Νεύμα σε δύο διευθυντές αμερικανικών πετρελαϊκών εταιρειών για τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα έγνεψε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ένα μήνα πριν από την στρατιωτική επιχείρηση στο Καράκας και την αρπαγή του Νικολάς Μαδούρο και της γυναίκας του.

«Ετοιμαστείτε. Έρχονταν μεγάλες αλλαγές στη Βενεζουέλα» είπε χωρίς να δώσει λεπτομέρειες ή να ζητήσει τη συμβουλή τους για την ανόρθωση της πετρελαϊκής βιομηχανίας της χώρας, αποκαλύπτει η Wall Street Journal.

Το σχέδιο του προέδρου θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την προθυμία των αμερικανικών πετρελαϊκών εταιρειών να επενδύσουν στη Βενεζουέλα, ειδικά την Chevron, την μόνη μεγάλη αμερικανική εταιρεία που εξακολουθεί να λειτουργεί εκεί.

Ωστόσο πρόκειται για μια δύσκολη διαδικασία, που εκτιμάται να ξεπεράσει τα 100 δισ. δολάρια, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Bloomberg.

Για να μπορέσουν οι πετρελαϊκές εταιρείες όπως η Chevron, η Exxon Mobil και η ConocoPhillips να φθάσουν τα επίπεδα παραγωγής της δεκαετίας του 1970 απαιτούνται 10 δισ. δολάρια ετησίως την επόμενη δεκαετία, υπογραμμίζει ο ο Φρανσίσκο Μονάλντι, διευθυντής ενεργειακής πολιτικής της Λατινικής Αμερικής στο Ινστιτούτο Δημόσιας Πολιτικής Baker του Πανεπιστημίου Rice.

«Μια ταχύτερη ανάκαμψη θα απαιτούσε ακόμη περισσότερες επενδύσεις» προσθέτει.

Οι δηλώσεις του Λευκού Οίκου για τη Βενεζουέλα

«Θα αφαιρέσουμε ένα τεράστιο ποσό πλούτου από το έδαφος» είπε ο Τραμπ σε συνέντευξη Τύπου στο Mar-a-Lago το Σάββατο. «Θα κάνουμε τις πολύ μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες των Ηνωμένων Πολιτειών, τις μεγαλύτερες οπουδήποτε στον κόσμο, να μπουν, να ξοδέψουν δισεκατομμύρια δολάρια, να επισκευάσουν την άσχημα κατεστραμμένη υποδομή, την πετρελαϊκή υποδομή, και να αρχίσουν να βγάζουν χρήματα για τη χώρα».

Η γραμματέας Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολίν Λίβιτ, με τη σειρά της ανέφερε ότι ο Τραμπ προσβλέπει στη συνεργασία με αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες για νέες επενδύσεις και ευκαιρίες στη Βενεζουέλα.

Εν τω μεταξύ, ανώτερος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου ανέφερε ότι ο υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ και ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ηγούνται αυτής της προσπάθειας εκ μέρους του Τραμπ και ότι η αλληλογραφία με τις πετρελαϊκές εταιρείες έχει ήδη ξεκινήσει.

Mόλις στα τέλη Δεκεμβρίου, η κυβέρνηση Τραμπ προσέφερε στον Μαδούρο την ευκαιρία να αποχωρήσει από το αξίωμά του και να ζήσει στην εξορία. Ο Μαδούρο, ο οποίος απέρριψε την προσφορά, εμφανίστηκε στο αμερικανικό δικαστήριο τη Δευτέρα, όπου δήλωσε ότι είναι αθώος και αιχμάλωτος πολέμου.

Το απόθεμα της Βενεζουέλας

Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας εκτιμά ότι η χώρα έχει περίπου 300 δισεκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου σε αποθέματα, κάτι που, εάν αληθεύει, θα την καθιστούσε τη χώρα με το μεγαλύτερο πετρελαϊκό απόθεμα στον πλανήτη. Η τρέχουσα παραγωγή ανέρχεται σε περίπου 900.000 βαρέλια την ημέρα, λιγότερο από το 1% της παγκόσμιας ημερήσιας κατανάλωσης πετρελαίου.

Η ενίσχυση αυτής της παραγωγής θα βελτίωνε τις οικονομικές συνθήκες στη χώρα, κάτι που η κυβέρνηση Τραμπ ελπίζει ότι θα ανακόψει τη ροή μεταναστών από τη Βενεζουέλα προς τις ΗΠΑ και θα διατηρήσει χαμηλές τις τιμές ενέργειας για τους καταναλωτές. Αλλά οι μεγαλύτερες αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες που βρίσκονται στην καλύτερη θέση να διοχετεύσουν κεφάλαια στη Βενεζουέλα δεν έχουν δεσμευτεί μέχρι στιγμής για την επιχείρηση.

Η Chevron

H ιστορία της Chevron στη Βενεζουέλα ξεκινά με τη Gulf Oil, η οποία άνοιξε τα πρώτα της γραφεία το 1923 και εξαγοράστηκε από την Chevron το 1984. Η Βενεζουέλα εθνικοποίησε τις πετρελαϊκές υποδομές τη δεκαετία του 1970, δημιουργώντας μια κρατική εταιρεία πετρελαίου. Το 1996, η Chevron επέστρεψε στη χώρα ως συνεργάτης κοινοπραξίας της PdVSA και από διαδραματίζει σταθερά ρόλο στον ενεργειακό χάρτη της χώρας.

Σήμερα, η Chevron απασχολεί περίπου 3.000 εργαζόμενους στη Βενεζουέλα και παράγει το ένα τρίτο της ημερήσιας παραγωγής της χώρας, που φτάνει τις 900.000 βαρέλια. Παρά το γεγονός ότι αυτή η παραγωγή αντιπροσωπεύει λιγότερο από το 10% της παγκόσμιας παραγωγής της εταιρείας, η στρατηγική σημασία της είναι ανεκτίμητη.

Προς το παρόν δεν σχεδιάζει να αυξήσει τις δαπάνες ή να ενισχύσει σημαντικά την παραγωγή, σύμφωνα με πηγές της Wall Street Journal. H εταιρεία διατηρεί επιφυλάξεις για το αν πρέπει να δεσμεύσει νέα κεφάλαια εκεί μέχρι η χώρα να είναι πιο σταθερή και να επιλυθούν τα ερωτήματα σχετικά με τις εμπορικές συμφωνίες. Επίσης, δεν έχει ποτέ υποστηρίξει την αλλαγή καθεστώτος στη Βενεζουέλα με την κυβέρνηση, είπαν.

«Η Chevron παραμένει επικεντρωμένη στην ασφάλεια και την ευημερία των εργαζομένων μας, καθώς και στην ακεραιότητα των περιουσιακών μας στοιχείων» είναι η επίσημη δήλωση της εταιρείας μετά την αμερικανική παρέμβαση. «Συνεχίζουμε να λειτουργούμε σε πλήρη συμμόρφωση με όλους τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς».

Οι άλλες πετρελαϊκές εταιρείες

Δύο άλλες αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες που έχουν το οικονομικό status και την εμπειρία στο βαρύ πετρέλαιο ώστε να επενδύσουν στη Βενεζουέλα, η ConocoPhillips και η Exxon, δεν έχουν δώσει σημάδια για σχέδια επιστροφής στη χώρα που εθνικοποίησε τα περιουσιακά τους στοιχεία εκεί στα μέσα της δεκαετίας του 2000. Η ConocoPhillips έχει δηλώσει ότι είναι πρόωρο να γίνουν εικασίες για νέες επενδύσεις.

Η έλλειψη άμεσης διάθεσης από τις μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες να πραγματοποιήσουν νέες επενδύσεις στη Βενεζουέλα θα μπορούσε να αποτελέσει σημαντικό πλήγμα στην προσπάθεια της κυβέρνησης Τραμπ να αναδιαμορφώσει την κυβέρνηση της χώρας, υπογραμμίζει ο Νταν Πίκερινγκ, επικεφαλής επενδύσεων στην Pickering Energy Partners.

«Αν πηγαίνετε στη Βενεζουέλα, πρέπει να έχετε όρους που πιστεύετε ότι θα σας προστατεύσουν από τους Βενεζουελάνους και, ειλικρινά, θα σας προστατεύσουν από μια διαφορετική κυβέρνηση στις ΗΠΑ», είπε για τις εταιρείες.

