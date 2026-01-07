Οι πωλήσεις πετρελαίου από τη Βενεζουέλα θα συνεχιστούν επ’ αόριστον και οι κυρώσεις θα μειωθούν, ανέφεραν πηγές κοντά στον Λευκό Οίκο στον Μπράιαν Σάλιβαν του CNBC την Τετάρτη.

Ο Aμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τρίτη ότι η Βενεζουέλα θα παραδώσει 30 έως 50 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου που υπόκεινται σε κυρώσεις, τα οποία θα πωληθούν σε τιμές αγοράς.

Ωστόσο, αυτά τα 50 εκατομμύρια βαρέλια είναι μόνο η πρώτη δόση και οι πωλήσεις θα συνεχιστούν επ’ αόριστον, ανέφεραν οι πηγές, σύμφωνα με το CNBC. Οι αμερικανικές κυρώσεις κατά της Βενεζουέλας θα ανακληθούν ως μέρος της συμφωνίας, ανέφεραν οι πηγές.

Υπενθυμίζεται ότι σε συμφωνία με την Ουάσινγκτον κατέληξε η Βενεζουέλα η οποία θα εξαγάγει προς τις ΗΠΑ πετρέλαιο αξίας 2 δισ. δολ., ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Στην πραγματικότητα, πρόκειται για μια ισχυρή ένδειξη ότι η κυβέρνηση της Βενεζουέλας ενδίδει στον εκβιασμό του Τραμπ πως εάν δεν εκχωρήσει πλήρη πρόσβαση στη βιομηχανία πετρελαίου της για τις αμερικανικές εταιρείες θα έχει μεγαλύτερες επιπτώσεις.

Η Βενεζουέλα έχει εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου φορτωμένα σε δεξαμενόπλοια και σε δεξαμενές αποθήκευσης, τα οποία δεν έχει καταφέρει να μεταφέρει λόγω του αποκλεισμού των εξαγωγών που επέβαλε ο Τραμπ από τα μέσα Δεκεμβρίου.

Κάτω από τα 60 δολάρια το βαρέλι

Κάτω από τα 60 δολάρια οδήγησε την τιμή του Brent η ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι οι ΗΠΑ κατέληξαν σε συμφωνία για την εισαγωγή πετρελαίου αξίας 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τη Βενεζουέλα, μια κίνηση που αναμένεται να αυξήσει τον εφοδιασμό του μεγαλύτερου καταναλωτή πετρελαίου στον κόσμο.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent υποχώρησαν κατά 81 σέντς, ή 1,3%, στα 59,89 δολάρια το βαρέλι στις 08:50 ώρα Ελλάδος, ενώ το αμερικανικό αργό υποχώρησε κατά 1 δολάριο, ή 1,7%, στα 56,13 δολάρια το βαρέλι.

Πηγή: ot.gr