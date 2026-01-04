Η πρώτη αντίδραση της ΕΕ για την Βενεζουέλα – Έκκληση για αυτοσυγκράτηση από την Κάλας
Η ΕΕ ζητεί σεβασμό στη βούληση του λαού της Βενεζουέλας, «ο μόνος τρόπος για την επίλυση της κρίσης».
Οι χώρες της Ευρωπαϊκή Ένωση, με εξαίρεση την Ουγγαρία, κάλεσαν την Κυριακή σε ηρεμία και αυτοσυγκράτηση όλους τους εμπλεκόμενους στη Βενεζουέλα, τονίζοντας ότι ο σεβασμός της βούλησης του λαού αποτελεί τον μοναδικό δρόμο για την αποκατάσταση της δημοκρατίας στη χώρα.
«Η Ευρωπαϊκή Ένωση απευθύνει έκκληση για ηρεμία και αυτοσυγκράτηση από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, για να αποφευχθεί η κλιμάκωση και να διασφαλιστεί μια ειρηνική λύση στην κρίση», ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους οι 26 χώρες της ΕΕ και η επικεφαλής της διπλωματίας της ΕΕ Κάγια Κάλας.
«Ο σεβασμός της βούλησης του λαού της Βενεζουέλας παραμένει ο μόνος τρόπος για να αποκαταστήσει η Βενεζουέλα τη δημοκρατία και να επιλύσει την τρέχουσα κρίση», προστίθεται στην ανακοίνωση.
Επικοινωνία Μετσάδο – Μελόνι
Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι είχε απόψε τηλεφωνική επικοινωνία με την επικεφαλής της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας Μαρία Κορίνα Ματσάδο η οποία, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ιταλικής κυβέρνησης, «είχε ως αντικείμενο τις προοπτικές μιας ειρηνικής και δημοκρατικής μετάβασης στη Βενεζουέλα».
«Κατά την τηλεφωνική επικοινωνία, διαπιστώθηκε από κοινού ότι με την αποχώρηση του Μαδούρο από την πολιτική σκηνή, ανοίγει μια νέα σελίδα ελπίδας για τον πληθυσμό της Βενεζουέλας, ο οποίος θα μπορέσει να κάνει χρήση των βασικών αρχών της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου», αναφέρει η ανακοίνωση της ιταλικής κυβέρνησης.
