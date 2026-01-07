Βενεζουέλα: Οι ΗΠΑ θα αγοράζουν πετρέλαιο στις διεθνείς τιμές – «Δεν τους χρωστάμε τίποτα» λέει η PDVSA

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε την Τρίτη ότι η Βενεζουέλα θα παραδώσει στις ΗΠΑ πετρέλαιο, περίπου 30 έως 50 εκατομμύρια βαρέλια. Αυτό το πετρέλαιο, πρόσθεσε, υπόκειται σε κυρώσεις και θα πωληθεί σε τιμές αγοράς. Μετά, ο Ντόναλντ Τραμπ, θα αποφασίσει πώς αυτό θα είναι επωφελές για τον αμερικανικό και τον λαό της Βενεζουέλας.

Ωστόσο, η κρατική εταιρεία πετρελαίου της Βενεζουέλας, PDVSA, διέψευσε τον Αμερικανό πρόεδρο ότι ήδη υπάρχει συμφωνία ως προς αυτό. Αντίθετα, ανακοίνωσε ότι υπάρχουν διαπραγματεύσεις σε εξέλιξη με τις ΗΠΑ.

Η ανακοίνωση έγινε λίγες ώρες αφότου οι ΗΠΑ κατέσχεσαν δύο τάνκερ με πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα, υποστηρίζοντας ότι τα φορτία αυτά υφίστανται κυρώσεις. Επίσης, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζει ότι ήδη υπάρχει συμφωνία με την προσωρινή κυβέρνηση στο Καράκας, για να γίνουν εξαγωγές συνολικής αξίας 2 δισ. δολαρίων. Και πως τα 30-50 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου θα είναι η πρώτη δόση.

Οι ΗΠΑ υποστηρίζουν ότι η Βενεζουέλα έχει «κλέψει» πετρέλαιο από την Ουάσιγκτον από τα χρόνια που η κυβέρνηση του Ούγκο Τσάβες εθνικοποίησε στην παραγωγή πετρελαίου. Έκτοτε, μόνο η Chevron έχει πρόσβαση στο πετρέλαιο της Βενεζουέλας.

PDVSA: Προχωράμε σε διαπραγματεύσεις

Στην ανακοίνωσή της, η κρατική πετρελαϊκή εταιρεία της Βενεζουέλας δήλωσε ότι προχωρά στις διαπραγματεύσεις με την κυβέρνηση Τραμπ για τις πωλήσεις πετρελαίου.

Και επισήμανε ότι τα μέρη συζητούν παρόμοιους όρους με αυτούς που ισχύουν με ξένους εταίρους όπως η Chevron.

Σύμφωνα με μέλος του διοικητικού συμβουλίου της PDVSA, οι ΗΠΑ θα πρέπει να αγοράσουν φορτία πετρελαίου σε διεθνείς τιμές.

Μιλώντας στο πρακτορείο Reuters, o Γουίλς Ράνγκελ δήλωσε:

«Αν θέλουν να το αγοράσουν, θα το έχουν σε εύθετο χρόνο, πουλημένο στη διεθνή τιμή. Όχι με τον τρόπο που σκοπεύει [ο Τραμπ]. Όχι σαν να τους ανήκει αυτό το πετρέλαιο επειδή υποτίθεται ότι τους το χρωστάμε. Δεν χρωστάμε τίποτα στις Ηνωμένες Πολιτείες».

Νωρίτερα, η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λίβιτ, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι το πετρέλαιο της Βενεζουέλας θα φτάσει στις ΗΠΑ «πολύ σύντομα».

Η Καρολίν Λίβιτ είπε ότι υπάρχει «ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο»για τις ενέργειες των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα και τα 30 έως 50 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου. Η κατάσχεση των τάνκερ, είπε, είναι η «πρώτη ενέργεια που όλοι βλέπετε».

Η Καρολίν Λίβιτ παρουσίασε τη συμφωνία για το πετρέλαιο, αναμέσα στον «Πρόεδρο και την ομάδα του με τις προσωρινές αρχές της Βενεζουέλας» ως κάτι τετελεσμένο. Υποστήριξε ότι «θα ωφελήσει τόσο τον αμερικανικό λαό όσο και τον λαό της Βενεζουέλας». Είπε ότι το πετρέλαιο θα διατεθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες και θα «φτάσει εδώ στην πατρίδα πολύ σύντομα».

«Τα κεφάλαια θα διανεμηθούν προς όφελος του αμερικανικού λαού και του λαού της Βενεζουέλας» κατά την κρίση των ΗΠΑ, υποστήριξε.