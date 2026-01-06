newspaper
Βενεζουέλα: Έκθεση της CIA συμπεραίνει ότι οι υποστηρικτές του Μαδούρο είναι καταλληλότεροι για να ηγηθούν
Κόσμος 06 Ιανουαρίου 2026 | 08:33

Βενεζουέλα: Έκθεση της CIA συμπεραίνει ότι οι υποστηρικτές του Μαδούρο είναι καταλληλότεροι για να ηγηθούν

Η Μαρία Κορίνα Ματσάδο, από τις ηγέτιδες της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα, υποσχέθηκε να επιστρέψει στη χώρα το «συντομότερο δυνατό»

Νεκτάριος Δαργάκης
ΕπιμέλειαΝεκτάριος Δαργάκης
A
A
Μια απόρρητη αξιολόγηση της CIA που παρουσιάστηκε στον Ντόναλντ Τραμπ, όπως αναφέρει το Reuters, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι υψηλόβαθμοι υποστηρικτές του Νικολάς Μαδούρο, συμπεριλαμβανομένης της αντιπροέδρου Ντέλσι Ροντρίγκες, θα ήταν οι πλέον κατάλληλοι για να διατηρήσουν τη σταθερότητα σε περίπτωση που ο ηγέτης της Βενεζουέλας έχανε την εξουσία.

Ο Τραμπ έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο να ηγηθεί της Βενεζουέλας η Ματσάδο

Το πρακτορείο ειδήσεων, επικαλούμενο δύο πηγές, ανέφερε ότι ο Τραμπ ενημερώθηκε για την έκθεση και ότι αυτή κοινοποιήθηκε σε μια μικρή μερίδα υψηλόβαθμων στελεχών της ομάδας εθνικής ασφάλειας.

Η αξιολόγηση αυτή ήταν ένας από τους λόγους για τους οποίους ο Τραμπ αποφάσισε να υποστηρίξει τη Ροντρίγκες, αντί της ηγέτιδας της αντιπολίτευσης Μαρία Κορίνα Ματσάδο, σύμφωνα με τις πηγές του Reuters.

Ο Λευκός Οίκος αρνήθηκε να επιβεβαιώσει την είδηση.

«Ο πρόεδρος Τραμπ ενημερώνεται τακτικά για τις εγχώριες πολιτικές δυναμικές σε όλο τον κόσμο. Ο πρόεδρος και η ομάδα εθνικής ασφάλειας του λαμβάνουν ρεαλιστικές αποφάσεις για να διασφαλίσουν τελικά ότι η Βενεζουέλα θα ευθυγραμμιστεί με τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών και θα γίνει μια καλύτερη χώρα για τον λαό της Βενεζουέλας», δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λίβιτ.

Η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες.

Η Ματσάδο υποσχέθηκε να επιστρέψει στη Βενεζουέλα «το συντομότερο δυνατό»

Η Μαρία Κορίνα Ματσάδο δήλωσε ότι σκοπεύει να επιστρέψει στη Βενεζουέλα «το συντομότερο δυνατό», ενώ καταφέρθηκε εναντίον της προσωρινής προέδρου στο Καράκας.

Στην πρώτη δημόσια δήλωσή της μετά από μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το Σαββατοκύριακο, όταν ο αμερικανικός στρατός απήγαγε τον πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο, η νικήτρια του Νόμπελ Ειρήνης δεσμεύτηκε να επιστρέψει στη χώρα της.

«Σκοπεύω να επιστρέψω στη Βενεζουέλα το συντομότερο δυνατό», δήλωσε η Ματσάδο στον παρουσιαστή Σον Χάνιτι του Fox News, μιλώντας από άγνωστη τοποθεσία.

Η Ματσάδο έκανε δηλώσεις ενάντια στην Ντέλσι Ροντρίγκες, λέγοντας ότι «είναι μία από τις κύριες αρχιτεκτόνισσες των βασανιστηρίων, των διώξεων, της διαφθοράς και του εμπορίου ναρκωτικών».

