Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο αναμένεται να εμφανιστεί σήμερα στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μανχάταν μετά την απαγωγή του από αμερικανικές δυνάμεις.

Αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ έχουν παρουσιάσει την απαγωγή του Μαδρούρο ως μέτρο επιβολής του νόμου για να «λογοδοτήσει ο Μαδούρο» για ποινικές κατηγορίες που ασκήθηκαν εναντίον του από τις ΗΠΑ το 2020 και αφορούν «συνωμοσία ναρκωτικών-τρομοκρατίας».

Η όλη στάση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα αποτελεί παραβίαση του διεθνούς δικαίου καθώς με ένα αμερικανικό ένταλμα – ούτε καν ένταλμα του διεθνούς ποινικού δικαστηρίου – πραγματοποίησαν σφοδρή και θανατηφόρα επίθεση σε ένα κυρίαρχο κράτος και απήγαγαν τον πρόεδρό του για να τον… δικάσουν σε αμερικανικά δικαστήρια – άγνωστο με ποια δικαιοδοσία.

Ο ίδιος ο Τραμπ ωστόσο δεν έκρυψε ότι για την επίθεση στη Βενεζουέλα έπαιξαν ρόλο κι άλλοι παράγοντες, αναφέροντας ότι η επιδρομή προκλήθηκε εν μέρει από την εισροή Βενεζουελάνων μεταναστών στις Ηνωμένες Πολιτείες και την απόφαση της χώρας να εθνικοποιήσει τα αμερικανικά πετρελαϊκά συμφέροντα πριν από δεκαετίες.

Δίκη παρωδία

Ο 63χρονος Μαδούρο αντιμετωπίζει κατηγορίες ότι παρείχε υποστήριξη σε μεγάλες ομάδες διακίνησης ναρκωτικών, όπως το καρτέλ Σιναλόα και η συμμορία Τρεν ντε Αράγκουα, χωρίς να έχει παρασχεθεί δημόσια κάποιο στοιχείο που να υποστηρίζει τον ισχυρισμό, που θεωρείται ευρέως ως πρόφαση προκειμένου ο Τραμπ να επιτεθεί στη Βενεζουέλα.

Οι αμερικανοί εισαγγελείς λένε ότι διηύθυνε τις διαδρομές διακίνησης κοκαΐνης, χρησιμοποίησε τον στρατό για την προστασία αποστολών, προστάτευσε βίαιες ομάδες διακίνησης και χρησιμοποίησε προεδρικές εγκαταστάσεις για τη μεταφορά ναρκωτικών. Οι κατηγορίες ανανεώθηκαν το Σάββατο ώστε να συμπεριλάβουν τη σύζυγό του, Σίλια Φλόρες, η οποία κατηγορείται πλέον ότι διέταξε απαγωγές και δολοφονίες.

Η ακρόαση θα πραγματοποιηθεί ενώπιον του Αμερικανού περιφερειακού δικαστή Άλβιν Χέλερσταϊν, δήλωσε το Αμερικανικό Περιφερειακό Δικαστήριο της Νότιας Περιφέρειας της Νέας Υόρκης.

Ο Χέλερσταϊν επιβλέπει την υπόθεση για περισσότερο από μια δεκαετία. Ο 92χρονος που διορίστηκε από την Κλίντον έχει χειριστεί αρκετές υποθέσεις υψηλού προφίλ.

Επιτροπή για την απελευθέρωση του Μαδούρο

Η αντιπρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροδρίγκες, που έχει αναλάβει προσωρινά καθήκοντα προέδρου, ανακοίνωσε πως ιδρύθηκε επιτροπή στην οποία ανατέθηκε να εξασφαλίσει την απελευθέρωση του Νικολάς Μαδούρο και της συζύγου του.

Η επιτροπή «υψηλού επιπέδου» παρουσιάστηκε από τον υπουργό Πληροφοριών Φρέντι Νιάνιες, ο οποίος θα είναι και μέλος της.

Θα συμπροεδρεύουν σε αυτήν ο Χόρχε Ροδρίγκες, πρόεδρος του κοινοβουλίου, και ο υπουργός Εξωτερικών Ιβάν Χιλ.