# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
«Absolute Resolve»: Η επιχείρηση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα – Πώς συνέλαβαν τον Μαδούρο
Κόσμος 04 Ιανουαρίου 2026 | 12:28

«Absolute Resolve»: Η επιχείρηση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα – Πώς συνέλαβαν τον Μαδούρο

Το άρτια οργανωμένο σχέδιο των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα - Η επιχείρηση «Absolute Resolve».

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Με κομμένη την ανάσα παρακολουθεί ο πλανήτης τις εξελίξεις που διαδραματίζονται στη Βενεζουέλα μετά την επίθεση των ΗΠΑ και την απαγωγή του Νικολάς Μαδούρο και της συζύγου του, Σίλια Φλόρες το Σάββατο 3 Ιανουαρίου.

Ο επικεφαλής του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας των ΗΠΑ, ο πτέραρχος Νταν Κέιν, έδωσε χθες κάποιες λεπτομέρειες για την επιχείρηση στη Βενεζουέλα που βαφτίστηκε «Absolute Resolve».

Σύμφωνα με το BBC, για μήνες, οι ΗΠΑ παρακολουθούσαν κάθε κίνηση του προέδρου της Βενεζουέλας. Πού κοιμόταν, τι έτρωγε ακόμα και τι φορούσε. Ο σχεδιασμός για μία από τις πιο πολύπλοκες επιχειρήσεις των ΗΠΑ στην πρόσφατη μνήμη ετοιμαζόταν εδώ και λίγο καιρό και περιελάμβανε λεπτομερείς πρόβες.

Επίλεκτοι Αμερικανοί στρατιώτες, μεταξύ των οποίων η στρατιωτική Δύναμη Δέλτα, δημιούργησε ένα ακριβές αντίγραφο του καταφυγίου του Μαδούρο και εξασκήθηκε στο πώς θα εισερχόταν στην ισχυρά προστατευμένη κατοικία.

Στις 22:46 ώρα Ανατολικής Ακτής (03:46 GMT) στις 2 Ιανουαρίου, ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε το τελικό «πράσινο φως» για την επιχείρηση που θα γινόταν γνωστή ως «Absolute Resolve», όπως δήλωσε στους δημοσιογράφους ο αρχηγός του κοινού επιτελείου των ενόπλων δυνάμεων, ο στρατηγός Νταν Κέιν.

Το Πεντάγωνο επέβλεψε μια μαζική συγκέντρωση στρατιωτικών δυνάμεων στην Καραϊβική, στέλνοντας ένα αεροπλανοφόρο, 11 πολεμικά πλοία και περισσότερα από 12 αεροσκάφη F-35, καθώς και 1500 χερσαίες δυνάμεις.

Απογειώθηκαν περισσότερα από 150 μαχητικά αεροσκάφη από 20 βάσεις σε όλο το Δυτικό Ημισφαίριο, μεταξύ των οποίων μαχητικά F-35 και F-22 και βομβαρδιστικά B-1.

«Είχαμε ένα μαχητικό για κάθε πιθανή κατάσταση», δήλωσε ο Τραμπ στο Fox News.

Πηγές είπαν στο Ρόιτερς πως, εκτός από μαχητικά, το Πεντάγωνο είχε μετακινήσει επίσης ‘αθόρυβα’ στην περιοχή ανεφοδιαζόμενα αεροσκάφη, μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) και αεροσκάφη ειδικά στις ηλεκτρονικές παρεμβολές.

YouTube thumbnail

Ο Μαδούρο δεν πρόλαβε να μπει στο καταφύγιο

ΒΕΓύρω στη 1.00 π.μ. EST, είπε ο Κέιν, οι στρατιώτες έφθασαν στο συγκρότημα του Μαδούρο στο κέντρο του Καράκας, ενώ δέχονται πυρά. Ένα από τα ελικόπτερα χτυπήθηκε αλλά μπορούσε ακόμη να πετάει.

Μόλις έφθασαν στο καταφύγιο του Μαδούρο οι στρατιώτες, μαζί με πράκτορες του FBI, εισήλθαν στην κατοικία, την οποία ο Τραμπ περιέγραψε ως «πολύ αυστηρά φρουρούμενη… οχυρό».

«Απλώς μπήκαν μέσα και μπούκαραν σε σημεία που δεν μπορούσαν στα αλήθεια να μπουκάρουν, ξέρετε, σιδερένιες πόρτες που είχαν τοποθετηθεί εκεί γι΄αυτόν ακριβώς τον λόγο», είπε ο Τραμπ. «Τους έβγαλαν έξω σε δευτερόλεπτα».