Η Ροντρίγκες, η οποία έχει εκφράσει την προθυμία της να συνεργαστεί με την Ουάσινγκτον, ήταν αντιπρόεδρος της Βενεζουέλας υπό τον Μαδούρο.

Η Ματσάδο δήλωσε ότι η Ροντρίγκες «απορρίπτεται» από τον λαό της Βενεζουέλας και ότι οι ψηφοφόροι τάσσονται με το μέρος της αντιπολίτευσης.

«Σε ελεύθερες και δίκαιες εκλογές, θα κερδίσουμε με ποσοστό άνω του 90% των ψήφων, δεν έχω καμία αμφιβολία γι’ αυτό», υποστήριξε η Ματσάδο.

Υπενθυμίζεται ότι ο Τραμπ σε δήλωσή του απέκλεισε το ενδεχόμενο η Ματσάδο να ηγηθεί της Βενεζουέλας.

«Νομίζω ότι θα ήταν πολύ δύσκολο γι’ αυτήν να ηγηθεί της χώρας. Δεν έχει την υποστήριξη ή τον σεβασμό στη χώρα της. Είναι μια πολύ καλή γυναίκα αλλά δεν εμπνέει σεβασμό», σημείωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

World
Βενεζουέλα: Ο Τραμπ αλλάζει την παγκόσμια τάξη

Βενεζουέλα: Ο Τραμπ αλλάζει την παγκόσμια τάξη

Business
ΑΔΜΗΕ: Στα 411,1 εκατ. ευρώ τα ρυθμιζόμενα έσοδα για το 2025

ΑΔΜΗΕ: Στα 411,1 εκατ. ευρώ τα ρυθμιζόμενα έσοδα για το 2025

inWellness
inTown
«Υπάρχει φόβος» – Τι λέει Έλληνας που μένει στη Βενεζουέλα για τις εξελίξεις μετά την απαγωγή Μαδούρο
Κόσμος 06.01.26

«Υπάρχει φόβος» – Τι λέει Έλληνας που μένει στη Βενεζουέλα για τις εξελίξεις μετά την απαγωγή Μαδούρο

«Υπάρχει φόβος. Περιμένουμε να περάσουν οι μέρες για να δούμε ποιες θα είναι οι εξελίξεις. Λέγονται πολλά και δεν ξέρουμε τι να πιστέψουμε» ανέφερε Έλληνας που μένει στη Βενεζουέλα

Σύνταξη
Η Ματσάδο θέλει να γίνει η Βενεζουέλα το ενεργειακό κέντρο των ΗΠΑ
Κόσμος 06.01.26

Η Ματσάδο θέλει να γίνει η Βενεζουέλα το ενεργειακό κέντρο των ΗΠΑ

Η επικεφαλής της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα Μαρία Κορίνα Ματσάδο δήλωσε πως έχει να μιλήσει με τον αμερικανό πρόεδρο Ντόλαντ Τραμπ από τον Οκτώβριο και πρόσθεσε πως στόχος της είναι να επιστρέψει το συντομότερο δυνατό στη χώρα της

Σύνταξη
Επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα: Πέντε αινίγματα ζητούν απαντήσεις
Κόσμος 06.01.26

Επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα: Πέντε αινίγματα ζητούν απαντήσεις

Η επέμβαση στη Βενεζουέλα βυθίζει τις Ηνωμένες Πολιτείες σε μια επικίνδυνη νέα εποχή, στην οποία θα επιδιώξουν οικονομική και πολιτική κυριαρχία σε ένα έθνος περίπου 30 εκατ. ανθρώπων

Νατάσα Μπαστέα
Νατάσα Μπαστέα
Το δόγμα Τραμπ και η επίθεση στη Βενεζουέλα – Η Ευρώπη σε σοκ και μπροστά σε διλήμματα
Ασταθής κόσμος 06.01.26

