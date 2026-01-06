newspaper
Τρίτη 06 Ιανουαρίου 2026
Γκουτέρες: Εξέφρασε την ανησυχία του για αστάθεια στη Βενεζουέλα – Τι είπε για την επέμβαση των ΗΠΑ
Κόσμος 06 Ιανουαρίου 2026 | 12:20

Γκουτέρες: Εξέφρασε την ανησυχία του για αστάθεια στη Βενεζουέλα – Τι είπε για την επέμβαση των ΗΠΑ

Η θέση των ΗΠΑ στο ΣΑ του ΟΗΕ - Πώς τοποθετήθηκαν Ρωσία, Κίνα, Κολομβία - Βενεζουέλα: «Παράνομη ένοπλη επίθεση χωρίς καμία νομική δικαιολογία»

Σύνταξη
Spotlight

Ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες εξέφρασε χθες Δευτέρα ανησυχίες για μεγαλύτερη αστάθεια στη Βενεζουέλα μετά την αιχμαλώτιση από τις ΗΠΑ του προέδρου Νικολάς Μαδούρο, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες δήλωσαν ότι δεν σκοπεύουν να καταλάβουν τη λατινοαμερικανική χώρα.

Η Ρωσία, η Κίνα και η Κολομβία χαρακτήρισαν παράνομη τη στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το 15μελές Συμβούλιο Ασφαλείας συνεδρίασε στην έδρα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη μερικές ώρες προτού ο Μαδούρο εμφανιστεί σε ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μανχάταν με κατηγορίες σχετιζόμενες με ναρκωτικά, περιλαμβανομένης της ναρκοτρομοκρατικής συνωμοσίας. Ο Μαδούρο αρνήθηκε οποιαδήποτε εγκληματική εμλοκή.

«Ανησυχώ πολύ για την πιθανότητα κλιμάκωσης της αστάθειας στη χώρα, τον ενδεχόμενο αντίκτυπο στην περιοχή, και το προηγούμενο που ενδέχεται να δημιουργηθεί για το πώς διεξάγονται οι σχέσεις μεταξύ κρατών», ανέφερε ο Γκουτέρες σε δήλωση που διανεμήθηκε στο ΣΑ από την επικεφαλής πολιτικών υποθέσεων του ΟΗΕ Ρόζμαρι ΝτιΚάρλο.

Στιγμιότυπο από τη συνεδρίαση του ΣΑ του ΟΗΕ για τη Βενεζουέλα.

Η θέση των ΗΠΑ

Ο μόνιμος αντιπρόσωπος των ΗΠΑ στα Ηνωμένα Έθνη Μάικ Ουόλτς δήλωσε στο ΣΑ πως οι ΗΠΑ διενήργησαν «χειρουργική επιχείρηση επιβολής του νόμου την οποία διευκόλυνε ο στρατός των ΗΠΑ εναντίον δύο φυγάδων για τους οποίους έχουν απαγγελθεί κατηγορίες από την αμερικανική δικαιοσύνη», αναφερόμενος στον Μαδούρο και στη σύζυγό του Σίλια Φλόρες.

«Όπως έχει πει ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, δεν υπάρχει πόλεμος εναντίον της Βενεζουέλας και του λαού της. Δεν κατέχουμε μια χώρα», είπε ο Ουόλτς, παρουσιάζοντας την υπόθεση εναντίον του Μαδούρο στο ΣΑ.

«Δεν θα επιτρέψουμε το Δυτικό Ημισφαίριο να χρησιμοποιηθεί ως βάση επιχείρησης για αντιπάλους του έθνους μας», είπε ο Ουόλτς. «Δεν γίνεται τα μεγαλύτερα ενεργειακά αποθέματα στον κόσμο να εξακολουθούν να βρίσκονται υπό τον έλεγχο αντιπάλων των ΗΠΑ, υπό τον έλεγχο παράνομων ηγετών, και να μην επωφελείται ο λαός της Βενεζουέλας».

Βενεζουέλα: «Παράνομη ένοπλη επίθεση χωρίς καμία νομική δικαιολογία»

Ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Βενεζουέλας στον ΟΗΕ Σαμουέλ Μονκάδα αποκάλεσε την επιχείρηση των ΗΠΑ για την αιχμαλώτιση του Μαδούρο «παράνομη ένοπλη επίθεση χωρίς καμία νομική δικαιολογία». Ο Μονκάδα είπε στο ΣΑ πως οι θεσμοί στη Βενεζουέλα λειτουργούν κανονικά, η συνταγματική τάξη έχει διατηρηθεί, και το κράτος ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο στο σύνολο της επικράτειάς του.

Ο Γκουτέρες κάλεσε όλους τους δρώντες στη Βενεζουέλα να εμπλακούν σε έναν χωρίς αποκλεισμούς δημοκρατικό διάλογο, προσθέτοντας: «Καλωσορίζω και είμαι έτοιμος να υποστηρίξω όλες τις προσπάθειες που έχουν σκοπό να βοηθήσουν τους Βενεζουελάνους στην εξεύρεση ενός ειρηνικού δρόμου προς τα εμπρός».

