Σημαντική είδηση:
07.01.2026 | 14:24
Tροχαίο στον Κηφισό: Αστικό λεωφορείο παρέσυρε πεζή στην είσοδο των ΚΤΕΛ
# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Βενεζουέλα: Οι πωλήσεις πετρελαίου θα συνεχιστούν, οι κυρώσεις θα μειωθούν
Διεθνής Οικονομία 07 Ιανουαρίου 2026 | 17:32

Βενεζουέλα: Οι πωλήσεις πετρελαίου θα συνεχιστούν, οι κυρώσεις θα μειωθούν

Ο Aμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τρίτη ότι η Βενεζουέλα θα παραδώσει 30 έως 50 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου που υπόκεινται σε κυρώσεις, τα οποία θα πωληθούν σε τιμές αγοράς

Σύνταξη
A
A
Spotlight

Οι πωλήσεις πετρελαίου από τη Βενεζουέλα θα συνεχιστούν επ’ αόριστον και οι κυρώσεις θα μειωθούν, ανέφεραν πηγές κοντά στον Λευκό Οίκο στον Μπράιαν Σάλιβαν του CNBC την Τετάρτη.

Ο Aμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τρίτη ότι η Βενεζουέλα θα παραδώσει 30 έως 50 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου που υπόκεινται σε κυρώσεις, τα οποία θα πωληθούν σε τιμές αγοράς.

Ωστόσο, αυτά τα 50 εκατομμύρια βαρέλια είναι μόνο η πρώτη δόση και οι πωλήσεις θα συνεχιστούν επ’ αόριστον, ανέφεραν οι πηγές, σύμφωνα με το CNBC. Οι αμερικανικές κυρώσεις κατά της Βενεζουέλας θα ανακληθούν ως μέρος της συμφωνίας, ανέφεραν οι πηγές.

Υπενθυμίζεται ότι σε συμφωνία με την Ουάσινγκτον κατέληξε η Βενεζουέλα η οποία θα εξαγάγει προς τις ΗΠΑ πετρέλαιο αξίας 2 δισ. δολ., ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Στην πραγματικότητα, πρόκειται για μια ισχυρή ένδειξη ότι η κυβέρνηση της Βενεζουέλας ενδίδει στον εκβιασμό του Τραμπ πως εάν δεν εκχωρήσει πλήρη πρόσβαση στη βιομηχανία πετρελαίου της για τις αμερικανικές εταιρείες θα έχει μεγαλύτερες επιπτώσεις.

Η Βενεζουέλα έχει εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου φορτωμένα σε δεξαμενόπλοια και σε δεξαμενές αποθήκευσης, τα οποία δεν έχει καταφέρει να μεταφέρει λόγω του αποκλεισμού των εξαγωγών που επέβαλε ο Τραμπ από τα μέσα Δεκεμβρίου.

Κάτω από τα 60 δολάρια το βαρέλι

Κάτω από τα 60 δολάρια οδήγησε την τιμή του Brent η ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι οι ΗΠΑ κατέληξαν σε συμφωνία για την εισαγωγή πετρελαίου αξίας 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τη Βενεζουέλα, μια κίνηση που αναμένεται να αυξήσει τον εφοδιασμό του μεγαλύτερου καταναλωτή πετρελαίου στον κόσμο.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent υποχώρησαν κατά 81 σέντς, ή 1,3%, στα 59,89 δολάρια το βαρέλι στις 08:50 ώρα Ελλάδος, ενώ το αμερικανικό αργό υποχώρησε κατά 1 δολάριο, ή 1,7%, στα 56,13 δολάρια το βαρέλι.

Πηγή: ot.gr

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Κέρδη στην αγορά με «έκρηξη» τζίρου και καταιγισμού πακέτων

Χρηματιστήριο Αθηνών: Κέρδη στην αγορά με «έκρηξη» τζίρου και καταιγισμού πακέτων

World
Βενεζουέλα: Οι ΗΠΑ κατάσχεσαν το υπό ρωσική σημαία τάνκερ Marinera

Βενεζουέλα: Οι ΗΠΑ κατάσχεσαν το υπό ρωσική σημαία τάνκερ Marinera

inWellness
inTown
«ΤΑΠ ΑΟΥΤ»: Θα φτάσει τα όριά του, θα τα ξεπεράσει και θα συνεχίσει να παλεύει – Ένας καθηλωτικός μονόλογος στο Μικρό Γκλόρια
inTickets 07.01.26

«ΤΑΠ ΑΟΥΤ»: Θα φτάσει τα όριά του, θα τα ξεπεράσει και θα συνεχίσει να παλεύει – Ένας καθηλωτικός μονόλογος στο Μικρό Γκλόρια

Ο καθηλωτικός μονόλογος του Ανδρέα Φλουράκη «ΤΑΠ ΑΟΥΤ» ανεβαίνει στο ανανεωμένο Μικρό Γκλόρια. Το κείμενο ζωντανεύει στη σκηνή με τον Τάσο Κορκό στην ερμηνεία, ενώ τη σκηνοθετική επιμέλεια υπογράφει ο Θανάσης Ισιδώρου.

Σύνταξη
Τζογαδόρος κέρδισε 436.000 δολάρια στοιχηματίζοντας στη σύλληψη Μαδούρο – Οι υποψίες για εσωτερική πληροφόρηση
Διεθνής Οικονομία 07.01.26

Τζογαδόρος κέρδισε 436.000 δολάρια στοιχηματίζοντας στη σύλληψη Μαδούρο – Οι υποψίες για εσωτερική πληροφόρηση

Ο ανώνυμος παίκτης crypto κέρδισε σχεδόν 436.000 δολάρια από τη «σύλληψη» του Μαδούρο, λίγο πριν αυτή ανακοινωθεί - Οι υποψίες για υπήρξε εσωτερική πληροφόρηση και ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ

Σύνταξη
Στην τελική ευθεία το σχέδιο της ΕΚΤ για το ψηφιακό ευρώ – Το 2026 η κρίσιμη ψηφοφορία
Είναι πολύπλοκο 06.01.26

Στην τελική ευθεία το σχέδιο της ΕΚΤ για το ψηφιακό ευρώ – Το 2026 η κρίσιμη ψηφοφορία

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στοχεύει να εισάγει το ψηφιακό ευρώ το 2029, μετά από ένα πιλοτικό πρόγραμμα το 2027, αλλά τα κόμματα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι διχασμένα

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Επέμβαση στη Βενεζουέλα: Οι επενδυτές μετρούν τις συνέπειες – Οι τιμές του πετρελαίου ανεβαίνουν
Financial Times 06.01.26

Επέμβαση στη Βενεζουέλα: Οι επενδυτές μετρούν τις συνέπειες – Οι τιμές του πετρελαίου ανεβαίνουν

Η αμερικανική επέμβαση στη Βενεζουέλα δημιούργησε τεράστια αβεβαιότητα για το μέλλον των μεγαλύτερων αποθεμάτων αργού στον κόσμο. Τα προβλήματα της παραγωγής στη Βενεζουέλα προδικάζουν άνοδο τιμών.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Wall Street: Μεγάλοι κερδισμένοι οι ενεργειακοί κολοσσοί μετά την επίθεση στη Βενεζουέλα
Διεθνής Οικονομία 06.01.26

Wall Street: Μεγάλοι κερδισμένοι οι ενεργειακοί κολοσσοί μετά την επίθεση στη Βενεζουέλα

Οι μετοχές του ενεργειακού τομέα ηγήθηκαν των κερδών, με βάση την αντίληψη ότι οι εταιρείες θα επωφεληθούν από την ανοικοδόμηση της πετρελαϊκής υποδομής της Βενεζουέλας

Σύνταξη
Τα 5 αγκάθια για να κλέψει ο Τραμπ το πετρέλαιο της Βενεζουέλας
Ανεφάρμοστο σχέδιο; 05.01.26

Τα 5 αγκάθια για να κλέψει ο Τραμπ το πετρέλαιο της Βενεζουέλας

Μπορεί η απαγωγή του Μαδούρο από τον Τραμπ να ήταν «εντυπωσιακή» και «ταχεία». Η οικονομική ανταμοιβή από αυτήν -να αξιοποιηθεί το πετρέλαιο- δεν θα είναι ούτε το ένα ούτε το άλλο

Σύνταξη
Αλλάζει τον ενεργειακό χάρτη του πλανήτη η επέμβαση Τραμπ στη Βενεζουέλα;
Διεθνής Οικονομία 05.01.26

Αλλάζει τον ενεργειακό χάρτη του πλανήτη η επέμβαση Τραμπ στη Βενεζουέλα;

Οι Μιχάλης Μαθιουλάκης και Γιώργος Στάμτσης που μιλούν στον ΟΤ υπογραμμίζουν την εστίαση των αναλύσεων στις επιδιώξεις των ΗΠΑ να ελέγξουν τα αποθέματα πετρελαίου στη Βενεζουέλα.