Το δόγμα Τραμπ και η επίθεση στη Βενεζουέλα – Η Ευρώπη σε σοκ και μπροστά σε διλήμματα

Η επίθεση στη Βενεζουέλα αλλάζει τους διεθνείς κανόνες στην παγκόσμια γεωπολιτική. Οι Ευρωπαίοι πρέπει να αποδείξουν ότι μπορούν να ανταποκριθούν στην επείγουσα ανάγκη με συντονισμό και στρατηγική αυτονομία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η Ταϊλάνδη κατηγορεί την Καμπότζη ότι παραβίασε την κατάπαυση του πυρός και τραυμάτισε στρατιώτη της
«Τραυματισμός στρατιώτη» 06.01.26

Η Ταϊλάνδη κατηγορεί την Καμπότζη για παραβίαση της εκεχειρίας

«Η Καμπότζη παραβίασε την κατάπαυση του πυρός», βάλλοντας με «οβίδες όλμων εναντίον της περιοχής Τσονγκ Μποκ», ανέφεραν σε ανακοινωθέν τους οι ένοπλες δυνάμεις της Ταϊλάνδης.

Σύνταξη
Ιαπωνία: Ισχυρός σεισμός 6,2 Ρίχτερ έπληξε τις δυτικές ακτές
Δυτικές ακτές 06.01.26

Ισχυρός σεισμός 6,2 Ρίχτερ στην Ιαπωνία

Οι δυτικές ακτές της Ιαπωνίας ταρακουνήθηκαν από σεισμό 6,2 Ρίχτερ, ο οποίος είχε εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων και ακολουθήθηκε από δόνηση 5,1 βαθμών.

Σύνταξη
Βολιβία: Τριήμερη πορεία ενάντια στην απόφαση για κατάργηση της επιδότησης στα καύσιμα
Λα Πας 06.01.26

Η κατάργηση της επιδότησης στα καύσιμα βγάζει στον δρόμο τους Βολιβιανούς

Διαδήλωση πραγματοποιήθηκε στη Λα Πας της Βολιβίας ενάντια στην απόφαση της νέας κυβέρνησης να καταργήσει την επιδότηση στα καύσιμα, με αποτέλεσμα να αυξηθούν κατακόρυφα οι τιμές βασικών προϊόντων.

Σύνταξη
Ελ Σαλβαδόρ: Καταγράφει τον χαμηλότερο δείκτη ανθρωποκτονιών στα χρονικά, αναφέρει η κυβέρνηση
Κυβερνητικά στοιχεία 06.01.26

Καταγράφει τον χαμηλότερο δείκτη ανθρωποκτονιών το Ελ Σαλβαδόρ

Ο δείκτης ανθρωποκτονιών στο Ελ Σαλβαδόρ μειώθηκε στις 1,3 ανά 100.000 κατοίκους πέρυσι, από 1,9 το 2024, έπειτα από τον πόλεμο που κηρύχτηκε κατά των συμμοριών, σύμφωνα με την κυβέρνηση.

Σύνταξη
Γροιλανδία: Αποκατάσταση της επικοινωνίας με τις ΗΠΑ, θέλει ο πρωθυπουργός Νίλσεν
Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν 06.01.26

Την αποκατάσταση της επικοινωνίας με τις ΗΠΑ, επιδιώκει η Γροιλανδία

Αποκατάσταση της «καλής συνεργασίας» με τις ΗΠΑ επιθυμεί ο Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν, εκτιμώντας ότι «η κατάσταση δεν είναι τέτοια που οι Ηνωμένες Πολιτείες να μπορούν να κατακτήσουν τη Γροιλανδία».