Ο Γκουτέρες εξέφρασε επίσης ανησυχία για το γεγονός ότι η επιχείρηση αιχμαλώτισης του Μαδούρο από τις ΗΠΑ το Σάββατο δεν σεβάστηκε τους κανόνες του διεθνούς δικαίου. Ο Καταστατικός Χάρτης του ΟΗΕ αναφέρει πως τα μέλη του πρέπει να «απέχουν στις διεθνείς σχέσεις τους από την απειλή ή χρήση βίας κατά της εδαφικής ακεραιότητας ή της πολιτικής ανεξαρτησίας οποιουδήποτε κράτους».

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επικαλεστεί το Άρθρο 51 του Χάρτη του ΟΗΕ, που αναφέρει πως τίποτα δεν μπορεί να «βλάψει το εγγενές δικαίωμα ατομικής ή συλλογικής αυτοάμυνας αν πραγματοποιηθεί ένοπλη επίθεση εναντίον ενός μέλους των Ηνωμένων Εθνών».

Πώς τοποθετήθηκαν Ρωσία, Κίνα, Κολομβία

Η Ρωσία, η Κίνα και η Κολομβία χαρακτήρισαν παράνομη τη στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ. Τα περισσότερα από τα υπόλοιπα μέλη του ΣΑ δεν επέκριναν ευθέως τις ΗΠΑ και δήλωσαν τη σημασία της συμμόρφωσης με το διεθνές δίκαιο και τον Χάρτη του ΟΗΕ.

«Ακατανόητα μουρμουρίσματα και προσπάθειες να αποφευχθούν ηθικές αξιολογήσεις από εκείνους που σε άλλες περιπτώσεις βγάζουν αφρούς από το στόμα και απαιτούν από τους άλλους να σεβαστούν τον Χάρτη του ΟΗΕ σήμερα φαίνονται ιδιαίτερα υποκριτικά και απρεπή», δήλωσε ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Ρωσίας στον ΟΗΕ Βασίλι Νεμπένζια.

Η Ρωσία είχε καταδικαστεί από τα Ηνωμένα Έθνη για την εισβολή της στην Ουκρανία το 2022.

Η Κίνα έκανε παραλληλισμούς με την υπό την ηγεσία των ΗΠΑ εισβολή στο Ιράκ το 2003 και τις πιο πρόσφατες επιθέσεις σε πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν.

«Τα μαθήματα Ιστορίας προσφέρουν μια δυνατή προειδοποίηση», δήλωσε ο Σουν Λέι, ο επιτετραμμένος της Μόνιμης Αντιπροσωπείας της Κίνας στα Ηνωμένα Έθνη. «Τα στρατιωτικά μέσα δεν είναι η λύση στα προβλήματα, και η χρήση αδιακρίτως βίας το μόνο που θα κάνει είναι να οδηγήσει σε μεγαλύτερες κρίσεις».

Η Κολομβία, η οποία είχε ζητήσει τη σύγκληση του ΣΑ, αποκάλεσε την επιχείρηση των ΗΠΑ κατάφωρη παραβίαση της κυριαρχίας, πολιτικής ανεξαρτησίας και εδαφικής ακεραιότητας της Βενεζουέλας. Η Ρωσία, η Κίνα και η Βενεζουέλα κάλεσαν τις ΗΠΑ να απελευθερώσουν τον Μαδούρο και τη σύζυγό του.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορούν να καταστούν υπόλογες από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, το οποίο είναι επιφορτισμένο με τη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας, για οποιαδήποτε τέτοια παραβίαση. Οι ΗΠΑ έχουν δικαίωμα βέτο μαζί με τη Ρωσία, την Κίνα, τη Βρετανία και τη Γαλλία — επομένως μπορούν να μπλοκάρουν οποιαδήποτε δράση.

Μητσοτάκης: Έμφαση στην «ενίσχυση της άμυνας» της χώρας στο μήνυμα για τα Θεοφάνεια
Πολιτική 06.01.26

Μητσοτάκης: Έμφαση στην «ενίσχυση της άμυνας» της χώρας στο μήνυμα για τα Θεοφάνεια

Στο μήνυμά του για τα Θεοφάνεια, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε για προσαρμογή της πολιτικής της κυβέρνησης «στον νέο χάρτη των παγκόσμιων συσχετισμών με γνώμονα το εθνικό συμφέρον»

Σύνταξη
Χαλκιδική: Βίντεο ντοκουμέντο από τη ληστεία σε κοσμηματοπωλείο – Πώς οι «Ροζ Πάνθηρες» άρπαξαν κοσμήματα αξίας 580.000 ευρώ
Ελλάδα 06.01.26

Βίντεο ντοκουμέντο από τη ληστεία σε κοσμηματοπωλείο στη Χαλκιδική - Πώς οι «Ροζ Πάνθηρες» άρπαξαν κοσμήματα αξίας 580.000 ευρώ

Ύστερα από έρευνα ταυτοποιήθηκαν δύο άτομα, ηλικίας 48 και 46 ετών, τα οποία συνελήφθησαν σε Βουλγαρία και Κροατία, αντίστοιχα.

