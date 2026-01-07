newspaper
Τετάρτη 07 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
07.01.2026 | 20:54
Συναγερμός στην Ήπειρο για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα και κατολισθήσεις – Ήχησε το 112
Σημαντική είδηση:
07.01.2026 | 18:21
Αποσύρονται από τον ΕΟΦ 10 παρτίδες βρεφικού γάλακτος – Ποιος ο λόγος
# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Βενεζουέλα: Οι ΗΠΑ θα αγοράζουν πετρέλαιο στις διεθνείς τιμές – «Δεν τους χρωστάμε τίποτα» λέει η PDVSA
Κόσμος 07 Ιανουαρίου 2026 | 23:06

Βενεζουέλα: Οι ΗΠΑ θα αγοράζουν πετρέλαιο στις διεθνείς τιμές – «Δεν τους χρωστάμε τίποτα» λέει η PDVSA

Η κρατική εταιρεία πετρελαίου στη Βενεζουέλα δήλωσε ότι διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ για το πετρέλαιο είναι σε εξέλιξη. Ωστόσο, τόνισε ότι οι όροι που συζητιούνται είναι ανάλογοι με αυτούς της Chevron.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
7 τρόποι να χαλαρώσετε πριν τον ύπνο για καλύτερη υγεία και ευεξία

7 τρόποι να χαλαρώσετε πριν τον ύπνο για καλύτερη υγεία και ευεξία

Spotlight

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε την Τρίτη ότι η Βενεζουέλα θα παραδώσει στις ΗΠΑ πετρέλαιο, περίπου 30 έως 50 εκατομμύρια βαρέλια. Αυτό το πετρέλαιο, πρόσθεσε, υπόκειται σε κυρώσεις και θα πωληθεί σε τιμές αγοράς. Μετά, ο Ντόναλντ Τραμπ, θα αποφασίσει πώς αυτό θα είναι επωφελές για τον αμερικανικό και τον λαό της Βενεζουέλας.

Ωστόσο, η κρατική εταιρεία πετρελαίου της Βενεζουέλας, PDVSA, διέψευσε τον Αμερικανό πρόεδρο ότι ήδη υπάρχει συμφωνία ως προς αυτό. Αντίθετα, ανακοίνωσε ότι υπάρχουν διαπραγματεύσεις σε εξέλιξη με τις ΗΠΑ.

Η ανακοίνωση έγινε λίγες ώρες αφότου οι ΗΠΑ κατέσχεσαν δύο τάνκερ με πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα, υποστηρίζοντας ότι τα φορτία αυτά υφίστανται κυρώσεις. Επίσης, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζει ότι ήδη υπάρχει συμφωνία με την προσωρινή κυβέρνηση στο Καράκας, για να γίνουν εξαγωγές συνολικής αξίας 2 δισ. δολαρίων. Και πως τα 30-50 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου θα είναι η πρώτη δόση.

REUTERS/Carlos Garcia Rawlins/Files

Οι ΗΠΑ υποστηρίζουν ότι η Βενεζουέλα έχει «κλέψει» πετρέλαιο από την Ουάσιγκτον από τα χρόνια που η κυβέρνηση του Ούγκο Τσάβες εθνικοποίησε στην παραγωγή πετρελαίου. Έκτοτε, μόνο η Chevron έχει πρόσβαση στο πετρέλαιο της Βενεζουέλας.

PDVSA: Προχωράμε σε διαπραγματεύσεις

Στην ανακοίνωσή της, η κρατική πετρελαϊκή εταιρεία της Βενεζουέλας δήλωσε ότι προχωρά στις διαπραγματεύσεις με την κυβέρνηση Τραμπ για τις πωλήσεις πετρελαίου.

Και επισήμανε ότι τα μέρη συζητούν παρόμοιους όρους με αυτούς που ισχύουν με ξένους εταίρους όπως η Chevron.

Σύμφωνα με μέλος του διοικητικού συμβουλίου της PDVSA, οι ΗΠΑ θα πρέπει να αγοράσουν φορτία πετρελαίου σε διεθνείς τιμές.

