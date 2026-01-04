«Absolute Resolve»: Η επιχείρηση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα – Πώς συνέλαβαν τον Μαδούρο

Με κομμένη την ανάσα παρακολουθεί ο πλανήτης τις εξελίξεις που διαδραματίζονται στη Βενεζουέλα μετά την επίθεση των ΗΠΑ και την απαγωγή του Νικολάς Μαδούρο και της συζύγου του, Σίλια Φλόρες το Σάββατο 3 Ιανουαρίου.

Ο επικεφαλής του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας των ΗΠΑ, ο πτέραρχος Νταν Κέιν, έδωσε χθες κάποιες λεπτομέρειες για την επιχείρηση στη Βενεζουέλα που βαφτίστηκε «Absolute Resolve».

Σύμφωνα με το BBC, για μήνες, οι ΗΠΑ παρακολουθούσαν κάθε κίνηση του προέδρου της Βενεζουέλας. Πού κοιμόταν, τι έτρωγε ακόμα και τι φορούσε. Ο σχεδιασμός για μία από τις πιο πολύπλοκες επιχειρήσεις των ΗΠΑ στην πρόσφατη μνήμη ετοιμαζόταν εδώ και λίγο καιρό και περιελάμβανε λεπτομερείς πρόβες.

Previously unseen footage from last night’s military operation by the United States, showing the moment that strikes targeted several warehouses at the Port of La Guaira to the north of Venezuela’s capital of Caracas. pic.twitter.com/a8OAhfUP2g — OSINTdefender (@sentdefender) January 4, 2026

Επίλεκτοι Αμερικανοί στρατιώτες, μεταξύ των οποίων η στρατιωτική Δύναμη Δέλτα, δημιούργησε ένα ακριβές αντίγραφο του καταφυγίου του Μαδούρο και εξασκήθηκε στο πώς θα εισερχόταν στην ισχυρά προστατευμένη κατοικία.

Στις 22:46 ώρα Ανατολικής Ακτής (03:46 GMT) στις 2 Ιανουαρίου, ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε το τελικό «πράσινο φως» για την επιχείρηση που θα γινόταν γνωστή ως «Absolute Resolve», όπως δήλωσε στους δημοσιογράφους ο αρχηγός του κοινού επιτελείου των ενόπλων δυνάμεων, ο στρατηγός Νταν Κέιν.

Operation Absolute Resolve. pic.twitter.com/KOtW0C0V1O — The White House (@WhiteHouse) January 3, 2026

Το Πεντάγωνο επέβλεψε μια μαζική συγκέντρωση στρατιωτικών δυνάμεων στην Καραϊβική, στέλνοντας ένα αεροπλανοφόρο, 11 πολεμικά πλοία και περισσότερα από 12 αεροσκάφη F-35, καθώς και 1500 χερσαίες δυνάμεις.

Απογειώθηκαν περισσότερα από 150 μαχητικά αεροσκάφη από 20 βάσεις σε όλο το Δυτικό Ημισφαίριο, μεταξύ των οποίων μαχητικά F-35 και F-22 και βομβαρδιστικά B-1.

«Είχαμε ένα μαχητικό για κάθε πιθανή κατάσταση», δήλωσε ο Τραμπ στο Fox News.

Πηγές είπαν στο Ρόιτερς πως, εκτός από μαχητικά, το Πεντάγωνο είχε μετακινήσει επίσης ‘αθόρυβα’ στην περιοχή ανεφοδιαζόμενα αεροσκάφη, μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) και αεροσκάφη ειδικά στις ηλεκτρονικές παρεμβολές.

Ο Μαδούρο δεν πρόλαβε να μπει στο καταφύγιο

ΒΕΓύρω στη 1.00 π.μ. EST, είπε ο Κέιν, οι στρατιώτες έφθασαν στο συγκρότημα του Μαδούρο στο κέντρο του Καράκας, ενώ δέχονται πυρά. Ένα από τα ελικόπτερα χτυπήθηκε αλλά μπορούσε ακόμη να πετάει.

Μόλις έφθασαν στο καταφύγιο του Μαδούρο οι στρατιώτες, μαζί με πράκτορες του FBI, εισήλθαν στην κατοικία, την οποία ο Τραμπ περιέγραψε ως «πολύ αυστηρά φρουρούμενη… οχυρό».

«Απλώς μπήκαν μέσα και μπούκαραν σε σημεία που δεν μπορούσαν στα αλήθεια να μπουκάρουν, ξέρετε, σιδερένιες πόρτες που είχαν τοποθετηθεί εκεί γι΄αυτόν ακριβώς τον λόγο», είπε ο Τραμπ. «Τους έβγαλαν έξω σε δευτερόλεπτα».

Μόλις οι στρατιώτες μπήκαν στο καταφύγιο, είπε ο Κέιν, ο Μαδούρο και η σύζυγός του παραδόθηκαν. Ο Τραμπ είπε ότι ο Μαδούρο προσπάθησε χωρίς επιτυχία να καταφύγει σε ασφαλές δωμάτιο, αλλά δεν μπόρεσε να κλείσει την πόρτα. Του επιτέθηκαν τόσο γρήγορα που δεν μπήκε σε αυτό», είπε ο Τραμπ.

Κάποιες δυνάμεις των ΗΠΑ χτυπήθηκαν, είπε ο Τραμπ, αλλά κανείς δεν σκοτώθηκε.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε δημόσια την επιχείρηση στις 4:21 π.μ. ώρα Βενεζουέλας σε μια ανάρτηση στο Truth Social, λέγοντας ότι ο Μαδούρο συνελήφθη μαζί με τη σύζυγό του, Σίλια Φλόρες.

Σχεδόν ακριβώς επτά ώρες μετά την ανακοίνωση της επιχείρησης από τον Τραμπ στο Truth Social, ο πρόεδρος των ΗΠΑ έκανε άλλη μία ανάρτηση κι αυτή τη φορά τη συνόδευε με τη φωτογραφία του Μαδούρο με χειροπέδες και γκρι φόρμα.