Βενεζουέλα: 32 υπήκοοι Κούβας σκοτώθηκαν στην επιχείρηση των ΗΠΑ κατά του Μαδούρο, ανακοινώνει η Αβάνα
Κόσμος 05 Ιανουαρίου 2026 | 05:15

Βενεζουέλα: 32 υπήκοοι Κούβας σκοτώθηκαν στην επιχείρηση των ΗΠΑ κατά του Μαδούρο, ανακοινώνει η Αβάνα

Η κυβέρνηση του προέδρου της Κούβας Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ ανακοίνωσε ότι στη διάρκεια της επιχείρησης των ΗΠΑ κατά του Νικολάς Μαδούρο σκοτώθηκαν 32 Κουβανοί.

Συνολικά 32 υπήκοοι της Κούβας σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής επιχείρησης των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, ιδίως στην πρωτεύουσα Καράκας, που είχε αποτέλεσμα την αιχμαλώτιση του προέδρου της χώρας αυτής, του Νικολάς Μαδούρο, ανακοίνωσε χθες Κυριακή η Αβάνα (στη φωτογραφία από βίντεο του Reuters, επάνω, στιγμιότυπο από την επιχείρηση των ΗΠΑ στο Καράκας).

Η Αβάνα κηρύσσει διήμερο εθνικό πένθος σε ένδειξη φόρου τιμής στους πεσόντες Κουβανούς

«Εξαιτίας της εγκληματικής επίθεσης που διαπράχθηκε από την κυβέρνηση των ΗΠΑ εναντίον της Μπολιβαριανής Δημοκρατίας της Βενεζουέλας (…) έχασαν τη ζωή τους 32 Κουβανοί κατά τη διάρκεια των μαχών», εξήγησε η κυβέρνηση του προέδρου της Κούβας Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ με ανακοίνωσή της που αναγνώστηκε στη δημόσια τηλεόραση.

Η Αβάνα πρόσθεσε πως κηρύσσεται διήμερο εθνικό πένθος σήμερα Δευτέρα 5η Ιανουαρίου και αύριο Τρίτη 6η Ιανουαρίου σε ένδειξη φόρου τιμής στους πεσόντες και ότι λεπτομέρειες για τις κηδείες των θυμάτων θα ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες.

«Πολλοί νεκροί»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε χθες Κυριακή ότι μεγάλος αριθμός μελών του προσωπικού φύλαξης του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, που αποτελείτο ιδίως από υπηκόους της Κούβας, σκοτώθηκε στην επιχείρηση αιχμαλώτισης του σοσιαλιστή πολιτικού στο Καράκας προχθές Σάββατο.

«Ξέρετε, σκοτώθηκαν πολλοί Κουβανοί χθες», τόνισε ο κ. Τραμπ σε δημοσιογράφους στο προεδρικό αεροσκάφος, υπήρξαν «δυστυχώς πολλοί νεκροί στην άλλη πλευρά».

Πηγή: ΑΠΕ

