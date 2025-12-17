Bloomberg: Οι τιμές του ρωσικού πετρελαίου στα χαμηλότερα επίπεδα από την έναρξη του πολέμου
Όπως καλύπτει το Bloomberg, οι τιμές ρωσικού πετρελαίου έπεσαν στα χαμηλότερα επίπεδα από την έναρξη του πλήρους πολέμου ανάμεσα στην Ουκρανία και τη Ρωσία.
Οι τιμές του ρωσικού πετρελαίου έχουν πέσει στο χαμηλότερο επίπεδο από την έναρξη της πλήρους εισβολής στην Ουκρανία, καθώς οι δυτικές κυρώσεις έχουν αρχίσει να αποδίδουν καρπούς, σύμφωνα με το Bloomberg στις 16 Δεκεμβρίου.
Οι τιμές έπεσαν σε λίγο πάνω από 40 δολάρια ανά βαρέλι κατά μέσο όρο για το ρωσικό αργό πετρέλαιο που μεταφέρεται από τη Βαλτική Θάλασσα, τη Μαύρη Θάλασσα και το λιμάνι Kozmino στην Άπω Ανατολή, σύμφωνα με το μέσο ενημέρωσης, το οποίο επικαλείται στοιχεία της Argus Media.
Η είδηση έρχεται λιγότερο από δύο μήνες μετά την επιβολή κυρώσεων από τις ΗΠΑ στις δύο μεγαλύτερες πετρελαϊκές εταιρείες της Ρωσίας, Rosneft και Lukoil, στο πλαίσιο των προσπαθειών να ασκηθεί πίεση στη Μόσχα για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας. Σύμφωνα με το Bloomberg, η τιμή συναλλαγής έχει υποχωρήσει κατά 28% τους τελευταίους τρεις μήνες, με τις παγκόσμιες τιμές αναφοράς να σημειώνουν επίσης πτώση.
Τα έσοδα από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο αντιπροσωπεύουν περίπου το ένα τρίτο του ομοσπονδιακού προϋπολογισμού της Ρωσίας, καθιστώντας τις εξαγωγές ενέργειας μια κρίσιμη πηγή χρηματοδότησης για τις πολεμικές της προσπάθειες.
Η ΕΕ έχει σχεδόν «παγώσει» τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου
Μετά το ξέσπασμα του πολέμου στην Ουκρανία, η ΕΕ έχει σταματήσει σχεδόν εντελώς τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου και σχεδιάζει να καταργήσει πλήρως τις εισαγωγές ρωσικής ενέργειας έως το τέλος του 2027.
Οι χώρες του G7 επέβαλαν επίσης ανώτατο όριο τιμής 60 δολαρίων ανά βαρέλι για το ρωσικό αργό που διαπραγματεύεται στις παγκόσμιες αγορές, με τους περισσότερους εταίρους του Κιέβου να μειώνουν περαιτέρω το ανώτατο όριο στα 47,60 δολάρια νωρίτερα φέτος.
Αναζητώντας νέες αγορές, οι ρωσικές εταιρείες προσφέρουν πετρέλαιο με έκπτωση σε άλλους αγοραστές, συγκεκριμένα στην Ινδία και την Κίνα. Η κυβέρνηση Τραμπ επέβαλε δασμό 25% στην Ινδία — επιπλέον του υπάρχοντος συντελεστή 25% — για να την πιέσει να μειώσει την εξάρτησή της από τις ρωσικές προμήθειες.
Τα έσοδα της Μόσχας από τα ορυκτά καύσιμα το 2025 αναμένεται να είναι σχεδόν τα μισά από την αξία του περασμένου έτους, σημειώνοντας το χαμηλότερο μηνιαίο επίπεδο εσόδων από το 2020.
