Γιατί οι Μαδούρο και Φλόρες οδηγήθηκαν στη Νέα Υόρκη;

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο προσγειώθηκε απόψε στη Νέα Υόρκη, μετά την στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ εναντίον της Βενεζουέλα που είχε ως αποτέλεσμα την σύλληψη και απαγωγή του προέδρου της χώρας στις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τον ανώτερο νομικό αναλυτή του CNN Έλι Χόνιγκ , ο τόπος προσγείωσης του Μαδούρο— στην αεροπορική βάση της Εθνοφρουράς Στιούαρτ στο Νιούμπουργκ της Νέας Υόρκης — έχει «τεράστια πολιτική, διεθνή και διπλωματική σημασία» λόγω ενός νομικού όρου που ονομάζεται «τόπος δικαιοδοσίας» και απαιτεί η υπόθεση να εκδικαστεί στην ορθή ομοσπονδιακή περιφέρεια.

«Υπάρχουν δύο τρόποι με τους οποίους οι εισαγγελείς μπορούν να αποκτήσουν δικαιοδοσία: Ο πρώτος είναι αν μπορούν να αποδείξουν ότι μέρος της συνωμοσίας έλαβε χώρα εντός της συγκεκριμένης περιφέρειας».

«Ο δεύτερος τρόπος — και νομίζω ότι αυτό συμβαίνει στην περίπτωση που βλέπουμε εδώ — είναι αν το άτομο μεταφέρεται από μια ξένη χώρα, ο πρώτος τόπος όπου προσγειώνεται και πατάει αμερικανικό έδαφος, εκεί υπάρχει αυτόματα δικαιοδοσία».

Γιατί επιλέχθηκε η Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης για την δίκη Μαδούρο

Ο Χόνιγκ , ο οποίος είναι πρώην ομοσπονδιακός και πολιτειακός εισαγγελέας, είπε ότι κατά τη διάρκεια της εργασίας του, άλλοι αλλοδαποί που συνελήφθησαν από τις ΗΠΑ θα μεταφέρονταν επίσης στην αεροπορική βάση του Νιούμπουργκ , «επειδή αυτό εξασφαλίζει τη δικαιοδοσία στην Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης», μια περιφέρεια που, σύμφωνα με τον Χόνιγκ, διαθέτει ένα γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα των ΗΠΑ που είναι «ιδιαίτερα κατάλληλο για να χειριστεί αυτού του είδους τις υποθέσεις».

Ο νομικός αναλυτής δεν εξήγησε και δεν ρωτήθηκε για ποιον λόγο δεν ισχύει το ίδιο για την βάση του Γκουαντανάμο η οποία θεωρείται αμερικανικό έδαφος.

Στην κεντρική φωτογραφία εικονίζονται τα δύο ελικόπτερα, όταν κατέφθασαν από την αεροπορική βάση Στιούαρτ, στο ελικοδρόμιο