Μιλώντας στο πρακτορείο Reuters, o Γουίλς Ράνγκελ δήλωσε:

«Αν θέλουν να το αγοράσουν, θα το έχουν σε εύθετο χρόνο, πουλημένο στη διεθνή τιμή. Όχι με τον τρόπο που σκοπεύει [ο Τραμπ]. Όχι σαν να τους ανήκει αυτό το πετρέλαιο επειδή υποτίθεται ότι τους το χρωστάμε. Δεν χρωστάμε τίποτα στις Ηνωμένες Πολιτείες».

Νωρίτερα, η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λίβιτ, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι το πετρέλαιο της Βενεζουέλας θα φτάσει στις ΗΠΑ «πολύ σύντομα».

Η Καρολίν Λίβιτ είπε ότι υπάρχει «ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο»για τις ενέργειες των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα και τα 30 έως 50 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου. Η κατάσχεση των τάνκερ, είπε, είναι η «πρώτη ενέργεια που όλοι βλέπετε».

Η Καρολίν Λίβιτ παρουσίασε τη συμφωνία για το πετρέλαιο, αναμέσα στον «Πρόεδρο και την ομάδα του με τις προσωρινές αρχές της Βενεζουέλας» ως κάτι τετελεσμένο. Υποστήριξε ότι «θα ωφελήσει τόσο τον αμερικανικό λαό όσο και τον λαό της Βενεζουέλας». Είπε ότι το πετρέλαιο θα διατεθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες και θα «φτάσει εδώ στην πατρίδα πολύ σύντομα».

«Τα κεφάλαια θα διανεμηθούν προς όφελος του αμερικανικού λαού και του λαού της Βενεζουέλας» κατά την κρίση των ΗΠΑ, υποστήριξε.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Μισθοί στην Ελλάδα: Πόσο απέχουν από την κανονικότητα;

Μισθοί στην Ελλάδα: Πόσο απέχουν από την κανονικότητα;

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
7 τρόποι να χαλαρώσετε πριν τον ύπνο για καλύτερη υγεία και ευεξία

7 τρόποι να χαλαρώσετε πριν τον ύπνο για καλύτερη υγεία και ευεξία

Κόσμος
Γροιλανδία: Τι καθιστά το παγωμένο νησί τόσο σημαντικό για τον Τραμπ και τις ΗΠΑ

Γροιλανδία: Τι καθιστά το παγωμένο νησί τόσο σημαντικό για τον Τραμπ και τις ΗΠΑ

inWellness
inTown
«ΤΑΠ ΑΟΥΤ»: Θα φτάσει τα όριά του, θα τα ξεπεράσει και θα συνεχίσει να παλεύει – Ένας καθηλωτικός μονόλογος στο Μικρό Γκλόρια
inTickets 07.01.26

«ΤΑΠ ΑΟΥΤ»: Θα φτάσει τα όριά του, θα τα ξεπεράσει και θα συνεχίσει να παλεύει – Ένας καθηλωτικός μονόλογος στο Μικρό Γκλόρια

Ο καθηλωτικός μονόλογος του Ανδρέα Φλουράκη «ΤΑΠ ΑΟΥΤ» ανεβαίνει στο ανανεωμένο Μικρό Γκλόρια. Το κείμενο ζωντανεύει στη σκηνή με τον Τάσο Κορκό στην ερμηνεία, ενώ τη σκηνοθετική επιμέλεια υπογράφει ο Θανάσης Ισιδώρου.

Σύνταξη
Stream newspaper
Γροιλανδία: Η ΕΕ πρέπει να ετοιμάσει κυρώσεις για να αποτρέψει τον Τραμπ, δηλώνει ο αντικαγκελάριος της Αυστρίας
Κόσμος 07.01.26

Γροιλανδία: Η ΕΕ πρέπει να ετοιμάσει κυρώσεις για να αποτρέψει τον Τραμπ, δηλώνει ο αντικαγκελάριος της Αυστρίας

«Η Ευρώπη πρέπει να σταματήσει να παρουσιάζεται μικρότερη από ό,τι είναι και να χρησιμοποιήσει το σημαντικό οικονομικό της βάρος απέναντι στις ΗΠΑ», τόνισε ο Αυστριακός αντικαγκελάριος για την Γροιλανδία

