Η Ρωσία εξαπέλυσε το βράδυ μαζική επίθεση στην Ουκρανία που είχε σαν αποτέλεσμα να σκοτωθούν τρεις άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 30 ενώ προκάλεσε και τη διακοπή της ηλεκτροδότησης για περισσότερους από 600.000 ανθρώπους.

Ρωσικοί στόχοι δέχτηκαν επίσης χτυπήματα με την Ουκρανία να αναλαμβάνει την ευθύνη των επιθέσεων.

Πετρελαιοφόρο που έπλεε στα ανοικτά των τουρκικών ακτών στη Μαύρη Θάλασσα δέχθηκε σήμερα το πρωί επίθεση από μη επανδρωμένο σκάφος επιφανείας, αφού είχε γίνει στόχος παρόμοιας επίθεσης και χθες, Παρασκευή, το βράδυ, ανακοίνωσε το τουρκικό υπουργείο Μεταφορών όπως μεταδίδει το ΑΠΕ – ΜΠΕ.

Επίθεση σε τάνκερ

«Το πλοίο Virat, το οποίο είχε δεχθεί επίθεση από μη επανδρωμένα σκάφη σε απόσταση περίπου 35 ναυτικών μιλίων στα ανοικτά των ακτών της Μαύρης Θάλασσας, δέχθηκε και πάλι επίθεση σήμερα το πρωί από θαλάσσια οχήματα χωρίς πλήρωμα», ανέφερε στην ανακοίνωσή του το υπουργείο.

Το πλοίο, που φέρει σημαία Γκάμπιας και θεωρείται ότι ανήκει στον ρωσικό σκιώδη στόλο, «υπέστη ελαφρές ζημιές στη δεξιά πλευρά, πάνω από την ίσαλο γραμμή», διευκρίνισε το υπουργείο, υπογραμμίζοντας πως «δεν έχει εκδηλωθεί πυρκαγιά πάνω στο πλοίο και όλα τα μέλη του πληρώματος είναι καλά στην υγεία τους».

«Ομάδες διάσωσης διατηρούν απόσταση ασφαλείας από το πλοίο, καθώς δεν έχει εκπέμψει σήμα κινδύνου», αναφέρει ακόμη η ανακοίνωση του υπουργείου.

Βίντεο που κυκλοφορεί σε ουκρανικά κανάλια φέρεται να δείχνει το μη επανδρωμένο σκάφος να πλησιάζει το πλοίο Virat.

Ukraińcy pochwalili się i tym samym potwierdzili, że to oni są odpowiedzialni za eksplozję na dwóch tankowcach – KAIROS i VIRAT, które są częścią 🇷🇺floty cieni. Ataku dokonano przy wykorzystaniu morskich dronów Seababy. pic.twitter.com/po3479xpop — Mariusz Marszałkowski (@MJMarszalkowski) November 29, 2025

Δεύτερη επίθεση

Σε ένα δεύτερο πετρελαιοφόρο που έφερε επίσης σημαία Γκάμπιας, εν πλω προς τη Ρωσία, ξέσπασε πυρκαγιά χθες βράδυ σε απόσταση 28 ναυτικών μιλίων στα ανοικτά των τουρκικών ακτών έπειτα από έκρηξη, σύμφωνα με τις τουρκικές αρχές.

Είκοσι πέντε μέλη πληρώματος αυτού του πλοίου, του Kairos, απομακρύνθηκαν και είναι όλοι καλά στην υγεία τους, δήλωσε σήμερα ο Τούρκος υπουργός Μεταφορών Αμπντουλκαντίρ Ουράλογλου.

Turkish rescue boats extinguish a fire on the Kairos tanker in the Black Sea near Turkey’s Bosphorus Strait.#Turkey pic.twitter.com/SHrUKzjblB — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) November 29, 2025

Τα δύο πετρελαιοφόρα υπόκεινται σε δυτικές κυρώσεις λόγω μεταφοράς πετρελαίου από ρωσικά λιμάνια, παρά το εμπάργκο που επιβλήθηκε μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Η τουρκική Διεύθυνση Θαλάσσιων Υποθέσεων (DGM) δημοσιοποίησε χθες βράδυ εικόνες που δείχνουν το Kairos να φλέγεται και πυκνό μαύρο καπνό να υψώνεται πάνω από το πλοίο.

Επίθεση σε ρωσικό τερματικό σταθμό πετρελαίου

Η DGM διευκρίνισε πως οι δεξαμενές του πετρελαιοφόρου ήταν άδειες –εκτός από τα δικά του καύσιμα– και ήταν εν πλω προς το ρωσικό λιμάνι Νοβοροσίσκ, που βρίσκεται στη βορειοανατολική ακτή της Μαύρης Θάλασσας κοντά στην είσοδο της Αζοφικής Θάλασσας, στη νότια Ρωσία.

Ο σημαντικός τερματικός σταθμός πετρελαίου που βρίσκεται κοντά στο λιμάνι του Νοβοροσίσκ διέκοψε επίσης σήμερα νωρίς το πρωί τις δραστηριότητές του αφού επίθεση μη επανδρωμένου σκάφους επιφανείας προκάλεσε ζημιές σ’ ένα από τα τρία αγκυροβόλιά του, ανακοίνωσε η εταιρεία (Caspian Pipeline Consortium, CPC) που εκμεταλλεύεται τον τερματικό σταθμό καταγγέλλοντας μια «στοχευμένη τρομοκρατική επίθεση».

Η CPC εξάγει κυρίως από το Καζακστάν μέσω της Ρωσίας και του τερματικού σταθμού στη Μαύρη Θάλασσα.

Στους μετόχους της CPC περιλαμβάνονται οι αμερικανικές εταιρείες Chevron και Exxon Mobil.

Οι τουρκικές αρχές, που δεν έχουν διαπιστώσει μέχρι στιγμής ύπαρξη μόλυνσης γύρω από το Kairos, ανέφεραν ότι μία ομάδα ειδικών στο περιβάλλον και δύτες θα αναπτυχθούν εκεί μόλις κατασβεστεί η πυρκαγιά πάνω στο πλοίο.

Σύμφωνα με τον ειδικό ιστότοπο VesselFinder, το Kairos ναυπηγήθηκε το 2002 και το Virat το 2018. Τα δύο πλοία είναι στο στόχαστρο κυρώσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Κοινοπολιτεία, αλλά και από τις ΗΠΑ για το Virat.