Live οι εξελίξεις: «Κουρέλι» το διεθνές δίκαιο μετά την απαγωγή Μαδούρο και την επίθεση στη Βενεζουέλα
Στη Νέα Υόρκη κρατούνται ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο και η σύζυγός του Σίλια Φλόρες - Οι ΗΠΑ επέστρεψαν στο διαβόητο «δόγμα Μονρόε»
- Ακυρώσεις πτήσεων σε όλη την Καραϊβική μετά την επέμβαση στη Βενεζουέλα
- Ο πρόεδρος της Βραζιλίας Λούλα καταδίκασε την επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα
- Πορεία στην Αμερικανική πρεσβεία για την στρατιωτική εισβολή στη Βενεζουέλα
- Επέμβαση στη Βενεζουέλα – Ανησυχία και έκτακτα μέτρα στις χώρες της Λατινικής Αμερικής
Οι ΗΠΑ επιτέθηκαν στη Βενεζουέλα και απήγαγαν τον πρόεδρο, Νικολάς Μαδούρο και τη γυναίκα του, Σίλια Φλόρες το Σάββατο 3 Ιανουαρίου.
Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ θα «κυβερνούν» τη Βενεζουέλα μέχρι να υπάρξει «ασφαλής» μετάβαση της εξουσίας, ενώ απείλησε με δεύτερη επέμβαση αν η χώρα της Λατινικής Αμερικής δεν κάνει ό,τι ζητήσουν.
Η Ντέλσι Ροντρίγκες, που εκτελεί πλέον καθήκοντα προέδρου στη Βενεζουέλα, δήλωσε ότι ο Μαδούρο «είναι ο μόνος πρόεδρος».
Δείτε live
Όλες οι εξελίξεις στο in
