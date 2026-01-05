Με ελικόπτερο, πάνοπλους αστυνομικούς και φορώντας καφέ φόρμα μεταφέρθηκε στο δικαστήριο ο Μαδούρο

Οι αμερικανικές δυνάμεις μετέφεραν τον Νικολά Μαδούρο, 63 ετών, από τις εγκαταστάσεις κράτησης στο Μπρούκλιν, όπου κρατούνταν, στο δικαστήριο Daniel Patrick Manhattan των Ηνωμένων Πολιτειών.

Αυτός και η σύζυγός του, Σίλια Φλόρες, 69 ετών, αναμένεται να εμφανιστούν για πρώτη φορά στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μανχάταν σήμερα το απόγευμα.

Ο συλληφθείς στις φωτογραφίες φαίνεται φορά ανοιχτόχρωμο μπεζ σακάκι ή μπουφάν πάνω από μία σκούρη καφέ φόρμα, χωρίς εμφανή προστατευτικό εξοπλισμό, σε αντίθεση με τους πάνοπλους συνοδούς του.

Μεταφέρεται υπό καθεστώς υψίστης ασφαλείας, αποβιβαζόμενος από ελικόπτερο και περικυκλωμένος από πολυάριθμους ένοπλους πράκτορες ομοσπονδιακών υπηρεσιών που τον συνοδεύουν προς το δικαστήριο.

Maduro es conducido delante del juez, allí explicará sus crímenes y también delatará a sus cómplices, incluidos otros líderes internacionales como ZP.

Va a ser larga la lista de criminales que usaron el petróleo para expandir la doctrina socialista.

Lo mejor del video final. pic.twitter.com/FHBvvkaiHM — Jose Libertad Ley (@hispaniaenlucha) January 5, 2026

Οι αμερικανικές αρχές μετέφεραν τον Μαδούρο από το Μητροπολιτικό Κέντρο Κράτησης στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μανχάταν, όπου αναμένεται να εμφανιστεί ενώπιον του αμερικανού περιφερειακού δικαστή Άλβιν Κ. Χέλερσταϊν το μεσημέρι (17:00 GMT).