Χρήστος Κολώνας
Χρήστος Κολώνας
Βενεζουέλα: Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν κατά σχεδόν 1% – Σε φάση αποτίμησης οι αγορές
Ασία 05.01.26

Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου - Στάση αναμονής από τις αγορές

Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου στην Ασία, ενώ οι αγορές βρίσκονται σε φάση αποτίμησης των συνεπειών από την επιχείρηση των ΗΠΑ κατά της Βενεζουέλας και την απαγωγή του προέδρου της Μαδούρο.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση σερβίρει στους αγρότες των μπλόκων «ξαναζεσταμένη σούπα» – Βαφτίζει παλιά μέτρα ως δήθεν νέα στήριξη
«Λογιστικοί χειρισμοί» 07.01.26

ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση σερβίρει στους αγρότες των μπλόκων «ξαναζεσταμένη σούπα» – Βαφτίζει παλιά μέτρα ως δήθεν νέα στήριξη

«Ιδιαίτερη πρόκληση συνιστά η παρουσίαση της ανακατανομής 160 εκατομμυρίων ευρώ ως 'νέες πληρωμές'. Πρόκειται για ποσό που, επί επτά χρόνια, κατά ομολογία του ίδιου του πρωθυπουργού, δινόταν σε μη δικαιούχους», τονίζει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Σέρρες: Σοκάρουν τα στοιχεία για τα αίτια θανάτου του 17χρονου – «Ζητώ συγγνώμη» λέει η μητέρα του 16χρονου δράστη
Σέρρες 07.01.26

Σοκάρουν τα στοιχεία για τα αίτια θανάτου του 17χρονου - «Ζητώ συγγνώμη» λέει η μητέρα του 16χρονου δράστη

Τα ευρήματα του ιατροδικαστή στις Σέρρες ουσιαστικά καταρρίπτουν τους ισχυρισμούς του δράστη που ισχυρίστηκε ότι χτύπησε μια φορά τον 17χρονο με τον αγκώνα του στο πίσω μέρος του κεφαλιού.

Σύνταξη
Αταμάν: «Φεύγω από τον Παναθηναϊκό αν δεν πάρουμε Ευρωλίγκα ή πρωτάθλημα»
Euroleague 07.01.26

Αταμάν: «Φεύγω από τον Παναθηναϊκό αν δεν πάρουμε Ευρωλίγκα ή πρωτάθλημα»

Απασφάλισε ο Εργκίν Αταμάν κατά τη διάρκεια της media day πριν το ματς με τη Βίρτους Μπολόνια, με τον Τούρκο τεχνικό να δηλώνει πως μετά το τέλος της σεζόν θα φύγει από τον Παναθηναϊκό αν η ομάδα του δεν κατακτήσει είτε το πρωτάθλημα είτε την Ευρωλίγκα.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Και δεύτερο τάνκερ στα χέρια των Αμερικανών – Κατασχέθηκε στην Καραϊβική
Κλιμάκωση 07.01.26

Βενεζουέλα: Και δεύτερο τάνκερ στα χέρια των Αμερικανών – Κατασχέθηκε στην Καραϊβική

Το Sophia κατευθύνεται πλέον προς τις ΗΠΑ, ενώ το Bella 1, σύμφωνα με στοιχεία από οργανισμούς που παρακολουθούν τη ναυσιπλοΐα, έχει στρέψει το τιμόνι του προς τη Σκωτία. Σφοδρή αντίδραση από τη Μόσχα

Σύνταξη
Mercosur: Στην κόψη του ξυραφιού οι συζητήσεις για τη συμφωνία – «Έσπασε» το μέτωπο των «αντί» στην ΕΕ
«Θρίλερ» 07.01.26

Στην κόψη του ξυραφιού οι συζητήσεις για τη συμφωνία με την Mercosur - «Έσπασε» το μέτωπο των «αντί» στην ΕΕ

Βαριά σύννεφα στην Ευρωπαϊκή Ένωση λίγο πριν την υπογραφή της εμπορικής συμφωνίας Mercosur. Η Ιταλίδα πρωθυπουργος Τζόρτζια Μελόνι είναι έτοιμη να εγκρίνει τη συμφωνία αφήνοντας στα «κρύα του λουτρού» την Γαλλία.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
LIVE: Αθηναϊκός – Ολυμπιακός
Μπάσκετ 07.01.26

LIVE: Αθηναϊκός – Ολυμπιακός

LIVE: Αθηναϊκός – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την αναμέτρηση Αθηναϊκός – Ολυμπιακός τον νοκ άουτ προημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδος Μπάσκετ Γυναικών.