Μόλις οι στρατιώτες μπήκαν στο καταφύγιο, είπε ο Κέιν, ο Μαδούρο και η σύζυγός του παραδόθηκαν. Ο Τραμπ είπε ότι ο Μαδούρο προσπάθησε χωρίς επιτυχία να καταφύγει σε ασφαλές δωμάτιο, αλλά δεν μπόρεσε να κλείσει την πόρτα. Του επιτέθηκαν τόσο γρήγορα που δεν μπήκε σε αυτό», είπε ο Τραμπ.

Κάποιες δυνάμεις των ΗΠΑ χτυπήθηκαν, είπε ο Τραμπ, αλλά κανείς δεν σκοτώθηκε.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε δημόσια την επιχείρηση στις 4:21 π.μ. ώρα Βενεζουέλας σε μια ανάρτηση στο Truth Social, λέγοντας ότι ο Μαδούρο συνελήφθη μαζί με τη σύζυγό του, Σίλια Φλόρες.

Σχεδόν ακριβώς επτά ώρες μετά την ανακοίνωση της επιχείρησης από τον Τραμπ στο Truth Social, ο πρόεδρος των ΗΠΑ έκανε άλλη μία ανάρτηση κι αυτή τη φορά τη συνόδευε με τη φωτογραφία του Μαδούρο με χειροπέδες και γκρι φόρμα.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
World
Βενεζουέλα: Οι μάσκες έπεσαν – Πίσω από το ναρκεμπόριο ο στόχος των ΗΠΑ ήταν το πετρέλαιο

Βενεζουέλα: Οι μάσκες έπεσαν – Πίσω από το ναρκεμπόριο ο στόχος των ΗΠΑ ήταν το πετρέλαιο

Μεταφορές
Αεροδρόμια: Αδύνατες προσγειώσεις και απογειώσεις – Προέκυψε τεχνικό πρόβλημα

Αεροδρόμια: Αδύνατες προσγειώσεις και απογειώσεις – Προέκυψε τεχνικό πρόβλημα

Ελβετία: Ταυτοποιήθηκαν άλλοι 16 σοροί από τη φωτιά στο Κραν Μοντανά
Τραγωδία στην Ελβετία 04.01.26

Ταυτοποιήθηκαν άλλοι 16 σοροί από τη φωτιά στο Κραν Μοντανά - Παρατείνεται η αγωνία των υπόλοιπων οικογενειών

Από 14 έως 39 ετών οι ηλικίες των θυμάτων που ανακοινώθηκε σήμερα ότι ταυτοποιήθηκαν, ωστόσο η αστυνομία του καντονιού Βαλέ στην Ελβετία δεν έκανε γνωστά τα ονόματα

Σύνταξη
Όταν το «Δόγμα Μονρόε» γίνεται «Δόγμα Τραμπ»
Ένοπλη ηγεμονία 04.01.26

Όταν το «Δόγμα Μονρόε» γίνεται «Δόγμα Τραμπ»

Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιλέγει μια ιδιαίτερα επιθετική εκδοχή του «Δόγματος Μονρόε» και μάλιστα χωρίς να το περιορίζει στη Λατινική Αμερική

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
«Χαστούκι» Σάντερς κατά Τραμπ: Θυμίζει τα πιο σκοτεινά κεφάλαια των αμερικανικών επεμβάσεων στη Λατινική Αμερική
Κόσμος 04.01.26

«Χαστούκι» Σάντερς κατά Τραμπ: Θυμίζει τα πιο σκοτεινά κεφάλαια των αμερικανικών επεμβάσεων στη Λατινική Αμερική

«Ας μην έχουμε καμία αμφιβολία: Πρόκειται για ξεκάθαρο ιμπεριαλισμό» ανέφερε ο γερουριαστικής Μπέρνι Σάντερς για την επίθεση Τραμπ στη Βενεζουέλα

Σύνταξη
«Σκοτώθηκε ο επικίνδυνος τρομοκράτης Σαντίκ Αμπίντι», λέει η Τυνησία – Ανήκε στο Ισλαμικό Κράτος
«Προληπτική επέμβαση» 04.01.26

«Σκοτώθηκε ο επικίνδυνος τρομοκράτης Σαντίκ Αμπίντι», λέει η Τυνησία – Ανήκε στο Ισλαμικό Κράτος

Ο άνδρας ο οποίος σκοτώθηκε από τους αστυνομικούς, σύμφωνα με ΜΜΕ της Τυνησίας, ανήκε στην τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος και θεωρείτο «από τους παλιότερους και πιο επικίνδυνους εξτρεμιστές

