή 370 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου.

Φυσικά, τα μαθηματικά δεν είναι τόσο απλά. Αλλά υπάρχει μια ιστορία, πίσω από το πόσο.  Μεταξύ 2013 και 2016, καθώς η οικονομία της Βενεζουέλας κατέρρεε, 113 τόνοι χρυσού της κεντρικής τράπεζας -περίπου 5,2 δισεκατομμύρια δολάρια τότε- μεταφέρθηκαν στην Ελβετία προς αξιοποίηση. Στη συνέχεια, αυτό σταμάτησε, καθώς οι κυρώσεις αυξήθηκαν και τα αποθέματα μειώθηκαν. Παρ’ όλα αυτά, όταν το πετρέλαιο έπεσε, ο χρυσός πλήρωσε τις υποχρεώσεις της χώρας.

Δολάρια χωρίς… γεώτρηση

Το πετρέλαιο παραμένει ο «βασιλιάς» με τα αποθέματα να ανέρχονται σε 303 δισεκατομμύρια βαρέλια, ένα νούμερο που προκαλεί δέος. Αυτό αντιστοιχεί σχεδόν στο ένα πέμπτο του συνολικού αποθέματος παγκοσμίως, ωστόσο το σύστημα παραγωγής της χώρας αντιμετωπίζει δυσκολίες τα τελευταία χρόνια.

Οι αναλυτές, με τα σημερινά δεδομένα, εκφράζουν έναν ρεαλιστικό προβληματισμό. Τα αποθέματα πετρελαίου είναι υπαρκτά αλλά δύσκολα μπορούν να αξιοποιηθούν στο 100%. Ο χρυσός όμως εύκολα μετατρέπεται σε μετρητά. Και σήμερα, μόνο το απόθεμα ενός εκατομμυρίου ουγγιών στο Λονδίνο ισοδυναμεί με δισεκατομμύρια δολάρια, χωρίς να χρειαστεί καμία γεώτρηση.

Σύνταξη