Σύνταξη
Νοτοπούλου: Η κυβέρνηση εξοντώνει τις λαϊκές αγορές – Στηρίζουμε τον αγώνα παραγωγών και πωλητών
Πολιτική Γραμματεία 07.01.26

Νοτοπούλου: Η κυβέρνηση εξοντώνει τις λαϊκές αγορές – Στηρίζουμε τον αγώνα παραγωγών και πωλητών

«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη αντιμετωπίζει τις λαϊκές αγορές ως 'πρόβλημα', εξοντώνοντας τους παραγωγούς/πωλητές, με κίνδυνο περαιτέρω συγκέντρωσης της αγοράς προς όφελος των μεγάλων αλυσίδων», τονίζει η Κατερίνα Νοτοπούλου

Σύνταξη
LIVE: ΟΦΗ – Αστέρας Τρίπολης
Ποδόσφαιρο 07.01.26

LIVE: ΟΦΗ – Αστέρας Τρίπολης

LIVE: ΟΦΗ – Αστέρας Τρίπολης. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την αναμέτρηση των playoffs του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson, ΟΦΗ – Αστέρας Τρίπολης.

Σύνταξη
Γροιλανδία: Έκτακτη συνάντηση Ευρωπαίων – Θα εξετάσουν την αντίδραση σε ενδεχόμενη αμερικανική εισβολή
Εν μέσω απειλών 07.01.26

Γροιλανδία: Έκτακτη συνάντηση Ευρωπαίων – Θα εξετάσουν την αντίδραση σε ενδεχόμενη αμερικανική εισβολή

Την αντίδραση της Ευρώπης, σε ενδεχόμενη αμερικανική εισβολή στη Γροιλανδία, θα συζητήσουν οι υπουργοί Εξωτερικών Γαλλίας, Γερμανίας και Πολωνίας. Η ανησυχία πίσω από τις αμερικανικές απειλές.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Τσουκαλάς: Έχουν χάσει τη λαϊκή νομιμοποίηση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εκπροσωπεί τον σύγχρονο κοτζαμπασισμό
ΠΑΣΟΚ 07.01.26

Τσουκαλάς: Έχουν χάσει τη λαϊκή νομιμοποίηση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εκπροσωπεί τον σύγχρονο κοτζαμπασισμό

Με το ΠΑΣΟΚ να καταθέτει συγκεκριμένα μέτρα για τους αγρότες ο Κώστας Τσουκαλάς μιλά για κυβέρνηση των άκρων που έχει χάσει τη νομιμοποίηση. Πλέον δεν κυβερνά η ΝΔ αλλά το ΛΑΟΣ λέει αναφερόμενος στη δήλωση του πρωθυπουργού για τη Βενεζουέλα. Η Μαρία Καρυστιανού θα κριθεί πλέον με όρους πολιτικούς, λέει με νόημα

Σύνταξη
Στα 17 δεν ήξερα πώς να το ονομάσω: Η σταρ του Hamnet Τζέσι Μπάκλεϊ κακοποιήθηκε στο talent show που την έκανε διάσημη
I'd Do Anything 07.01.26

Στα 17 δεν ήξερα πώς να το ονομάσω: Η σταρ του Hamnet Τζέσι Μπάκλεϊ κακοποιήθηκε στο talent show που την έκανε διάσημη

«Ήμουν σε μια φάση ανακάλυψης, μεγάλωνα μέσα στο σώμα μου. Και όλο αυτό συνοδευόταν από body shaming και μια διαρκή προσπάθεια να με ‘εκπαιδεύσουν’ στο πώς πρέπει να είμαι θηλυκή», ανέφερε μεταξύ άλλων η Τζέσι Μπάκλεϊ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
ΣΥΡΙΖΑ: Έκτακτη σύγκληση της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου για την κατάσταση στην ΥΠΑ
FIR 07.01.26

Έκτακτη σύγκληση της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου για την κατάσταση στην ΥΠΑ ζητάει ο ΣΥΡΙΖΑ

«Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το πρωτοφανές περιστατικό γενικευμένου μπλακ άουτ στο FIR της χώρας, το οποίο ανέδειξε και την απουσία επαρκούς σχεδιασμού και πρόληψης από την πλευρά της πολιτικής ηγεσίας του αρμόδιου υπουργείου», σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Αναβλήθηκε η δίκη της συνοδηγού του ΙΧ που σκότωσε την Έμμα – Οργισμένη η μητέρα της αδικοχαμένης
Θεσσαλονίκη 07.01.26

