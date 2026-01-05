Ο Νικολάς Μαδούρο μεταφέρθηκε υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στο δικαστήριο της Νέας Υόρκης, στο Μανχάταν.

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, μαζί με τη σύζυγό του, Σίλια Φλόρες είχε απαχθεί το Σάββατο από τη Βενεζουέλα κατά τη διάρκεια της αμερικάνικης επίθεσης στη χώρα της Νότιας Αμερικής.

Ο Μαδούρο κατηγορείται από τις ΗΠΑ για διακίνηση ναρκωτικών και όπλων και πρωταγωνιστική συμμετοχή σε καρτέλ.