Σύνταξη
Ο Τραμπ ετοιμάζει συνάντηση με τις πετρελαϊκές εταιρείες για επενδύσεις στη Βενεζουέλα
Κόσμος 05.01.26

Ο Τραμπ ετοιμάζει συνάντηση με τις πετρελαϊκές εταιρείες για επενδύσεις στη Βενεζουέλα

Η κυβέρνηση Τραμπ θέλει οι αμερικανικές εταιρείες να επενδύσουν δισεκατομμύρια δολάρια στη Βενεζουέλα για να ενισχύσουν την παραγωγή πετρελαίου της. Οι μετοχές των εταιρειών εκτοξεύτηκαν με την αμερικανική παρέμβαση

Σύνταξη
ΗΠΑ: Δύο στους τρεις Αμερικανούς αποδοκιμάζουν την επέμβαση στη Βενεζουέλα, αλλά η δημοτικότητα του Τραμπ εκτοξεύτηκε
Δημοσκόπηση 05.01.26

Δύο στους τρεις Αμερικανούς αποδοκιμάζουν την επέμβαση στη Βενεζουέλα, αλλά η δημοτικότητα του Τραμπ εκτοξεύτηκε

Η δημοσκόπηση έδειξε σημαντική υποστήριξη στους κόλπους των Ρεπουμπικάνων για μια εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ που περιλαμβάνει την άσκηση επιρροής σε γειτονικές χώρες

Σύνταξη
Η κυβέρνηση δεν θέλει και δεν μπορεί να ανταποκριθεί στην αγωνία της αγροτιάς – στο τέλος πάλι στη βία θα καταφύγει
Editorial 06.01.26

Η κυβέρνηση δεν θέλει και δεν μπορεί να ανταποκριθεί στην αγωνία της αγροτιάς – στο τέλος πάλι στη βία θα καταφύγει

Οι κυβερνητικές εξαγγελίες την Τετάρτη απλώς θα δώσουν επίχρισμα νομιμοποίησης στην καταστολή που θα ακολουθήσει

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Λαϊκές αγορές: Απεργούν για την ακρίβεια, στο πλευρό των αγροτών – Tι δηλώνουν παραγωγοί στο in
Εξοντωτική φορολόγηση 06.01.26

Λαϊκές αγορές: Απεργούν για την ακρίβεια, στο πλευρό των αγροτών – Tι δηλώνουν παραγωγοί στο in

Οι λαϊκές αγορές όλης της Ελλάδας ξεκινάνε απεργία στις 7/1, με βασικό αίτημα την καταπολέμηση της ακρίβειας. Εκπρόσωποι του κλάδου εξηγούν τις αιτίες της ακρίβειας και προτείνουν λύσεις.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
«Υπάρχει φόβος» – Τι λέει Έλληνας που μένει στη Βενεζουέλα για τις εξελίξεις μετά την απαγωγή Μαδούρο
Κόσμος 06.01.26

«Υπάρχει φόβος» – Τι λέει Έλληνας που μένει στη Βενεζουέλα για τις εξελίξεις μετά την απαγωγή Μαδούρο

«Υπάρχει φόβος. Περιμένουμε να περάσουν οι μέρες για να δούμε ποιες θα είναι οι εξελίξεις. Λέγονται πολλά και δεν ξέρουμε τι να πιστέψουμε» ανέφερε Έλληνας που μένει στη Βενεζουέλα

Σύνταξη
Bloomberg: Θα υπερψηφίσει τη Μercosur η Μελόνι – Αλλαγή πλεύσης ή αναμενόμενος ελιγμός;
Eμπορική συμφωνία 06.01.26

Bloomberg: Θα υπερψηφίσει τη Μercosur η Μελόνι – Αλλαγή πλεύσης ή αναμενόμενος ελιγμός;

Σύμφωνα με το Βloomberg και το Politico, η Ιταλίδα πρωθυπουργος Τζόρτζια Μελόνι είναι έτοιμη να εγκρίνει τη συμφωνία ΕΕ-Mercosur στην ψηφοφορία της 9ης Ιανουαρίου. Ζητάει εγγυήσεις για τους αγρότες.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Επέμβαση στη Βενεζουέλα: Οι επενδυτές μετρούν τις συνέπειες – Οι τιμές του πετρελαίου ανεβαίνουν
Financial Times 06.01.26