Αναβλήθηκε η δίκη της συνοδηγού του ΙΧ που σκότωσε την Έμμα - Οργισμένη η μητέρα της αδικοχαμένης

Η ίδια δεν παρέστη στο δικαστήριο στη Θεσσαλονίκη και εκπροσωπήθηκε από δικηγόρο, ωστόσο η δίκη αναβλήθηκε καθώς εκκρεμεί τελεσίδικη απόφαση δικαστηρίου αστικής φύσης

Σύνταξη
Ασλανίδης κατά Καρυστιανού: Δεν κάναμε τον Σύλλογο για να κάνουμε κόμμα
Νέα επίθεση 07.01.26

Ασλανίδης κατά Καρυστιανού: Δεν κάναμε τον Σύλλογο για να κάνουμε κόμμα

«Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε αυτός ο αγώνας να γίνει εφαλτήριο για προσωπικές φιλοδοξίες», δήλωσε ο αντιπρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών, Παύλος Ασλανίδης

Σύνταξη
Αγρότες: Εμπαιγμός τα μέτρα, ειδικά η ρύθμιση για το ρεύμα – «Θέλουν να μας εξαφανίσουν» – Συσκέψεις στα μπλόκα
Ελλάδα 07.01.26

Αγρότες: Εμπαιγμός τα μέτρα, ειδικά η ρύθμιση για το ρεύμα – «Θέλουν να μας εξαφανίσουν» – Συσκέψεις στα μπλόκα

Αρνητικές είναι οι πρώτες αντιδράσεις των αγροτοκτηνοτρόφων στην εξειδίκευση των μέτρων της κυβέρνησης - Μιλούν στο in οι επικεφαλής των κινητοποιήσεων Σωκράτης Αλειφτήρας, Δημήτρης και Θωμάς Μόσχος, Κώστας Τζέλλας

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Οι Simpsons αποσύρουν αγαπημένο χαρακτήρα «για πάντα» μετά από 30 χρόνια
Τέλος εποχής 07.01.26

Οι Simpsons αποσύρουν αγαπημένο χαρακτήρα «για πάντα» μετά από 30 χρόνια

Στο τελευταίο επεισόδιο της 37ης σεζόν, με τίτλο «Seperance», ένας δημοφιλής χαρακτήρας-μασκότ ανακοίνωσε την αποχώρησή του μετά από σχεδόν τρεις δεκαετίες παρουσίας στη σειρά.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Νέα Αριστερά: Η κυβέρνηση και γνώριζε και δεν έκανε τίποτα για τα απαρχαιωμένα συστήματα της ΥΠΑ
Επικαιρότητα 07.01.26

Νέα Αριστερά: Η κυβέρνηση και γνώριζε και δεν έκανε τίποτα για τα απαρχαιωμένα συστήματα της ΥΠΑ

«Η ασφάλεια των πτήσεων, όπως και η ασφάλεια της κοινωνίας, δεν διασφαλίζεται με δηλώσεις μετά την κατάρρευση, ούτε με μετακύλιση ευθυνών», διαμηνύει στην κυβέρνηση η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
Γερμανία: Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στο νοτιοδυτικό Βερολίνο, αντιπαράθεση για την προστασία των υποδομών
Κόσμος 07.01.26

Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στο νοτιοδυτικό Βερολίνο - Αντιπαράθεση για την προστασία των κρίσιμων υποδομών

Η έστω προσωρινή αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης ήταν ιδιαίτερα περίπλοκη, κυρίως λόγω των καιρικών συνθηκών που επικρατούν τις τελευταίες ημέρες στο Βερολίνο

Σύνταξη
ΚΚΕ: Οι κυβερνητικές εξαγγελίες απέχουν έτη φωτός από τις ανάγκες επιβίωσης και τα αιτήματα των αγροτών
«Μεθόδευση» 07.01.26

ΚΚΕ: Οι κυβερνητικές εξαγγελίες απέχουν έτη φωτός από τις ανάγκες επιβίωσης και τα αιτήματα των αγροτών

«Το πόσο νοιάζεται η κυβέρνηση για τους βιοπαλαιστές αγρότες το απέδειξε για μια ακόμα φορά σήμερα, καθώς την ίδια ώρα που κάνει εξαγγελίες, στέλνει, μέσω Εισαγγελίας Αρείου Πάγου, νέα παραγγελία για αγροτοδικεία», λέει το ΚΚΕ

Σύνταξη
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 07 Ιανουαρίου 2026