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
Μια κοινωνία που δεν κουράζεται ποτέ: Η κοκαΐνη, η τέχνη και η κουλτούρα της υπερδιέγερσης
«ΕΓΩ» 06.01.26

Μια κοινωνία που δεν κουράζεται ποτέ: Η κοκαΐνη, η τέχνη και η κουλτούρα της υπερδιέγερσης

Στη λογοτεχνία, στο σινεμά και στην ποπ κουλτούρα, η κοκαΐνη εμφανίζεται πια ως σύμπτωμα μιας ζωής σε μόνιμη επιτάχυνση. Ένας καθρέφτης υπερδιέγερσης, φιλοδοξίας και εξάντλησης, χωρίς παύση.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Είμαστε χιλιάδες, δεν εκφοβιζόμαστε»: Οι αγρότες απαντούν αγωνιστικά στο τελεσίγραφο και τις απειλές της κυβέρνησης
Agro-in 06.01.26

«Είμαστε χιλιάδες, δεν εκφοβιζόμαστε»: Οι αγρότες απαντούν αγωνιστικά στο τελεσίγραφο και τις απειλές της κυβέρνησης

Οι αγρότες είναι κατηγορηματικοί ότι αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους θα προχωρήσουν στον 48ωρο αποκλεισμό δρόμων και τελωνείων Πέμπτη και Παρασκευή - Με την πλάτη στον τοίχο το Μαξίμου σκληραίνει τη ρητορική και προβάρει το αφήγημα για να δικαιολογήσει το περιβόητο plan b

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Ο Τσιτσιπάς χορεύει στο… χείλος του γκρεμού, τρομοκρατημένη η Σάκκαρη (vid)
Άλλα Αθλήματα 06.01.26

Ο Τσιτσιπάς χορεύει στο… χείλος του γκρεμού, τρομοκρατημένη η Σάκκαρη (vid)

Στέφανος Τσιτσιπάς και Μαρία Σάκκαρη ανέβηκαν στην κορυφή του σταδίου του Περθ όπου η Εθνική τένις αγωνίζεται στο United Cup και... μόνο ένας από τους δύο απήλαυσε την εμπειρία!

Σύνταξη
Όταν το πετρέλαιο άλλαξε την ώρα: Ο χειμώνας που η Αμερική ξυπνούσε στο σκοτάδι
1974 06.01.26

Όταν το πετρέλαιο άλλαξε την ώρα: Ο χειμώνας που η Αμερική ξυπνούσε στο σκοτάδι

Τον χειμώνα του 1974, η πετρελαϊκή κρίση οδήγησε τις ΗΠΑ σε ένα παράξενο πείραμα: θερινή ώρα μέσα στον Ιανουάριο. Τα ρολόγια πήγαν μπροστά, ο ήλιος άργησε να φανεί και μια χώρα ξυπνούσε στο σκοτάδι.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Με λαμπρότητα γιορτάστηκαν τα Θεοφάνεια στον Πειραιά – Δείτε φωτογραφίες και βίντεο
«Σήμερα τα Φώτα» 06.01.26

Με λαμπρότητα γιορτάστηκαν τα Θεοφάνεια στον Πειραιά - Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Προηγήθηκε η λειτουργία για τα Θεοφάνεια στον ναό της Αγίας Τριάδος Πειραιώς, ενώ ακολούθησαν ο καθαγιασμός των υδάτων και η τελετή κατάδυσης του Τιμίου Σταυρού

Σύνταξη
Drake και Adin Ross στο στόχαστρο αγωγής: Κατηγορίες για «φούσκωμα» streams μέσω online καζίνο
Music 06.01.26

Drake και Adin Ross στο στόχαστρο αγωγής: Κατηγορίες για «φούσκωμα» streams μέσω online καζίνο

Ο Drake και ο γνωστός livestreamer Adin Ross κατηγορούνται σε ομαδική αγωγή στις ΗΠΑ ότι χρησιμοποίησαν χρήματα από online καζίνο για να «φουσκώσουν» τεχνητά τα streams του ράπερ, με το Stake να αρνείται κάθε εμπλοκή

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
NBA: Πλήγωσε την πρώην ομάδα του ο Ντουράντ, ήττα-σοκ για τους πρωταθλητές Θάντερ
Μπάσκετ 06.01.26

NBA: Πλήγωσε την πρώην ομάδα του ο Ντουράντ, ήττα-σοκ για τους πρωταθλητές Θάντερ

Πλήρης δράση στο NBA τα ξημερώματα της Τρίτης, με τους Ρόκετς να νικούν τους Σανς με καλάθι του Κέβιν Ντουράντ στο φινάλε και τους πρωταθλητές Θάντερ να συντρίβονται εντός έδρας από τους Χόρνετς, στα σημαντικότερα παιχνίδια.

Σύνταξη
Τρίτη 06 Ιανουαρίου 2026
