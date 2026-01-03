Έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ τη Δευτέρα για τη Βενεζουέλα
Τα Ηνωμένα Έθνη θα πραγματοποιήσουν έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας με αφορμή τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα.
Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα συνεδριάσει εκτάκτως τη Δευτέρα (5/1) μετά την επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα και τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο.
Σημειώνεται ότι την ίδια μέρα αναμένεται να εμφανιστεί ενώπιον δικαστηρίου στη Νέα Υόρκη ο Πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, και η σύζυγός του, Σίλια Φλόρες, οι οποίοι «συνελήφθησαν», σύμφωνα με τις ΗΠΑ, από αμερικανικές ειδικές δυνάμεις και μεταφέρθηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Η Κολομβία, με την υποστήριξη της Ρωσίας και της Κίνας, ζήτησε τη συνεδρίαση του 15μελούς Συμβουλίου, όπως ανέφεραν διπλωμάτες και μετέδωσε το Reuters. Νωρίτερα είχε υπάρξει ανάρτηση στο X από το AP, αλλά περιμέναμε επιβεβαίωση.
Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, με έδρα τη Νέα Υόρκη, είχε συνεδριάσει δύο φορές – τον Οκτώβριο και τον Δεκέμβριο – λόγω της κλιμάκωσης της έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Βενεζουέλας.
«Παραβιάζει τον ιδρυτικό χάρτη του ΟΗΕ»
Ο πρεσβευτής της Βενεζουέλας στα Ηνωμένα Έθνη, Σαμουέλ Μονκάδα, υποστήριξε σήμερα, όπως και άλλοι ηγέτες και αναλυτές γεωπολιτικής, ότι η μονομερής στρατιωτική ενέργεια των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα και η σύλληψη του προέδρου της, Νικολάς Μαδούρο, παραβιάζει τον ιδρυτικό χάρτη του ΟΗΕ.
Συγκεκριμένα, παραβιάζει το άρθρο του χάρτη που ορίζει: «Όλα τα μέλη οφείλουν να απέχουν στις διεθνείς σχέσεις τους από απειλή ή χρήση βίας κατά της εδαφικής ακεραιότητας ή της πολιτικής ανεξαρτησίας οποιουδήποτε κράτους».
Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, σε δήλωση του μέσω του εκπροσώπου του Στεφάν Ντιζαρίκ, ανέφερε, σύμφωνα με το Reuters:
«Ο Γενικός Γραμματέας συνεχίζει να τονίζει τη σημασία του πλήρους σεβασμού – από όλους – του διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένου του Χάρτη του ΟΗΕ. Εκφράζει βαθιά ανησυχία για το γεγονός ότι οι κανόνες του διεθνούς δικαίου δεν έχουν τηρηθεί».
Ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στον ΟΗΕ, Μάικ Γουόλτζ, ανάρτησε στο X ότι αυτό που έκαναν οι ΗΠΑ «δεν είναι αλλαγή καθεστώτος, αυτό είναι δικαιοσύνη».
