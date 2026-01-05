newspaper
Δευτέρα 05 Ιανουαρίου 2026
Βενεζουέλα: Διαδήλωση με αίτημα την απελευθέρωση του προέδρου Μαδούρο από τις ΗΠΑ
Κόσμος 05 Ιανουαρίου 2026

Βενεζουέλα: Διαδήλωση με αίτημα την απελευθέρωση του προέδρου Μαδούρο από τις ΗΠΑ

«Αφήστε ελεύθερο τον πρόεδρό μας», «η αυτοκρατορία τον απήγαγε», «θέλουμε να επιστρέψουν», «η Βενεζουέλα δεν είναι αποικία κανενός»: αυτά και άλλα συνθήματα ακούστηκαν στη χθεσινή συγκέντρωση

Σύνταξη
Κάπου 2.000 υποστηρικτές του ανατραπέντα από τις ΗΠΑ προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο διαδήλωσαν χθες Κυριακή στο Καράκας για να απαιτήσουν την άμεση απελευθέρωσή του από την Ουάσιγκτον, μετά την αιχμαλώτισή του το Σάββατο σε επιχείρηση των αμερικανικών ειδικών δυνάμεων με κάλυψη σφοδρών βομβαρδισμών στην καρδιά της πρωτεύουσας της Βενεζουέλας.

Ο κ. Μαδούρο και η σύζυγός του Σίλια Φλόρες έχουν προφυλακιστεί σε κέντρο κράτησης υψίστης ασφαλείας στη Νέα Υόρκη και σήμερα ο πρόεδρος αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον δικαστή, καθώς η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ τον κατηγορεί για «διακίνηση ναρκωτικών» και «τρομοκρατία», μεταξύ άλλων.

«Αφήστε ελεύθερο τον πρόεδρό μας», «η αυτοκρατορία τον απήγαγε», «θέλουμε να επιστρέψουν», «η Βενεζουέλα δεν είναι αποικία κανενός»: αυτά και άλλα συνθήματα ακούστηκαν στη χθεσινή συγκέντρωση — ορισμένοι από τους συμμετέχοντες στην οποία έφεραν τουφέκια.

«Αυτό που έγινε είναι φρικτό, αλλά η Βενεζουέλα είναι η χώρα που έβαλε τέλος στην ισπανική αυτοκρατορία και θα βάλει επίσης τέλος στην αυτοκρατορία των ‘γκρίνγκος’» (σ.σ. των ΗΠΑ)· «έμπορος ναρκωτικών και τρομοκράτης είναι ο Τραμπ», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Νάιρδα Ιτριάγο, 56 ετών.

Ο γιος του προέδρου και κοινοβουλευτικός Νικολάς Μαδούρο Γκέρα τόνισε σε ηχητικό μήνυμά του πως «η ιστορία θα πει ποιοι ήταν οι προδότες»

Ερωτηθείς ποιος κυβερνά τη χώρα της Λατινικής Αμερικής αφού ο στρατός του αιχμαλώτισε τον Νικολάς Μαδούρο, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε χθες ότι η εξουσία βρίσκεται υπό τον έλεγχο «των ΗΠΑ».

«Θέλουμε τον πρόεδρό μας, τον Νικολάς Μαδούρο», τόνισε ο Γέινερ Μπλάνκο, σαραντάρης έμπορος, τονίζοντας πως είναι «απόλυτα βέβαιος» ότι ο αιχμάλωτος αρχηγός του κράτους θα «επιστρέψει στη χώρα». «Ο Τραμπ διέπραξε πολύ χοντρό λάθος», έκρινε.

Άλλος διαδηλωτής, που έδωσε το όνομα «Μπαμπάς Χουάντσο», εξέφρασε την υποστήριξή του στην αντιπρόεδρο Ντέλσι Ροδρίγκες, στενή συνεργάτιδα του Νικολάς Μαδούρο, που ονομάστηκε υπηρεσιακή αντιπρόεδρος για 90 ημέρες από το συνταγματικό τμήμα του ανωτάτου δικαστηρίου εξαιτίας της «προσωρινής απουσίας» του.

«Η Ντέλσι είναι πιστή, ξέρουμε ποιοι είναι πιστοί», είπε ο 69χρονος, διερωτώμενος γιατί «δεν λειτούργησε η αντιαεροπορική άμυνα».

«Ο Νικολάς Μαδούρο ανατράπηκε από προδότες, καθώς με τόση ασφάλεια, ήταν αδύνατο να γίνει αυτό που έγινε», τόνισε η Σοράγια Ντίας, 56 ετών.

Ο γιος του προέδρου και κοινοβουλευτικός Νικολάς Μαδούρο Γκέρα τόνισε σε ηχητικό μήνυμά του πως «η ιστορία θα πει ποιοι ήταν οι προδότες», αναφερόμενος στη φημολογία για κατάσκοπο που φέρεται να βοήθησε στην οργάνωση της επιχείρησης των ΗΠΑ.

Ορισμένοι διαδηλωτές περίμεναν ανυπόμονα τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, που έχει συγκληθεί σήμερα, ελπίζοντας πως θα υπάρξει ομόφωνη απόρριψη της αμερικανικής στρατιωτικής επίθεσης.

«Θα δούμε ποιος είναι ποιος, ποιος υποστηρίζει τη δημοκρατία στη Βενεζουέλα και ποιος τους τρομοκράτες ‘γκρίνγκος’», εκτίμησε ενόψει της συνεδρίασης ο Ορλάντο Κοντρέρας, διαδηλωτής 32 ετών.

