Βενεζουέλα: Οι πετρελαϊκές των ΗΠΑ ζητούν εξασφάλιση πριν επενδύσουν – Η ασταθής πολιτική Τραμπ τις φοβίζει

Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Λευκός Οίκος υπόσχονται τις τελευταίες ημέρες ότι σύντομα πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα θα ρέει άφθονο στις ΗΠΑ. Και ότι το πετρέλαιο αυτό θα πουληθεί στις διεθνείς αγορές προς όφελος των λαών των ΗΠΑ και της Βενεζουέλας.

«Κανείς δεν θέλει να πάει εκεί μέσα όταν ένα τυχαίο γ@μ@μ@νο tweet μπορεί να αλλάξει ολόκληρη την εξωτερική πολιτική της χώρας»

Ωστόσο τα πράγματα δεν είναι καθόλου απλά. Εν όψει της συνάντησης που έχει συγκαλέσει ο Ντόναλντ Τραμπ με τις μεγάλες αμερικανικές πετρελαϊκές, οι εταιρείες ζητούν εγγυήσεις, πριν βάλουν το χέρι στην τσέπη. Γνωρίζουν πόσο ριψοκίνδυνες είναι οι επενδύσεις στη Βενεζουέλα (κακές υποδομές, δυσκολίες στην εξόρυξη, έλλειψη έμπειρου εργατικού δυναμικού κ.λπ.). Όπως επίσης γνωρίζουν τη ζημιά που μπορεί να προκαλέσει ο ίδιος Ντόναλντ Τραμπ, λόγω της αστάθειάς του.

Περιμένει «χοντρές επιταγές»

Μετά την επιχείρηση στη Βενεζουέλα, ο Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε τις μεγάλες αμερικανικές πετρελαϊκές να «συμπληρώσουν χοντρές επιταγές» και να επενδύσουν στο πετρέλαιο της Βενεζουέλας. Τότε, όλες σιώπησαν, τελώντας εν αναμονή.

Την Τετάρτη, πραγματοποιήθηκαν συνομιλίες ανάμεσα σε Αμερικανούς κυβερνητικούς αξιωματούχους και κορυφαία στελέχη του ενεργειακού κλάδου.

Ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ, συναντήθηκε με ανώτερους αξιωματούχους της Chevron και της ConocoPhillips. Τους μετέφερε το μήνυμα του Τραμπ ότι οι μεγαλύτεροι πετρελαϊκοί όμιλοι της Αμερικής πρέπει να διοχετεύσουν δισεκατομμύρια δολάρια στην πληγείσα ενεργειακή βιομηχανία της Βενεζουέλας.

Η συνάντηση, επισημαίνουν οι Financial Times, έγινε την ώρα που οι ΗΠΑ προχωρούσαν στην κατάσχεση των τάνκερ με το πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα. Μια κίνηση-επίδειξη δύναμης προς τις παγκόσμιες αγορές πετρελαίου.

Επίσης, την Παρασκευή, ο Τραμπ έχει καλέσει στελέχη από μερικούς από τους μεγαλύτερους ενεργειακούς ομίλους της χώρας σε συνάντηση στον Λευκό Οίκο. Εκεί, αναμένεται να τους πιέσει να στηρίξουν τα σχέδιά του για το πετρέλαιο.

Ζητούν εγγυήσεις

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ των Financial Times, οι πετρελαϊκές αναμένεται να πιέσουν τον πρόεδρο να παράσχει ισχυρές νομικές και οικονομικές εγγυήσεις. Διαφορετικά δεν θα συμφωνήσουν να δεσμεύσουν κεφάλαια στη Βενεζουέλα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει ότι οι αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες θα μπορούσαν να «αποζημιωθούν» από το αμερικανικό δημόσιο ή «μέσω εσόδων» εάν επενδύσουν στη Βενεζουέλα. Ωστόσο αυτό δεν φαίνεται να είναι αρκετό για τους ενεργειακούς κολοσσούς.

Τα πρόσωπα που μίλησαν στους Financial Times επικαλέστηκαν την ακανόνιστη χάραξη πολιτικής από τον Αμερικανό πρόεδρο.

Και μεταφέρουν μια χαρακτηριστική δήλωση επενδυτή ιδιωτικών κεφαλαίων, που αποδίδει τα μέγιστα για τους φόβους τους: «Κανείς δεν θέλει να πάει εκεί μέσα όταν ένα τυχαίο γ@μ@μ@νο tweet μπορεί να αλλάξει ολόκληρη την εξωτερική πολιτική της χώρας».

Αλλάζοντας την ενεργειακή ατζέντα

Τα σχέδια του Αμερικανού προέδρου είναι πραγματικά μεγάλα. Δήλωσε ότι Βενεζουέλα θα παραδώσει εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου σε πλοία ναυλωμένα από τις ΗΠΑ. Αυτά θα μεταφέρουν το αργό πετρέλαιο στις ΗΠΑ, όπου τα διυλιστήρια του Κόλπου θα το επεξεργαστούν.

Ο Λευκός Οίκος δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα ελέγχουν το πετρέλαιο της Βενεζουέλας «επ’ αόριστον», αρπάζοντας την ψυχή ενός από τα ιδρυτικά μέλη του καρτέλ του ΟΠΕΚ.

Σύμφωνα με τον Μπιλ Φάρεν-Πράις, του Ινστιτούτου Ενεργειακών Μελετών της Οξφόρδης, που μίλησε στους Financial Times, μετά τους βομβαρδισμούς του Ιράν και της Νιγηρίας, «η Βενεζουέλα είναι ο τρίτος παραγωγός πετρελαίου του ΟΠΕΚ που δέχεται επίθεση από τις ΗΠΑ τον τελευταίο χρόνο».