Η ασφάλεια είναι βασική προϋπόθεση

Η Chevron είναι η καλύτερα εξοπλισμένη για να αναζωογονήσει τα πετρελαϊκά πεδία της Βενεζουέλας. Παρέμεινε στη χώρα ακόμη και όταν άλλες δυτικές πετρελαϊκές εταιρείες αποχώρησαν μετά την εθνικοποίηση της βιομηχανίας από την κυβέρνηση της Βενεζουέλας το 2007, και η εταιρεία έχει συνεχείς σχέσεις με νυν κυβερνητικούς αξιωματούχους.

Η Chevron θα προτιμούσε να διατηρήσει την παραγωγή στα τρέχοντα επίπεδά της προς το παρόν

Έχει λεπτομερή σχέδια βάσει των οποίων θα μπορούσε να επεκταθεί στη Βενεζουέλα υπό ορισμένα σενάρια, αναφέρει στη WSJ πηγή που επιθυμεί να διατηρήσει την ανωνυμία της. Για να προχωρήσει, ωστόσο, θα πρέπει να είναι σχετικά σίγουρη ότι οι υπάλληλοί της μπορούν να εργάζονται με ασφάλεια στη χώρα και ότι μπορεί να βγάλει τα χρήματά της έξω.

Μεταξύ των ζητημάτων που πρέπει να εξετάσουν η Chevron και άλλοι πετρελαϊκοί κολοσσοί: ποιος είναι υπεύθυνος στη Βενεζουέλα, ποιες πολιτικές θα διέπουν τις συμβάσεις, εάν το κράτος δικαίου θα προστατεύει την νομιμότητα αυτών των συμβάσεων, την ικανότητα εξαγωγής αργού πετρελαίου και το κόστος επισκευής υποδομών. Ακόμα κι αν οι πετρελαϊκές εταιρείες αποφασίσουν να επενδύσουν, θα μπορούσαν να χρειαστούν χρόνια για να αυξηθεί δραματικά η παραγωγή πετρελαίου της Βενεζουέλας.

Τι θα προτιμούσε η Chevron

Αν και βρίσκεται σε καλύτερη θέση να αυξήσει τις επενδύσεις στη Βενεζουέλα από οποιαδήποτε άλλη αμερικανική εταιρεία, η Chevron θα προτιμούσε να διατηρήσει την παραγωγή στα τρέχοντα επίπεδά της προς το παρόν, ενώ παράλληλα επικεντρώνεται στη διασφάλιση της ασφάλειας των εργαζομένων που ήδη απασχολεί εκεί, ανέφεραν άτομα που γνωρίζουν το θέμα.

Οποιαδήποτε μεγάλη κεφαλαιακή επένδυση πραγματοποιήσει η Chevron στη χώρα θα πρέπει να ανταγωνιστεί, όσον αφορά τις δυνατότητες απόδοσης των επενδύσεων, άλλες ευκαιρίες στο παγκόσμιο χαρτοφυλάκιό της, ανέφεραν αυτές οι πηγές. Αυτές οι ευκαιρίες περιλαμβάνουν την ανακάλυψη πετρελαίου για μια γενιά στη Γουιάνα, όπου απέκτησε μερίδιο 30% όταν αγόρασε την Hess πέρυσι. Σχεδιάζει να δαπανήσει 7 δισ. δολάρια σε υπεράκτια έργα γεώτρησης φέτος σε μέρη όπως η Ανατολική Μεσόγειος και ο Κόλπος του Μεξικού, τον οποίο η κυβέρνηση Τραμπ αποκαλεί Κόλπο της Αμερικής.

Ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι η κυβέρνηση έχει συνομιλίες με πολλές πετρελαϊκές εταιρείες.

«Όλες οι πετρελαϊκές μας εταιρείες είναι έτοιμες και πρόθυμες να πραγματοποιήσουν μεγάλες επενδύσεις στη Βενεζουέλα που θα ανοικοδομήσουν τις πετρελαϊκές τους υποδομές, οι οποίες καταστράφηκαν από το παράνομο καθεστώς Μαδούρο», δήλωσε η Taylor Rogers, εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου. «Οι αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες θα κάνουν απίστευτη δουλειά για τον λαό της Βενεζουέλας και θα εκπροσωπήσουν καλά τις Ηνωμένες Πολιτείες».