Σύνταξη
Αμερικανικά πολεμικά αεροσκάφη στη Βρετανία – Σενάρια για νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις
Και ελικόπτερα 07.01.26

Αμερικανικά πολεμικά αεροσκάφη στη Βρετανία – Σενάρια για νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις

Μετά την επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, αμερικανικά πολεμικά αεροσκάφη μετέβησαν σε βάσεις στη Βρετανία. Οι απειλές Τραμπ κατά Ιράν και Γροιλανδίας πυροδοτούν σενάρια.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Μινεάπολις: Πράκτορας της ICE άνοιξε πυρ και σκότωσε γυναίκα – Get the f@ck out of here λέει ο δήμαρχος [βίντεο]
Διαδηλώσεις 07.01.26 Upd: 22:30

Μινεάπολις: Πράκτορας της ICE άνοιξε πυρ και σκότωσε γυναίκα - Get the f@ck out of here λέει ο δήμαρχος

Η Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνειακής Επιβολής των ΗΠΑ σχολίασε τον φόνο, κάνοντας λόγο για «αυτοάμυνα» καθώς «η γυναίκα επιχείρησε να χρησιμοποιήσει το όχημα ως όπλο» Διαψεύδεται από το βίντεο.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ζελένσκι: Δυνατό το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας της ΕΕ
Κόσμος 07.01.26

Δυνατό το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας της ΕΕ, λέει ο Ζελένσκι

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι παρέστη στην επίσημη τελετή έναρξης της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, στην Λευκωσία, μαζί με άλλους Ευρωπαίους ηγέτες και αξιωματούχους των Βρυξελλών

Σύνταξη
Φον ντερ Λάιεν: Προτεραιότητα η επανένωση της Κύπρου – Οι ευρωπαϊκές αρχές ισχύουν εξίσου και για την Γροιλανδία
Προεδρία Συμβουλίου ΕΕ 07.01.26

Φον ντερ Λάιεν: Προτεραιότητα η επανένωση της Κύπρου – Οι ευρωπαϊκές αρχές ισχύουν εξίσου και για την Γροιλανδία

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν περιέγραψε την Κύπρο ως χώρα που ενσαρκώνει «ό,τι καλύτερο έχει να προσφέρει η Ευρώπη», συνδυάζοντας την παράδοση με την καινοτομία

Σύνταξη
Επαφές Ρούμπιο με Δανούς αξιωματούχους την ερχόμενη εβδομάδα για τη Γροιλανδία
Κόσμος 07.01.26

Επαφές Ρούμπιο με Δανούς αξιωματούχους την ερχόμενη εβδομάδα για τη Γροιλανδία

Ο Μάρκο Ρούμπιο προσπαθεί να υπογραμμίσει τον διπλωματικό προσανατολισμό της αμερικανικής πολιτικής, σημειώνοντας ότι η Ουάσινγκτον προτιμά την επίλυση τέτοιων ζητημάτων μέσω διαλόγου.

Σύνταξη
Επιμένει η φονική κακοκαιρία στην Ευρώπη –Σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις και χάος
Βαρύς χιονιάς 07.01.26

Επιμένει η φονική κακοκαιρία στην Ευρώπη –Σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις και χάος

Τεράστια είναι τα προβλήματα που έχει προκαλέσει στην Ευρώπη η κακοκαιρία «Γκορέτι», που έφερε χιόνι και παγετό. Στους επτά οι νεκροί. Χάος στις συγκοινωνίες σε πολλές χώρες.