«Πρόκειται για μια παγκόσμια ατζέντα που θα αναδιαμορφώνει όλο και περισσότερο το παγκόσμιο εμπόριο ενέργειας στους όρους και τις προϋποθέσεις των ΗΠΑ», επισήμανε.

Ωστόσο, οι αμερικανικοί πετρελαϊκοί κολοσσοί τα βλέπουν όλα αυτά με σκεπτικισμό. Στελέχη τους λένε ότι οι πολιτικοί και νομικοί κίνδυνοι, σε συνδυασμό με τις χαμηλές τιμές του πετρελαίου, αποτελούν σημαντικά εμπόδια.

Οι ΗΠΑ άφησαν επίσης να εννοηθεί ότι θα ανοίξουν την πόρτα σε αμερικανικές εταιρείες για να εργαστούν στη Βενεζουέλα. Επίσης, είπαν ότι θα αρχίσουν να αίρουν ορισμένες από τις κυρώσεις που έχουν πλήξει την οικονομία της.

Ωστόσο, ο υπουργός Ενέργειας, Κρις Ράιτ, παραδέχτηκε σε δηλώσεις του στο συνέδριο της Goldman Sachs στο Μαϊάμι ότι οι αμερικανικοί πετρελαϊκοί γίγαντες δεν πρόκειται να «διαθέσουν δισεκατομμύρια δολάρια για την κατασκευή νέων υποδομών στη Βενεζουέλα την επόμενη εβδομάδα».

Σημαντικοί παράγοντες στον ενεργειακό τομέα και επενδυτές δήλωσαν ότι οι ΗΠΑ θα πρέπει να στηρίξουν μεγάλα έργα.

«Θα πρέπει να υπάρξουν κάποιες σοβαρές εγγυήσεις από την κυβέρνηση για να επιστρέψουν οι μεγάλοι στη Βενεζουέλα», δήλωσε ανώτερο στέλεχος. «Θα χρειαστεί λίγος χρόνος για να δούμε πραγματικές επενδύσεις στη χώρα και στη συνέχεια περισσότερος χρόνος για να αυξηθεί η παραγωγή», πρόσθεσε.

Όσο για τον Έιμιρ Μπόνερ, οικονομικό διευθυντή της Chevron, της μόνης αμερικανικής εταιρείας που κάνει δουλειές στη Βενεζουέλα, δεν έδωσε καμία ένδειξη για σχέδια βραχυπρόθεσμης επέκτασης στη χώρα, σύμφωνα με παρευρισκόμενους.

Νομικοί και πολιτικοί κίνδυνοι

Στη συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ θα μετάσχουν στελέχη από τους μεγαλύτερους πετρελαϊκούς ομίλους των ΗΠΑ. Chevron, ExxonMobil και ConocoPhillips είναι μεταξύ αυτών.

Σύμφωνα με τον Έιμος Χοχστάιν, διευθύνοντα σύμβουλο στον επενδυτικό όμιλο TWG Global, πρώην σύμβουλο του Τζο Μπάιντεν, οι κίνδυνοι είναι πολλοί. Νομικοί, οικονομικοί και πολιτικοί.

«Οι αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες πρέπει να γνωρίζουν εάν θα προστατεύονται πέρα ​​από τη θητεία του Τραμπ», είπε. Επίσης, «πρέπει να γνωρίζουν ποιοι είναι οι αντισυμβαλλόμενοί τους. Υπογράφουν συμφωνίες με την κυβέρνηση της Βενεζουέλας; Είναι η κυβέρνηση της Βενεζουέλας νόμιμη;»

Επιπλέον, επισήμανε: «Για τα επόμενα τρία χρόνια, αυτές οι εταιρείες θα πρέπει να καταβάλουν χρήματα και κανένα έσοδο δεν θα προκύψει μέχρι πολύ αργότερα. Και σε αυτό το σημείο ο Ντόναλντ Τραμπ δεν θα είναι πλέον πρόεδρος».

Κυβερνητικές εγγυήσεις

Ο Νιλ ΜακΜάχον, συνιδρυτής του ομίλου επενδύσεων ενέργειας Kimmeridge, δήλωσε ότι οι αμερικανικές εταιρείες θα χρειαστούν οικονομικές εγγυήσεις από την κυβέρνηση.

«Όλες οι εταιρείες ανησυχούν για το νομικό πλαίσιο που θα ακολουθήσουν αυτές οι νέες συμβάσεις, δεδομένου ότι έχουν καεί τόσες πολλές φορές στο παρελθόν». Η αναφορά ήταν σαφής. Στο παρελθόν η κυβέρνηση της Βενεζουέλας είχε κρατικοποιήσει το πετρέλαιο και υποχρεώθηκαν να αποσυρθούν, χάνοντας χρήματα.

Κορυφαίος επενδυτής ιδιωτικών κεφαλαίων δήλωσε ότι η εταιρεία του ήταν «έτοιμη να ξεκινήσει και να αρχίσει να εξετάζει τα πράγματα», αλλά προειδοποίησε ότι η Βενεζουέλα είναι «επικίνδυνη όσο ποτέ». «Αυτή η κυβέρνηση (σ.σ. των ΗΠΑ) ουσιαστικά θα πρέπει να το εγγυηθεί», πρόσθεσε.

«Διαφορετικά, καμία επένδυση, καμία εταιρεία που έχει μετόχους δεν μπορεί να αξιοποιήσει το κεφάλαιό της σε μια χώρα που δεν έχει πραγματικούς νόμους και αποκομίζει κέρδη και κατάσχει περιουσιακά στοιχεία».