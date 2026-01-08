Με μεγάλο ρίσκο και 7 τραυματίες γύρισαν οι Αμερικανοί από τη Βενεζουέλα μετά την απαγωγή Μαδούρο

Τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου, ελικόπτερα του αμερικανικού στρατού πέταξαν σε ύψος 30 μέτρων πάνω από τη θάλασσα και στη συνέχεια πάνω την Βενεζουέλα και την πρωτεύουσά της, Καράκας , κατευθυνόμενα προς τον στόχο τους. Η διαδρομή τους είχε υποβοηθηθεί από μια αμερικανική κυβερνοεπίθεση που έριξε σκοτάδι στην πόλη και από αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη που απέφυγαν τα ραντάρ και κατέστρεψαν τα ρωσικής κατασκευής αμυντικά συστήματα της Βενεζουέλας.

Αρχικά, τα ελικόπτερα, που μετέφεραν δεκάδες κομάντος της Δύναμης Δέλτα του Στρατού, πέταξαν χωρίς να εντοπιστούν, όπως σημειώνουν οι New York Times. Όμως, καθώς πλησίαζαν το κρησφύγετο του Μαδούρο, τα αεροσκάφη δέχτηκαν πυρά και ανταπέδωσαν. Το πρώτο ελικόπτερο της επίθεσης, ένα γιγαντιαίο MH-47 Chinook με δύο ρότορες, χτυπήθηκε αλλά παρέμεινε σε πτητική λειτουργία.

Ο αρχηγός της πτήσης, ο οποίος σχεδίασε επίσης την αποστολή και πιλοτάριζε το Chinook, χτυπήθηκε τρεις φορές στο πόδι, σύμφωνα με τρέχοντες και πρώην αξιωματούχους των ΗΠΑ, οι οποίοι μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Καθώς το κατεστραμμένο ελικόπτερο αγωνιζόταν να παραμείνει στον αέρα και να μεταφέρει τα στρατεύματά του στον στόχο τους, η επιτυχία ολόκληρης της επιχείρησης, που ονομάστηκε Absolute Resolve και στην οποία συμμετείχαν περισσότερα από 150 αεροσκάφη που απογειώθηκαν από 20 διαφορετικές χερσαίες και θαλάσσιες βάσεις στην περιοχή, κρεμόταν από μια κλωστή.

Το ελικόπτερο των ΗΠΑ προσγειώθηκε στην Βενεζουέλα και επέστρεψε πίσω στο Iwo Jima

Το Chinook παρά τα πυρά που δέχθηκε δεν συνετρίβη. Ο αρχηγός της πτήσης, με τη βοήθεια του συγκυβερνήτη, κατάφερε να προσγειώσει το ελικόπτερο, να αποβιβάσει τους κομάντος και να οδηγήσει το αεροσκάφος πίσω στο πολεμικό πλοίο Iwo Jima, ανοιχτά των ακτών της Βενεζουέλας, ενώ ομάδες έρευνας και διάσωσης και δυνάμεις ταχείας αντίδρασης εκτός της χώρας ήταν έτοιμες να επέμβουν, αν χρειαστεί.

Στις 2:01 π.μ. στο Καράκας, περισσότεροι από 80 κομάντος του Στρατού είχαν βγει από τα ελικόπτερα, συμπεριλαμβανομένου του κατεστραμμένου Chinook. Μετά από έντονη ανταλλαγή πυροβολισμών με την κουβανική φρουρά ασφαλείας του Μαδούρο, οι στρατιώτες ανατίναξαν μια πόρτα που οδηγούσε στην κρεβατοκάμαρα του βενεζουελάνου προέδρου, όπου συνέλαβαν τον ίδιο και τη σύζυγό του καθώς προσπαθούσαν να διαφύγουν σε ένα δωμάτιο με ατσάλινες ενισχύσεις.

Διαφορετικά ελικόπτερα παρέλαβαν τους κομάντος και τους αιχμαλώτους τους από το συγκρότημα, αποδίδοντας τα εχθρικά πυρά κατά την αποχώρηση. Στις 4:29 π.μ., τα αεροσκάφη επέστρεψαν πάνω από το νερό και αργότερα παρέδωσαν τον Μαδούρο και τη σύζυγό του Σίλια Φλόρες στις αρχές στο Iwo Jima.

Ο αρχηγός της πτήσης, τον οποίο το Πεντάγωνο δεν έχει ταυτοποιήσει υπέστη σοβαρά τραύματα, αλλά αναρρώνει σε νοσοκομείο του Τέξας μαζί με έναν άλλο στρατιώτη, ανακοίνωσε το στρατό την Τρίτη. Πέντε άλλοι στρατιωτικοί έλαβαν ιατρική περίθαλψη για τραύματα και πήραν εξιτήριο.

Είναι εξαιρετικά επικίνδυνο να βασίζεις την εξωτερική σου πολιτική σε τέτοιου είδους επιχειρήσεις

Σε σύγκριση με τη διπλωματία, η οποία έχει αποφέρει αργά και μη ικανοποιητικά αποτελέσματα για τον Τραμπ σε περιοχές όπως η Ουκρανία, η στρατιωτική δράση συχνά αποφέρει γρήγορα αποτελέσματα. Ένα μεγάλο ερώτημα για το στρατό είναι πώς θα αντιδράσει ο όλο και πιο σίγουρος Τραμπ αν χάσει στρατιώτες στη μάχη.

Ο Έλιοτ Άκερμαν, βετεράνος πεζοναύτης που υπηρέτησε στην ειδική μονάδα της CIA, επανέλαβε ότι οι ελίτ μονάδες του αμερικανικού στρατού έχουν ικανότητες που καμία άλλη χώρα δεν μπορεί να συγκριθεί. «Εκπαιδεύονται σχολαστικά και εκτελούν απίστευτα ακριβείς επιχειρήσεις», είπε. Αλλά ακόμη και οι καλύτερα σχεδιασμένες και εκτελεσμένες στρατιωτικές επιχειρήσεις εξαρτώνται από αβεβαιότητες και μπορούν να καταλήξουν άσχημα, με μακροχρόνιες συνέπειες.

«Τη στιγμή που ένας Αμερικανός στρατιώτης σκοτώνεται ή αιχμαλωτίζεται, αλλάζει ο πολιτικός υπολογισμός», είπε ο κ. Άκερμαν. «Επομένως, είναι εξαιρετικά επικίνδυνο να βασίζεις την εξωτερική πολιτική σε αυτού του είδους τις επιχειρήσεις. Δεν μπορείς να συνεχίζεις να παίζεις στο τραπέζι των ζαριών και να περιμένεις ότι δεν θα χάσεις ποτέ».