Σύνταξη
Το Μεξικό εξελίσσεται σε σημαντικό προμηθευτή πετρελαίου για την Κούβα, λόγω εξελίξεων στη Βενεζουέλα
Κόσμος 07.01.26

Το Μεξικό εξελίσσεται σε σημαντικό προμηθευτή πετρελαίου για την Κούβα, λόγω εξελίξεων στη Βενεζουέλα

Η Μεξικανή πρόεδρος δήλωσε, επίσης, πως το Μεξικό προμηθεύει επί χρόνια την Κούβα με πετρέλαιο, άλλοτε βάσει συμβάσεων κι άλλοτε στο πλαίσιο παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας

Σύνταξη
Λευκός Οίκος: Η επιχείρηση στη Βενεζουέλα έδωσε μήνυμα στον κόσμο για την ισχύ των ΗΠΑ
Απειλές-συμβουλές 07.01.26 Upd: 19:26

Λευκός Οίκος: Η επιχείρηση στη Βενεζουέλα έδωσε μήνυμα στον κόσμο για την ισχύ των ΗΠΑ

Η Κάρολιν Λίβιτ είπε ότι η επίθεση των ΗΠΑ έδειξε σε όλους τι είναι ικανές να κάνουν οι ΗΠΑ. Και πως η κατάσχεση των τάνκερ δείχνει ότι ασκούν μέγιστη πίεση στην κυβέρνηση της Βενεζουέλας. Τι είπε για τη Γροιλανδία.

Σύνταξη
Με εκλεκτή παρέα ο Μαδούρο στη διαβόητη φυλακή του Μπρούκλιν – Μαντζιόνε και Diddy ανάμεσα στους κρατούμενους
Βρώμικη και γεμάτη ναρκωτικά 07.01.26

Με εκλεκτή παρέα ο Μαδούρο στη διαβόητη φυλακή του Μπρούκλιν – Μαντζιόνε και Diddy ανάμεσα στους κρατούμενους

Μαζί με τον Μαδούρο, διακεκριμένα ονόματα, όπως ο Sean «Diddy» Combs, βρίσκονται στο κλειστό σωφρονιστικό ίδρυμα Metropolitan, το οποίο κατηγορείται για επικίνδυνες και απάνθρωπες συνθήκες.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ο Ζελένσκι επαινεί τη σύλληψη Μαδούρο – Και καλεί τον Τραμπ να κάνει το ίδιο στον Τσετσένο Καντίροφ
Και μετά Πούτιν; 07.01.26

Ο Ζελένσκι επαινεί τη σύλληψη Μαδούρο – Και καλεί τον Τραμπ να κάνει το ίδιο στον Τσετσένο Καντίροφ

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι άφησε να εννοηθεί ότι πιθανή σύλληψη του Ραμζάν Καντίροφ, ηγέτη της Τσετσενίας και στενού συμμάχου του Βλαντιμίρ Πούτιν, θα μπορούσε να πιέσει τον Ρώσο πρόεδρο να κάνει ειρήνη στην Ουκρανία.

Σύνταξη
Πάνω από 40.000 δωρεάν ταξιδιωτικές κάρτες DiscoverEU σε νέους από όλη την ΕΕ, προσφέρει η Κομισιόν – Πόσοι Έλληνες επιλέχθηκαν
Ελλάδα 07.01.26

Πάνω από 40.000 δωρεάν ταξιδιωτικές κάρτες DiscoverEU σε νέους από όλη την ΕΕ, προσφέρει η Κομισιόν – Πόσοι Έλληνες επιλέχθηκαν

Επίσης, το DiscoverEU θα προαγάγει και την «Πυξίδα Πολιτισμού για την Ευρώπη», προωθώντας ένα σύνολο ευρωπαϊκών προορισμών που απευθύνονται στους λάτρεις του σινεμά, της μόδας, του φαγητού και των καλών τεχνών

Σύνταξη
Ρωσία: Η πρώτη αντίδραση της Μόσχας στην κατάληψη του ρωσικού τάνκερ από τις ΗΠΑ
Marinera 07.01.26

Η πρώτη αντίδραση της Μόσχας στην κατάληψη του ρωσικού τάνκερ από τις ΗΠΑ

Το «ρεσάλτο» των ΗΠΑ στο υπό ρωσική σημαία, τάνκερ, Marinera, μετά από μια δραματική καταδίωξη στην ανοιχτή θάλασσα του Ατλαντικού δημιουργεί επικίνδυνες συνθήκες στη διεθνή γεωπολιτική σκακιέρα.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η Μπαρτσελόνα διέλυσε τη Μπιλμπάο (5-0) και πέρασε στον τελικό του ισπανικού Σούπερ Καπ
Ποδόσφαιρο 07.01.26

Η Μπαρτσελόνα διέλυσε τη Μπιλμπάο (5-0) και πέρασε στον τελικό του ισπανικού Σούπερ Καπ

Η Μπαρτσελόνα ισοπέδωσε την Αθλέτικ Μπιλμπάο στον ημιτελικό του ισπανικού Σούπερ Καπ στην Τζέντα και πέρασε στον τελικό για να αντιμετωπίσει είτε τη Ρεάλ είτε την Ατλέτικο Μαδρίτης.

