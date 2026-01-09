Τραμπ: «Ακύρωσα το δεύτερο κύμα επιθέσεων στη Βενεζουέλα» – Παραμένει ο αμερικανικός στόλος στην Καραϊβική

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε ότι έδωσε εντολή να ακυρωθεί το δεύτερο κύμα επιθέσεων στη Βενεζουέλα, που όπως είπε είχε αρχικά αποφασιστεί.

Ο αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι η κυβέρνηση της Βενεζουέλας «απελευθερώνει ένα μεγάλο αριθμό πολιτικών κρατουμένων», χειρονομία που αξιολογεί ως κίνηση καλής θέλησης για να επιτευχθεί ειρήνη.

Ωστόσο ο αμερικανικός στόλος θα παραμείνει στην Καραϊβική, ενώ σε ισχύ παραμένει ο ναυτικός αποκλεισμός όπως φάνηκε από την επιχείρηση κατάληψης δύο τάνκερ που κουβαλούσαν πετρέλαιο της Βενεζουέλας την Τετάρτη.

«Αυτή είναι μια πολύ σημαντική και έξυπνη κίνηση. Οι ΗΠΑ και η Βενεζουέλα συνεργάζονται καλά, ειδικά όσον αφορά την ανασυγκρότηση, σε μια πολύ μεγαλύτερη, καλύτερη και πιο σύγχρονη μορφή, των υποδομών πετρελαίου και φυσικού αερίου. Λόγω αυτής της συνεργασίας, ακύρωσα τη δεύτερη σειρά επιθέσεων που είχε προγραμματιστεί, η οποία φαίνεται ότι δεν θα χρειαστεί, ωστόσο, όλα τα πλοία θα παραμείνουν στη θέση τους για λόγους ασφάλειας» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τραμπ και επανέλαβε ότι οι πετρελαϊκές εταιρείες των ΗΠΑ θα επενδύσουν 100 δισ. δολάρια στη Βενεζουέλα.

«Τουλάχιστον 100 δισεκατομμύρια δολάρια θα επενδυθούν από τις μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες, με τις οποίες θα συναντηθώ σήμερα στο Λευκό Οίκο. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα!».

Ο πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης της Βενεζουέλας, Χόρχε Ροντρίγκεζ, δήλωσε ότι οι απελευθερώσεις «πραγματοποιούνται αμέσως» και θα περιλαμβάνουν τόσο Βενεζουελάνους όσο και ξένους υπηκόους, αν και δεν διευκρίνισε πόσοι ή ποιοι ακριβώς θα απελευθερωθούν.

Η κίνηση, είπε σε μήνυμα που μεταδόθηκε στο δημόσιο τηλεοπτικό κανάλι TeleSur, είχε ως στόχο να συμβάλει στην «εθνική ενότητα».

Η Γερουσία ενέκρινε ψήφισμα που απαγορεύει στον Τραμπ να επιτεθεί στη Βενεζουέλα χωρίς την έγκριση του Κογκρέσου

Χθες η Γερουσία των ΗΠΑ ενέκρινε ψήφισμα το οποίο θα απαγορεύει στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να αναλάβει περαιτέρω στρατιωτική δράση κατά της Βενεζουέλας χωρίς την έγκριση του Κογκρέσου. Πλέον το ψήφισμα πηγαίνει στη Βουλή των Αντιπροσώπων για να συζητηθεί περαιτέρω.

Το ψήφισμα εγκρίθηκε με 52 ψήφους υπέρ και 47 κατά. Πέντε Ρεπουμπλικάνοι γερουσιαστές ψήφισαν υπέρ της απαγόρευσης, μαζί με όλους τους Δημοκρατικούς. Το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα κατέχει πλειοψηφία 53-47 εδρών στη Γερουσία.