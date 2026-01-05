Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε χθες Κυριακή ότι μεγάλος αριθμός μελών του προσωπικού φύλαξης του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, που αποτελείτο ιδίως από υπηκόους της Κούβας, σκοτώθηκε στην επιχείρηση αιχμαλώτισης του σοσιαλιστή πολιτικού στο Καράκας προχθές Σάββατο (στη φωτογραφία από το Χ, επάνω, ο Τραμπ μιλά με τους δημοσιογράφους στο προεδρικό αεροσκάφος).

«Ξέρετε, σκοτώθηκαν πολλοί Κουβανοί χθες», τόνισε ο κ. Τραμπ σε δημοσιογράφους στο προεδρικό αεροσκάφος, υπήρξαν «δυστυχώς πολλοί νεκροί στην άλλη πλευρά».

ÚLTIMA HORA | Trump sobre acción contra Cuba: «No sobrevivirán por culpa de Venezuela. Ahora no recibirán ese dinero. No recibirán los ingresos». «Ayer mataron a muchos cubanos (…) Muchos cubanos murieron ayer intentando protegerlo (a Maduro)» https://t.co/9hAj7WYj4S pic.twitter.com/VEQkSOXl4Q — AlbertoRodNews (@AlbertoRodNews) January 5, 2026

Ο αμερικανός πρόεδρος έκρινε επίσης ότι μάλλον δεν χρειάζεται στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ εναντίον της Κούβας, επειδή η κυβέρνηση της χώρας της Καραϊβικής μοιάζει έτοιμη να πέσει.

🇺🇸🇨🇺 | “Cuba está lista para caer”, advierte el presidente Donald Trump a bordo del Air Force One. pic.twitter.com/wEHKFfT6th — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) January 5, 2026

Επανέλαβε ακόμα ότι οι ΗΠΑ «κυβερνούν» τη Βενεζουέλα.

«Συνδιαλλασσόμαστε με κόσμο που μόλις ορκίστηκε. Μη με ρωτήσετε ποιος κυβερνάει, διότι θα σας δώσω μια απάντηση που θα είναι πολύ αμφιλεγόμενη», είπε ο ρεπουμπλικάνος, ερωτηθείς αν συνομίλησε με την προσωρινή πρόεδρο, τη μέχρι χθες αντιπρόεδρο Ντέλσι Ροδρίγκες.

«Αυτό σημαίνει ότι εμείς κυβερνάμε», απάντησε ο Ντόναλντ Τραμπ όταν δημοσιογράφοι τον πίεσαν να εξηγήσει τι εννοούσε.

AUDIO | Speaking about Venezuela’s future after President Nicolas Maduro being “captured,” onboard Air Force One, US President Donald Trump says, “Don’t ask me who’s in charge because I’ll give you an answer and it’ll be very controversial. It means we’re in charge. It is a dead… pic.twitter.com/QLHgDdwUnL — Press Trust of India (@PTI_News) January 5, 2026

Πηγή: ΑΠΕ