Σύνταξη
Live οι εξελίξεις: «Κουρέλι» το διεθνές δίκαιο μετά την απαγωγή Μαδούρο και την επίθεση στη Βενεζουέλα
«Όλα για το πετρέλαιο» 04.01.26 Upd: 12:43

«Κουρέλι» το διεθνές δίκαιο μετά την απαγωγή Μαδούρο και την επίθεση στη Βενεζουέλα - Live οι εξελίξεις

Στη Νέα Υόρκη κρατούνται ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο και η σύζυγός του Σίλια Φλόρες - Οι ΗΠΑ επέστρεψαν στο διαβόητο «δόγμα Μονρόε»

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Το φάντασμα της παραίτησης πάνω από το Ελιζέ
Γαλλία 04.01.26

Το φάντασμα της παραίτησης πάνω από το Ελιζέ

Οκτώ χρόνια μετά την εκλογή του, ο Γάλλος πρόεδρος βρίσκεται στο επίκεντρο ενός σεναρίου που από περιθωριακό έγινε σχεδόν κανονικότητα στη γαλλική πολιτική συζήτηση

Κίττυ Ξενάκη
Κίττυ Ξενάκη
Εκλογές: Που θα στηθούν κάλπες το 2026 – Οι σημαντικότερες αναμετρήσεις
Εκλογικό ημερολόγιο 04.01.26

Ο εκλογικός χάρτης με τις σημαντικότερες αναμετρήσεις του 2026 - Θα είναι εκλογικό έτος για την Ελλάδα;

Οι εκλογές αποτελούν τον θεμέλιο λίθο της δημοκρατικής λειτουργίας, καθώς προσφέρουν στους πολίτες το δικαίωμα να καθορίζουν την πορεία της χώρας τους και να λογοδοτούν οι κυβερνήσεις. Σε έναν κόσμο που αντιμετωπίζει γεωπολιτικές ανακατατάξεις, οικονομικές προκλήσεις και την κλιματική κρίση, οι κάλπες του 2026 αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Το Ιράν, οι μουλάδες και η «επανάσταση του πορτοφολιού»
Μαζική ανυπακοή 04.01.26

Το Ιράν, οι μουλάδες και η «επανάσταση του πορτοφολιού»

Με θρυαλλίδα το υψηλό κόστος ζωής, οι νέες διαδηλώσεις στο Ιράν έχουν προσλάβει σαφές αντικαθεστωτικό χαρακτήρα απέναντι τους μουλάδες, σε ένα κίνημα που διαφέρει από εκείνα των τελευταίων ετών

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Οι Μαδούρο και Φλόρες από το ελικόπτερο έως τις εγκαταστάσεις της DEA στη Νέα Υόρκη [Βίντεο]
Κόσμος 04.01.26

Οι Μαδούρο και Φλόρες από το ελικόπτερο έως τις εγκαταστάσεις της DEA στη Νέα Υόρκη

Οι Νικολάς Μαδούρο και Σίλια Φλόρες, μετά την απαγωγή τους από τη Βενεζουέλα έχουν περάσει από μια πολύπλοκη διαδικασία που περιελάμβανε το Γκουαντανάμο και μεταφορά με πλοίο, αεροπλάνο και ελικόπτερα

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Γιατί οι Μαδούρο και Φλόρες οδηγήθηκαν στη Νέα Υόρκη;
Νότια Περιφέρεια 04.01.26

Γιατί οι Μαδούρο και Φλόρες οδηγήθηκαν στη Νέα Υόρκη;

Οι νόμοι για την μεταφορά κρατουμένων από το εξωτερικό είναι πολύ συγκεκριμένοι και στην περίπτωση του Νικολάς Μαδούρο και της Σίλια Φλόρες έπρεπε να δικαστούν σε συγκεκριμένη περιφέρεια της Νέας Υόρκης

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
H πτήση του Μαδούρο πάνω από το Άγαλμα της Ελευθερίας και οι εφημερίδες που γνώριζαν για την επιδρομή [βίντεο]
Κόσμος 04.01.26

H πτήση του Μαδούρο πάνω από το Άγαλμα της Ελευθερίας και οι εφημερίδες που γνώριζαν για την επιδρομή

Η κυβέρνηση Τραμπ κινηματογράφησε την πτήση των Μαδούρο - Φλόρες με ελικόπτερο από το αεροδρόμιο Stewart, σε μια «κίνηση υψηλού συμβολισμού». Βέβαια το νόμισμα έχει δύο όψεις

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
