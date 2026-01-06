Μια απόρρητη αξιολόγηση της CIA που παρουσιάστηκε στον Ντόναλντ Τραμπ, όπως αναφέρει το Reuters, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι υψηλόβαθμοι υποστηρικτές του Νικολάς Μαδούρο, συμπεριλαμβανομένης της αντιπροέδρου Ντέλσι Ροντρίγκες, θα ήταν οι πλέον κατάλληλοι για να διατηρήσουν τη σταθερότητα σε περίπτωση που ο ηγέτης της Βενεζουέλας έχανε την εξουσία.

Ο Τραμπ έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο να ηγηθεί της Βενεζουέλας η Ματσάδο

Το πρακτορείο ειδήσεων, επικαλούμενο δύο πηγές, ανέφερε ότι ο Τραμπ ενημερώθηκε για την έκθεση και ότι αυτή κοινοποιήθηκε σε μια μικρή μερίδα υψηλόβαθμων στελεχών της ομάδας εθνικής ασφάλειας.

Η αξιολόγηση αυτή ήταν ένας από τους λόγους για τους οποίους ο Τραμπ αποφάσισε να υποστηρίξει τη Ροντρίγκες, αντί της ηγέτιδας της αντιπολίτευσης Μαρία Κορίνα Ματσάδο, σύμφωνα με τις πηγές του Reuters.

Ο Λευκός Οίκος αρνήθηκε να επιβεβαιώσει την είδηση.

«Ο πρόεδρος Τραμπ ενημερώνεται τακτικά για τις εγχώριες πολιτικές δυναμικές σε όλο τον κόσμο. Ο πρόεδρος και η ομάδα εθνικής ασφάλειας του λαμβάνουν ρεαλιστικές αποφάσεις για να διασφαλίσουν τελικά ότι η Βενεζουέλα θα ευθυγραμμιστεί με τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών και θα γίνει μια καλύτερη χώρα για τον λαό της Βενεζουέλας», δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λίβιτ.

Η Ματσάδο υποσχέθηκε να επιστρέψει στη Βενεζουέλα «το συντομότερο δυνατό»

Η Μαρία Κορίνα Ματσάδο δήλωσε ότι σκοπεύει να επιστρέψει στη Βενεζουέλα «το συντομότερο δυνατό», ενώ καταφέρθηκε εναντίον της προσωρινής προέδρου στο Καράκας.

Στην πρώτη δημόσια δήλωσή της μετά από μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το Σαββατοκύριακο, όταν ο αμερικανικός στρατός απήγαγε τον πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο, η νικήτρια του Νόμπελ Ειρήνης δεσμεύτηκε να επιστρέψει στη χώρα της.

«Σκοπεύω να επιστρέψω στη Βενεζουέλα το συντομότερο δυνατό», δήλωσε η Ματσάδο στον παρουσιαστή Σον Χάνιτι του Fox News, μιλώντας από άγνωστη τοποθεσία.

Η Ματσάδο έκανε δηλώσεις ενάντια στην Ντέλσι Ροντρίγκες, λέγοντας ότι «είναι μία από τις κύριες αρχιτεκτόνισσες των βασανιστηρίων, των διώξεων, της διαφθοράς και του εμπορίου ναρκωτικών».

Η Ροντρίγκες, η οποία έχει εκφράσει την προθυμία της να συνεργαστεί με την Ουάσινγκτον, ήταν αντιπρόεδρος της Βενεζουέλας υπό τον Μαδούρο.

Η Ματσάδο δήλωσε ότι η Ροντρίγκες «απορρίπτεται» από τον λαό της Βενεζουέλας και ότι οι ψηφοφόροι τάσσονται με το μέρος της αντιπολίτευσης.

«Σε ελεύθερες και δίκαιες εκλογές, θα κερδίσουμε με ποσοστό άνω του 90% των ψήφων, δεν έχω καμία αμφιβολία γι’ αυτό», υποστήριξε η Ματσάδο.

Υπενθυμίζεται ότι ο Τραμπ σε δήλωσή του απέκλεισε το ενδεχόμενο η Ματσάδο να ηγηθεί της Βενεζουέλας.

«Νομίζω ότι θα ήταν πολύ δύσκολο γι’ αυτήν να ηγηθεί της χώρας. Δεν έχει την υποστήριξη ή τον σεβασμό στη χώρα της. Είναι μια πολύ καλή γυναίκα αλλά δεν εμπνέει σεβασμό», σημείωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.