Συνεδριάζει ο ΟΠΕΚ+ με φόντο τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα – Τι αναμένεται να αποφασίσει

Σταθερή θα αποφασίσει να διατηρήσει κατά πάσα πιθανότητα την παραγωγή πετρελαίου ο ΟΠΕΚ+ στη συνάντηση της Κυριακής, σύμφωνα με δηλώσεις εκπροσώπων του καρτέλ, παρά τις πολιτικές εντάσεις μεταξύ των βασικών μελών της, Σαουδικής Αραβίας και Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, καθώς και τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα με την επέμβαση των ΗΠΑ και τη σύλληψη του προέδρου της χώρας, Νικολάς Μαδούρο.

Η συνάντηση της Κυριακής των οκτώ μελών του ΟΠΕΚ+, που παράγουν περίπου το ήμισυ του παγκόσμιου πετρελαίου, έπεται της πτώσης των τιμών του πετρελαίου κατά περισσότερο από 18% το 2025, τη μεγαλύτερη ετήσια πτώση από το 2020, εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών για υπερπροσφορά σε σχέση με την παγκόσμια ζήτηση.

Στο παρελθόν, ο ΟΠΕΚ κατάφερε να ξεπεράσει σοβαρές εσωτερικές διαμάχες, όπως εκείνη για τον πόλεμο Ιράν-Ιράκ, δίνοντας προτεραιότητα στη διαχείριση της αγοράς έναντι των πολιτικών διαφορών, επισημαίνει το Reuters. Ωστόσο, το πανίσχυρο καρτέλ των πετρελαιοπαραγωγών χωρών αντιμετωπίζει πολλές κρίσεις, με τις ρωσικές εξαγωγές πετρελαίου να δέχονται πιέσεις λόγω των αμερικανικών κυρώσεων για τον πόλεμο στην Ουκρανία και το Ιράν να αντιμετωπίζει διαμαρτυρίες και απειλές επέμβασης από τις ΗΠΑ.

Η Βενεζουέλα

Το Σάββατο, οι Ηνωμένες Πολιτείες έκαναν στρατιωτική επέμβαση στη Βενεζουέλα και συνέλαβαν τον πρόεδρο της χώρας Νικολάς Μαδούρο με τον Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει στη συνέχεια ότι η Ουάσιγκτον θα αναλάβει τον έλεγχο της χώρας μέχρι να καταστεί δυνατή η μετάβαση σε μια νέα κυβέρνηση, χωρίς να διευκρινίσει πώς θα επιτευχθεί αυτό.

Η Βενεζουέλα διαθέτει τα μεγαλύτερα αποθέματα πετρελαίου στον κόσμο, μεγαλύτερα ακόμη και από αυτά της Σαουδικής Αραβίας, η οποία ηγείται του ΟΠΕΚ, αλλά η παραγωγή πετρελαίου της έχει καταρρεύσει λόγω ετών κακοδιαχείρισης και κυρώσεων.

Αναλυτές δήλωσαν ότι είναι απίθανο να δούμε σημαντική αύξηση της παραγωγής αργού πετρελαίου για χρόνια, ακόμη και αν οι μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες των ΗΠΑ επενδύσουν τα δισεκατομμύρια δολάρια στη χώρα που υποσχέθηκε ο Τραμπ.

