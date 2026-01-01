Πετρέλαιο: Η μεγαλύτερη βουτιά από την πανδημία και το σενάριο των 50 δολ.

Οι αγορές πετρελαίου κατέγραψαν τη μεγαλύτερη ετήσια πτώση από την πανδημία της Covid και ενδέχεται να συνεχίσουν να πέφτουν, καθώς οι παραγωγοί πετρελαίου συνεχίζουν να αντλούν περισσότερο αργό από ό,τι χρειάζεται η παγκόσμια οικονομία, υπογραμμίζει ο Guardian σε ανάλυσή του.

Για πρώτη φορά η αγορά πετρελαίου κατέγραψε ετήσιες απώλειες για τρία συνεχόμενα έτη

Οι τιμές του πετρελαίου έπεσαν κατά σχεδόν 20% το 2025, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη ετήσια απώλεια από το 2020 και για πρώτη φορά η αγορά πετρελαίου κατέγραψε ετήσιες απώλειες για τρία συνεχόμενα έτη.

Η σταθερή πτώση των τιμών έχει εμφανιστεί παρά τη συνεχιζόμενη σύγκρουση σε ορισμένες από τις σημαντικότερες περιοχές παραγωγής ενέργειας στον κόσμο, λόγω μιας «καρικατουρίστικης» υπερπροσφοράς στην αγορά, σύμφωνα με αναλυτές.

Πετρέλαιο: Κάτω από τα 60 δολάρια μετά από 5 χρόνια

Το αργό πετρέλαιο έπεσε κάτω από τα 60 δολάρια το βαρέλι για πρώτη φορά σε σχεδόν πέντε χρόνια τον περασμένο μήνα, καθώς οι πολιτικοί ηγέτες άρχισαν να πλησιάζουν προς μια ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, η οποία θα μπορούσε να αυξήσει την υπερπροσφορά στην παγκόσμια αγορά, εάν αρθούν οι δυτικές κυρώσεις στις ρωσικές εξαγωγές.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (ΙΕΑ) αναμένει ότι η προσφορά θα υπερβεί τη ζήτηση για αργό πετρέλαιο κατά περίπου 3,8 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα φέτος, ακόμη και μετά την πρόσφατη απόφαση των μελών του καρτέλ πετρελαίου ΟΠΕΚ να αναβάλουν οποιαδήποτε αύξηση της παραγωγής μέχρι μετά το πρώτο τρίμηνο του έτους.

Ο ΟΠΕΚ προσπαθεί συνήθως να διαχειρίζεται την παραγωγή των μελών του, ώστε να διατηρεί τις τιμές σε ένα «ιδανικό» εύρος: αρκετά υψηλές ώστε να τους εξασφαλίζουν υγιή έσοδα, αλλά χωρίς να γίνονται τόσο υψηλές ώστε οι καταναλωτές να στραφούν σε φθηνότερες, χαμηλών εκπομπών άνθρακα εναλλακτικές λύσεις, όπως τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα και οι αντλίες θερμότητας.

Την τελευταία ημέρα του 2025, η τιμή του αργού πετρελαίου Brent διαμορφώθηκε στα 60,85 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας απότομη πτώση από τα σχεδόν 74 δολάρια το βαρέλι στο τέλος του 2024. Η τιμή του πετρελαίου στις ΗΠΑ επίσης έπεσε κατά 20% πέρυσι, στα 57,42 δολάρια την Τετάρτη από περίπου 74 δολάρια πριν από ένα χρόνο.

Πληθώρα αργού

Η αγορά είναι πλημμυρισμένη με περισσότερο αργό πετρέλαιο από ό,τι μπορεί να απορροφήσει η παγκόσμια βιομηχανική δραστηριότητα, εν μέρει λόγω της χαμηλότερης από την αναμενόμενη οικονομικής ανάπτυξης στις μεγάλες οικονομίες και του αντίκτυπου του εμπορικού πολέμου του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κατά της Κίνας, ο οποίος έχει μειώσει τη ζήτηση από τον μεγαλύτερο εισαγωγέα ενέργειας στον κόσμο.

Οι παραγωγοί πετρελαίου αναμένεται να συνεχίσουν να αντλούν υπερβολικές ποσότητες βαρελιών κατά το επόμενο έτος, γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει τις τιμές σε χαμηλά επίπεδα των 55 δολαρίων ανά βαρέλι μέχρι την άνοιξη, σύμφωνα με αναλυτές της BNP Paribas. Οι στρατηγικοί αναλυτές εμπορευμάτων της JPMorgan Chase και της Goldman Sachs αναμένουν επίσης ότι οι τιμές του Brent θα πέσουν στα 50 δολάρια ανά βαρέλι το 2026.

Οι αναλυτές πετρελαίου της αυστραλιανής επενδυτικής τράπεζας Macquarie έγραψαν σε πρόσφατη σημείωση προς τους πελάτες τους ότι η πτωτική δυναμική των τιμών ξεπερνούσε ήδη τις ήδη χαμηλές προσδοκίες τους για την αγορά, την οποία είχαν προηγουμένως χαρακτηρίσει ως «καρικατουριστικά υπερπροσφορά».

Πηγή: ΟΤ