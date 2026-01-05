Νικολάς Μαδούρο: Μεταφέρθηκε στο δικαστήριο της Νέας Υόρκης
Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στη Νέα Υόρκη για τη μεταφορά του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο και της συζύγου του, Σίλια Φλόρες - Στις 19:00 η ώρα Ελλάδας θα παρουσιαστεί ενώπιον δικαστή
- Απίστευτη απάτη: Του είπαν ότι δήθεν απήγαγαν τον γιο του και του άρπαξαν 370 λίρες αξίας 330.000 ευρώ
- Οργή για την τραγωδία στο Κραν Μοντανά – «Γιατί οι ιδιοκτήτες του μπαρ είναι ελεύθεροι;»
- Σε αμόκ 54χρονη - Έβαλε φωτιά στο διαμέρισμα της, προκάλεσε φθορές σε σταθμευμένα οχήματα
- Σήμερα η πρώτη εμφάνιση Μαδούρο μετά την απαγωγή του - Θα παρουσιαστεί στο δικαστήριο της Νέας Υόρκης
Ο Νικολάς Μαδούρο μεταφέρθηκε υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στο δικαστήριο της Νέας Υόρκης, στο Μανχάταν.
Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, μαζί με τη σύζυγό του, Σίλια Φλόρες είχε απαχθεί το Σάββατο από τη Βενεζουέλα κατά τη διάρκεια της αμερικάνικης επίθεσης στη χώρα της Νότιας Αμερικής.
Ο Μαδούρο κατηγορείται από τις ΗΠΑ για διακίνηση ναρκωτικών και όπλων και πρωταγωνιστική συμμετοχή σε καρτέλ.
Δείτε live:
Όλες οι εξελίξεις στο in
- Διάβρωση στο έδαφος οδήγησε σε απαγόρευση κυκλοφορίας
- Ματίνα Παγώνη: «Οι δύο παράγοντες που δημιούργησαν το πρόβλημα στον Γιώργο Παπαδάκη»
- «ΑΕΚ και ΠΑΟΚ στο… κόλπο για Καμπόκλο – Ποια ομάδα είναι φαβορί για να τον αποκτήσει» (pic)
- Με ελικόπτερο, πάνοπλους αστυνομικούς και φορώντας καφέ φόρμα μεταφέρθηκε στο δικαστήριο ο Μαδούρο
- Δύο νέα έργα αφαλάτωσης σε Δυτική Μάνη και Ερμιονίδα
- Θεσσαλονίκη: Θύμα απάτης 98χρονος – Του άρπαξαν 370 λίρες αξίας 330.000 ευρώ
- Συνεχίζεται το «ξεσκαρτάρισμα» στην Παρτιζάν: Μετά τον Τζόουνς στην πόρτα της εξόδου και ο Ουάσινγκτον
- Ο Τραμπ, το διεθνές δίκαιο και ο νόμος της ζούγκλας
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις