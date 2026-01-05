Εντολή στην Αστυνομία της Βενεζουέλας να συλλάβει όσους εμπλέκονται στην επίθεση των ΗΠΑ

Η Αστυνομία της Βενεζουέλας πρέπει να εντοπίσει και να συλλάβει όποιον βοήθησε τις ΗΠΑ στη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο.

Αυτό αναφέρεται στο κείμενο του διατάγματος για την κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης, το οποίο τέθηκε σε ισχύ το Σάββατο, αλλά δημοσιεύθηκε μόλις σήμερα.

Τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν το Σαββατοκύριακο ότι πηγή της CIA εντός της βενεζουελάνικης κυβέρνησης παρακολουθούσε τις κινήσεις του Μαδούρο τις ημέρες πριν από την επιχείρηση, σύμφωνα με πληροφορίες από άτομα που είχαν ενημερωθεί για το θέμα.