Επέμβαση στη Βενεζουέλα: Οι επενδυτές μετρούν τις συνέπειες – Οι τιμές του πετρελαίου ανεβαίνουν

Η αμερικανική επέμβαση στη Βενεζουέλα δημιούργησε τεράστια αβεβαιότητα για το μέλλον των μεγαλύτερων αποθεμάτων αργού στον κόσμο. Τα προβλήματα της παραγωγής στη Βενεζουέλα προδικάζουν άνοδο τιμών.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η Ματσάδο θέλει να γίνει η Βενεζουέλα το ενεργειακό κέντρο των ΗΠΑ
Κόσμος 06.01.26

Η Ματσάδο θέλει να γίνει η Βενεζουέλα το ενεργειακό κέντρο των ΗΠΑ

Η επικεφαλής της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα Μαρία Κορίνα Ματσάδο δήλωσε πως έχει να μιλήσει με τον αμερικανό πρόεδρο Ντόλαντ Τραμπ από τον Οκτώβριο και πρόσθεσε πως στόχος της είναι να επιστρέψει το συντομότερο δυνατό στη χώρα της

Σύνταξη
Αγριεύει ο καιρός με επικίνδυνα φαινόμενα και αφρικανική σκόνη – Πού θα έχει ισχυρές βροχές και καταιγίδες
Live χάρτης 06.01.26

Αγριεύει ο καιρός με επικίνδυνα φαινόμενα και αφρικανική σκόνη – Πού θα έχει ισχυρές βροχές και καταιγίδες

Σημαντική επιδείνωση παρουσιάζει ο καιρός με τη Δυτική και Βορειοανατολική Ελλάδα να βρίσκονται στο επίκεντρο - Προειδοποιήσεις για μεγάλο ύψος βροχόπτωσης σε σύντομο χρονικό διάστημα

Σύνταξη
Επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα: Πέντε αινίγματα ζητούν απαντήσεις
Κόσμος 06.01.26

Επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα: Πέντε αινίγματα ζητούν απαντήσεις

Η επέμβαση στη Βενεζουέλα βυθίζει τις Ηνωμένες Πολιτείες σε μια επικίνδυνη νέα εποχή, στην οποία θα επιδιώξουν οικονομική και πολιτική κυριαρχία σε ένα έθνος περίπου 30 εκατ. ανθρώπων

Νατάσα Μπαστέα
Νατάσα Μπαστέα
Πέντε μεγάλες αλλαγές έρχονται στα εργασιακά το 2026
Οικονομία 06.01.26

Πέντε μεγάλες αλλαγές έρχονται στα εργασιακά το 2026

Σε εφαρμογή η δυνατότητα απασχόλησης έως 13 ώρες σε έναν εργοδότη και η ελευθερία στην κατανομή της ετήσιας καλοκαιρινής άδειας ? Πάνω από 4,5% αναμένεται να αυξηθεί ο κατώτατος μισθός στον ιδιωτικό τομέα από την 1η Απριλίου

Ηλίας Γεωργάκης
Gaming VS Social Media: Ποιο επηρεάζει περισσότερο την ελλειμματική προσοχή των παιδιών;
ΔΕΠΥ 06.01.26

Gaming VS Social Media: Ποιο επηρεάζει περισσότερο την ελλειμματική προσοχή των παιδιών;

Τα βιντεοπαιχνίδια και τα κοινωνικά δίκτυα μπαίνουν συχνά στο ίδιο «κάδρο» ως απειλή για την προσοχή των παιδιών. Όμως νέα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι το scrolling στα social media φαίνεται να επηρεάζει τη συγκέντρωση με τρόπο διαφορετικό από το gaming

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Το δόγμα Τραμπ και η επίθεση στη Βενεζουέλα – Η Ευρώπη σε σοκ και μπροστά σε διλήμματα
Ασταθής κόσμος 06.01.26

Το δόγμα Τραμπ και η επίθεση στη Βενεζουέλα – Η Ευρώπη σε σοκ και μπροστά σε διλήμματα

Η επίθεση στη Βενεζουέλα αλλάζει τους διεθνείς κανόνες στην παγκόσμια γεωπολιτική. Οι Ευρωπαίοι πρέπει να αποδείξουν ότι μπορούν να ανταποκριθούν στην επείγουσα ανάγκη με συντονισμό και στρατηγική αυτονομία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Βενεζουέλα: Τα διαπιστευτήρια της ΝΔ στον Τραμπ και οι εκ των υστέρων διπλωματικές αναφορές στο διεθνές δίκαιο
Πολιτική Γραμματεία 06.01.26

Βενεζουέλα: Τα διαπιστευτήρια της ΝΔ στον Τραμπ και οι εκ των υστέρων διπλωματικές αναφορές στο διεθνές δίκαιο

Με αφορμή την επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα κάποιοι υπουργοί και βουλευτές της ΝΔ δίνουν διαπιστευτήρια στον «τραμπισμό» και το ΥΠΕΞ επιχειρεί να δηλώσει πίστη στο διεθνές δίκαιο.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Η «μαμά» του Alien μίλησε: Αυτές είναι οι συμβουλές της Σιγκούρνι Γουίβερ στη νέα γενιά
Fizz 06.01.26

Η «μαμά» του Alien μίλησε: Αυτές είναι οι συμβουλές της Σιγκούρνι Γουίβερ στη νέα γενιά

Η σταρ της μεγάλης οθόνης Σιγκούρνι Γουίβερ, που αγαπήσαμε όλοι μέσα από τις ταινίες Alien, έδωσε τα «φώτα» της στη νέα γενιά ηθοποιών που ανέλαβαν να συνεχίσουν την κληρονομιά του franchise.

Σύνταξη
Τεχνολογία: Από δασκάλους AI μέχρι βάσεις στη Σελήνη, πώς θα μπορούσε να είναι ο κόσμος το 2050;
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 06.01.26

Από δασκάλους AI μέχρι βάσεις στη Σελήνη, πώς θα μπορούσε να είναι ο κόσμος το 2050;

Τα τελευταία 25 χρόνια η τεχνολογία άλλαξε τον κόσμο με ρυθμούς που κάποτε ανήκαν αποκλειστικά στη σφαίρα της επιστημονικής φαντασίας. Τώρα, το μεγάλο ερώτημα είναι ένα: τι μας περιμένει στα επόμενα 25;

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η Ταϊλάνδη κατηγορεί την Καμπότζη ότι παραβίασε την κατάπαυση του πυρός και τραυμάτισε στρατιώτη της
«Τραυματισμός στρατιώτη» 06.01.26

Η Ταϊλάνδη κατηγορεί την Καμπότζη για παραβίαση της εκεχειρίας

«Η Καμπότζη παραβίασε την κατάπαυση του πυρός», βάλλοντας με «οβίδες όλμων εναντίον της περιοχής Τσονγκ Μποκ», ανέφεραν σε ανακοινωθέν τους οι ένοπλες δυνάμεις της Ταϊλάνδης.

Σύνταξη
Ιαπωνία: Ισχυρός σεισμός 6,2 Ρίχτερ έπληξε τις δυτικές ακτές
Δυτικές ακτές 06.01.26

Ισχυρός σεισμός 6,2 Ρίχτερ στην Ιαπωνία

Οι δυτικές ακτές της Ιαπωνίας ταρακουνήθηκαν από σεισμό 6,2 Ρίχτερ, ο οποίος είχε εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων και ακολουθήθηκε από δόνηση 5,1 βαθμών.

Σύνταξη