Σύνταξη
Το πολιτικό φλερτ Καρυστιανού – Φαραντούρη και η αντίφαση για τις συνεργασίες με το «παλιό» κομματικό σύστημα
Πολιτική 07.01.26

Το πολιτικό φλερτ Καρυστιανού – Φαραντούρη και η αντίφαση για τις συνεργασίες με το «παλιό» κομματικό σύστημα

Αν η Μαρία Καρυστιανού απεχθάνεται το «παλαιό» κομματικό τοπίο και τους εκπροσώπους του κανονικά δεν θα έπρεπε να βρίσκεται σε στενή επαφή με στελέχη άλλων κομμάτων, ούτε να συνεργαστεί με τον Νικόλα Φαραντούρη που εκλέχθηκε με τον ΣΥΡΙΖΑ και κρατά την έδρα του ευρωβουλευτή, παρά το γεγονός ότι καταδίκαζε όσους το έκαναν στο παρελθόν...

Σύνταξη
«Γιατί έγινα διπλός κατάσκοπος; Για τα λεφτά» – Ο ολέθριος, λουσμένος στη βότκα, προδότης της CIA Όλντριτς Έιμς στους NYT
The Good Life 07.01.26

«Γιατί έγινα διπλός κατάσκοπος; Για τα λεφτά» – Ο ολέθριος, λουσμένος στη βότκα, προδότης της CIA Όλντριτς Έιμς στους NYT

Ο πιο επιζήμιος διπλός κατάσκοπος στην ιστορία της CIA Όλντριτς Έιμς πέθανε στην ομοσπονδιακή φυλακή υψίστης ασφαλείας χωρίς να μετανιώσει στιγμή για τους περισσότερους από δέκα πράκτορες που πέθαναν εξαιτίας του

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Haaretz: Δημοσίευμα για εμπλοκή Ισραηλινών στην προεκλογική καμπάνια της ΝΔ το 2023, στη σκιά των υποκλοπών
Πολιτική 07.01.26

Haaretz: Δημοσίευμα για εμπλοκή Ισραηλινών στην προεκλογική καμπάνια της ΝΔ το 2023, στη σκιά των υποκλοπών

Η συμβολή των Ισραηλινών φέρεται να επικεντρώθηκε κυρίως σε διαδικτυακή επιρροή, ενώ οι επαφές πραγματοποιήθηκαν με αυξημένη μυστικότητα, υπό σκιά του σκανδάλου των υποκλοπών.

Σύνταξη
Γροιλανδία: Η ΕΕ πρέπει να ετοιμάσει κυρώσεις για να αποτρέψει τον Τραμπ, δηλώνει ο αντικαγκελάριος της Αυστρίας
Κόσμος 07.01.26

Γροιλανδία: Η ΕΕ πρέπει να ετοιμάσει κυρώσεις για να αποτρέψει τον Τραμπ, δηλώνει ο αντικαγκελάριος της Αυστρίας

«Η Ευρώπη πρέπει να σταματήσει να παρουσιάζεται μικρότερη από ό,τι είναι και να χρησιμοποιήσει το σημαντικό οικονομικό της βάρος απέναντι στις ΗΠΑ», τόνισε ο Αυστριακός αντικαγκελάριος για την Γροιλανδία

Σύνταξη
Αμερικανικά πολεμικά αεροσκάφη στη Βρετανία – Σενάρια για νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις
Και ελικόπτερα 07.01.26

Αμερικανικά πολεμικά αεροσκάφη στη Βρετανία – Σενάρια για νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις

