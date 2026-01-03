Έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ τη Δευτέρα για τη Βενεζουέλα

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα συνεδριάσει εκτάκτως τη Δευτέρα (5/1) μετά την επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα και τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο.

Σημειώνεται ότι την ίδια μέρα αναμένεται να εμφανιστεί ενώπιον δικαστηρίου στη Νέα Υόρκη ο Πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, και η σύζυγός του, Σίλια Φλόρες, οι οποίοι «συνελήφθησαν», σύμφωνα με τις ΗΠΑ, από αμερικανικές ειδικές δυνάμεις και μεταφέρθηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η Κολομβία, με την υποστήριξη της Ρωσίας και της Κίνας, ζήτησε τη συνεδρίαση του 15μελούς Συμβουλίου, όπως ανέφεραν διπλωμάτες και μετέδωσε το Reuters. Νωρίτερα είχε υπάρξει ανάρτηση στο X από το AP, αλλά περιμέναμε επιβεβαίωση.

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, με έδρα τη Νέα Υόρκη, είχε συνεδριάσει δύο φορές – τον Οκτώβριο και τον Δεκέμβριο – λόγω της κλιμάκωσης της έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Βενεζουέλας.

«Παραβιάζει τον ιδρυτικό χάρτη του ΟΗΕ»

Ο πρεσβευτής της Βενεζουέλας στα Ηνωμένα Έθνη, Σαμουέλ Μονκάδα, υποστήριξε σήμερα, όπως και άλλοι ηγέτες και αναλυτές γεωπολιτικής, ότι η μονομερής στρατιωτική ενέργεια των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα και η σύλληψη του προέδρου της, Νικολάς Μαδούρο, παραβιάζει τον ιδρυτικό χάρτη του ΟΗΕ.

Συγκεκριμένα, παραβιάζει το άρθρο του χάρτη που ορίζει: «Όλα τα μέλη οφείλουν να απέχουν στις διεθνείς σχέσεις τους από απειλή ή χρήση βίας κατά της εδαφικής ακεραιότητας ή της πολιτικής ανεξαρτησίας οποιουδήποτε κράτους».

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, σε δήλωση του μέσω του εκπροσώπου του Στεφάν Ντιζαρίκ, ανέφερε, σύμφωνα με το Reuters:

«Ο Γενικός Γραμματέας συνεχίζει να τονίζει τη σημασία του πλήρους σεβασμού – από όλους – του διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένου του Χάρτη του ΟΗΕ. Εκφράζει βαθιά ανησυχία για το γεγονός ότι οι κανόνες του διεθνούς δικαίου δεν έχουν τηρηθεί».

Ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στον ΟΗΕ, Μάικ Γουόλτζ, ανάρτησε στο X ότι αυτό που έκαναν οι ΗΠΑ «δεν είναι αλλαγή καθεστώτος, αυτό είναι δικαιοσύνη».