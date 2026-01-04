Συμβούλιο της Ευρώπης: Η επέμβαση ΗΠΑ στη Βενεζουέλα αποδυναμώνει τη διεθνή ασφάλεια – Όχι σε διπλά μέτρα και σταθμά

Καταπέλτης εναντίον των ενεργειών των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα είναι το Συμβούλιο της Ευρώπης, που επισημαίνει ότι η αμερικανική επέμβαση εγείρει «σοβαρά ερωτήματα βάσει του διεθνούς δικαίου».

Ο γενικός γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης, Αλέν Μπερσέ, σε δήλωσή του προειδοποίησε για τους κινδύνους εφαρμογής «δύο μέτρων και δύο σταθμών».

«Ως πολυμερής περιφερειακός οργανισμός αφιερωμένος στη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου, το Συμβούλιο της Ευρώπης θεωρεί ότι οποιαδήποτε χρήση βίας στο έδαφος άλλου κράτους εγείρει σοβαρά ερωτήματα βάσει του διεθνούς δικαίου, ιδίως των θεμελιωδών αρχών του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών για την κυριαρχία, την εδαφική ακεραιότητα και τη μη παρέμβαση», έγραψε.

Κίνδυνος πόλωσης στη Βενεζουέλα

Σύμφωνα με τον Αλέν Μπερσέ, μετά τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο από τις αμερικανικές δυνάμεις, υπάρχει πραγματικός κίνδυνος «επιδείνωσης της πόλωσης στη Βενεζουέλα, σε ολόκληρη την περιοχή και παγκοσμίως, μεταξύ εκείνων που καταδικάζουν μια σοβαρή παραβίαση του διεθνούς δικαίου και εκείνων που τη θεωρούν δικαιολογημένη. Αυτές οι διαιρέσεις αποδυναμώνουν τα θεμέλια της διεθνούς ασφάλειας», σημείωσε.

«Είτε μιλάμε για αλλαγή καθεστώτος είτε για ξένη επιρροή, πολύ συχνά εφαρμόζουμε διπλά μέτρα και δύο σταθμά, που υπαγορεύονται από στρατηγικά συμφέροντα ή ιδεολογική εγγύτητα και όχι από κοινές και συνεπείς νομικές αρχές», υπογραμμίζει ο Αλέν Μπερσέ.

Ο γενικός γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης επισημαίνει ότι «το διεθνές δίκαιο είναι καθολικό ή είναι άνευ νοήματος».

«Ένας κόσμος που διέπεται από εξαιρέσεις, δύο μέτρα και δύο σταθμά ή ανταγωνιστικές σφαίρες επιρροής είναι ένας πιο επικίνδυνος κόσμος», συμπλήρωσε.

Και καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ σκοπεύουν να «ηγηθούν» της μετάβασης στη Βενεζουέλα, ο Αλέν Μπερσέ ζήτησε μια «ειρηνική, δημοκρατική μετάβαση που θα σέβεται τη βούληση του λαού στη Βενεζουέλα».