Μετά την επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, αμερικανικά πολεμικά αεροσκάφη μετέβησαν σε βάσεις στη Βρετανία. Οι απειλές Τραμπ κατά Ιράν και Γροιλανδίας πυροδοτούν σενάρια.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
LIVE: Μπέρνλι – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Ποδόσφαιρο 07.01.26

LIVE: Μπέρνλι – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

LIVE: Μπέρνλι – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Παρακολουθήστε live στις 22:15 την αναμέτρηση Μπέρνλι – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για την 21η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
Μινεάπολις: Πράκτορας της ICE άνοιξε πυρ και σκότωσε γυναίκα – Get the f@ck out of here λέει ο δήμαρχος [βίντεο]
Διαδηλώσεις 07.01.26 Upd: 22:30

Μινεάπολις: Πράκτορας της ICE άνοιξε πυρ και σκότωσε γυναίκα - Get the f@ck out of here λέει ο δήμαρχος

Η Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνειακής Επιβολής των ΗΠΑ σχολίασε τον φόνο, κάνοντας λόγο για «αυτοάμυνα» καθώς «η γυναίκα επιχείρησε να χρησιμοποιήσει το όχημα ως όπλο» Διαψεύδεται από το βίντεο.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Πύργος: Άγριος ξυλοδαρμός παππού και 12χρονου εγγονού – Τους έκλεισαν το δρόμο και τους επιτέθηκαν με βαριοπούλες
Ελλάδα 07.01.26

Πύργος: Άγριος ξυλοδαρμός παππού και 12χρονου εγγονού – Τους έκλεισαν το δρόμο και τους επιτέθηκαν με βαριοπούλες

Τα δύο θύματα επέβαιναν στο ίδιο αυτοκίνητο όταν τους έκλεισαν το δρόμο και τους επιτέθηκε ομάδα ατόμων που επέβαιναν σε άλλα δύο οχήματα

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Η Κύπρος με το 37% του εδάφους της κατεχόμενο από την Τουρκία, σύμβολο μιας Ευρώπης που πρέπει να εμβαθύνει την πολιτική της ενοποίηση
Πολιτική Γραμματεία 07.01.26

Ανδρουλάκης: Η Κύπρος με το 37% του εδάφους της κατεχόμενο από την Τουρκία, σύμβολο μιας Ευρώπης που πρέπει να εμβαθύνει την πολιτική της ενοποίηση

Ο Νίκος Ανδρουλάκης κάνει λόγο για μια Ευρώπη «με καθαρή φωνή απέναντι στον αναθεωρητισμό και την αμφισβήτηση της διεθνούς νομιμότητας, χωρίς επιλεκτικές εξαιρέσεις, χωρίς δύο μέτρα και δύο σταθμά»

Σύνταξη
Μπλόκα: Το «κουμπί» της σύγκρουσης πατάει το Μαξίμου – Σηκώνει το γάντι ο αγροκτηνοτροφικός κόσμος και κλιμακώνει
48ωρο «μπλακ άουτ» 07.01.26

Το «κουμπί» της σύγκρουσης πατάει το Μαξίμου - Σηκώνει το γάντι ο αγροκτηνοτροφικός κόσμος και κλιμακώνει

«Δεν υπάρχει περιθώριο για άλλα μέτρα για τους αγρότες» υποστηρίζει ο Παύλος Μαρινάκης λίγες ώρες μετά το «ξαναζεσταμένο φαγητό» που προσέφερε η κυβέρνηση στα βασικά αιτήματα των παραγωγών. «Έχουμε δείξει μεγάλη ανοχή» διαμηνύει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Απογοήτευση, δυσαρέσκεια αλλά και διχασμός στα μπλόκα. Κόβεται στα «δύο» η Ελλάδα για 48 ώρες. Αγροτοσυνδικαλιστές μιλούν στο in.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ζώντας με 392 ευρώ τον μήνα – Η σκληρή καθημερινότητα των φτωχών νοικοκυριών
ΚΕΠΕ 07.01.26

Ζώντας με 392 ευρώ τον μήνα – Η σκληρή καθημερινότητα των φτωχών νοικοκυριών

Πώς ζει κανείς με 392 ευρώ τον μήνα, όταν πληρώνει νοίκι, μεγαλώνει παιδί, ιδίως αν είναι μονογονέας; Η απάντηση είναι ότι δεν ζει, επιβιώνει, κι αυτό με το ζόρι. Τι δείχνει η νέα έρευνα του ΚΕΠΕ

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ο Ολυμπιακός ΟΝΕΧ προκρίθηκε στους «16» του CEV Cup!
Βόλεϊ 07.01.26

Ο Ολυμπιακός ΟΝΕΧ προκρίθηκε στους «16» του CEV Cup!

Σπουδαίος Ολυμπιακός, κατέκτησε τα δύο πρώτα σετ κόντρα στην Άπελντοορν στην Ολλανδία κι εξασφάλισε «ξεκούραστα» την πρόκρισή του στη φάση των «16» του CEV Cup. Νίκη γοήτρου με 3-2 οι γηπεδούχοι.

Σύνταξη
LIVE: Πάρμα – Ίντερ
Ποδόσφαιρο 07.01.26

LIVE: Πάρμα – Ίντερ

LIVE: Πάρμα – Ίντερ. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την αναμέτρηση Πάρμα – Ίντερ για τη 19η αγωνιστική της Serie A. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 3.

Σύνταξη
«Οι ξανθιές διασκεδάζουν περισσότερο;»: Η Τζένιφερ Άνιστον και η Κόρτνεϊ Κοξ «γκρεμίζουν» το στερεότυπο
Fizz 07.01.26

«Οι ξανθιές διασκεδάζουν περισσότερο;»: Η Τζένιφερ Άνιστον και η Κόρτνεϊ Κοξ «γκρεμίζουν» το στερεότυπο

Με χιούμορ και αυτοσαρκασμό, η Τζένιφερ Άνιστον και η Κόρτνεϊ Κοξ ανέβασαν στο Instagram ένα απολαυστικό βίντεο, παίζοντας με το αιώνιο στερεότυπο για τις ξανθιές και τις μελαχρινές και αποδεικνύοντας ότι η φιλία τους παραμένει το ίδιο δυνατή όσο και στην εποχή των «Friends»

Σύνταξη
LIVE: Φούλαμ – Τσέλσι
Ποδόσφαιρο 07.01.26

LIVE: Φούλαμ – Τσέλσι

LIVE: Φούλαμ – Τσέλσι. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την αναμέτρηση Φούλαμ – Τσέλσι για την 21η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από το Novasports 2.

Σύνταξη
LIVE: Μπόρνμουθ – Τότεναμ
Ποδόσφαιρο 07.01.26

LIVE: Μπόρνμουθ – Τότεναμ

LIVE: Μπόρνμουθ – Τότεναμ. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την αναμέτρηση Μπόρνμουθ – Τότεναμ για την 21η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από το Novasports 6.

Σύνταξη
«Δεν υπάρχει πρόταση της Τσέλσι για Βινίσιους» – Τι λένε στην Βραζιλία για το μέλλον του σούπερ σταρ της Ρεάλ
On Field 07.01.26

«Δεν υπάρχει πρόταση της Τσέλσι για Βινίσιους» – Τι λένε στην Βραζιλία για το μέλλον του σούπερ σταρ της Ρεάλ

Η διοίκηση της Τσέλσι θέλει να κάνει μεγάλο «δώρο» στον Λίαμ Ροσένιορ αλλά οι Βραζιλιάνοι δημοσιογράφοι αναφέρουν πως δεν υπάρχει καμιά πρόταση των «μπλε» για τον άσο της «βασίλισσας»

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Μπράιτον
Ποδόσφαιρο 07.01.26

LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Μπράιτον

LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Μπράιτον. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την αναμέτρηση Μάντσεστερ Σίτι – Μπράιτον για την 21η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από το Novasports Premier League.

Σύνταξη
Ζελένσκι: Δυνατό το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας της ΕΕ
Κόσμος 07.01.26

Δυνατό το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας της ΕΕ, λέει ο Ζελένσκι

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι παρέστη στην επίσημη τελετή έναρξης της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, στην Λευκωσία, μαζί με άλλους Ευρωπαίους ηγέτες και αξιωματούχους των Βρυξελλών

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 07 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο