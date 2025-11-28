newspaper
Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025
28.11.2025 | 13:16
Ρωσία: Οι ΗΠΑ έδωσαν λεπτομέρειες για το σχέδιο που συμφώνησαν με την Ουκρανία – Οι απαιτήσεις Πούτιν
Κόσμος 28 Νοεμβρίου 2025 | 13:56

Ρωσία: Οι ΗΠΑ έδωσαν λεπτομέρειες για το σχέδιο που συμφώνησαν με την Ουκρανία – Οι απαιτήσεις Πούτιν

Ο Πεσκόφ δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον ενημέρωσε τη Μόσχα για τις πιο σημαντικές λεπτομέρειες του σχεδίου, ωστόσο θα υπάρξει αναλυτική συζήτηση στη συνάντηση Πούτιν - Γουίτκοφ την ερχόμενη εβδομάδα

Νεκτάριος Δαργάκης
ΕπιμέλειαΝεκτάριος Δαργάκης
Οι ΗΠΑ έδωσαν λεπτομέρειες στη Ρωσία σχετικά με το σχέδιο στο οποίο συμφώνησαν με την Ουκρανία στις διαπραγματεύσεις στη Γενεύη, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ που μίλησε σε δημοσιογράφους.

Ο Πούτιν απέρριψε επίσης τις ανησυχίες των Ευρωπαίων ηγετών ότι η Ρωσία θα μπορούσε να επιτεθεί στην ευρωπαϊκή ήπειρο μέσα στις επόμενες δεκαετίες

«Οι βασικές λεπτομέρειες έχουν παρασχεθεί και οι συζητήσεις θα πραγματοποιηθούν στη Μόσχα την επόμενη εβδομάδα», δήλωσε ο Πεσκόφ, αναφερόμενος στην επίσκεψη του ειδικού απεσταλμένου του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ στη Ρωσία όπου θα συναντήσει τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν.

Τις δηλώσεις Πεσκόφ μεταφέρει το TASS, υπενθυμίζοντας ότι οι ΗΠΑ και η Ουκρανία πραγματοποίησαν διαβουλεύσεις σχετικά με το σχέδιο των 28 σημείων στις 23 Νοεμβρίου.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, χαρακτήρισε τη συνάντηση ως «την πιο παραγωγική» μέχρι στιγμής από την αρχή της σύγκρουσης.

Ο Πούτιν επιμένει για ολόκληρο το Ντονμπάς

Την ώρα που έχει επιβεβαιωθεί τόσο από τη Ρωσία, όσο και από τις ΗΠΑ η συνάντηση Πούτιν – Γουίτκοφ στη Μόσχα την ερχόμενη εβδομάδα, ο Ρώσος πρόεδρος αναφέρθηκε στις απαιτήσεις που έχει έτσι ώστε να υπάρξει συμφωνία.

Τόσο το CNN όσο και το BBC λένε ότι ο Πούτιν αναγνώρισε ως βάση συζήτησης το αμερικάνικο σχέδιο, ωστόσο δεν έχει κάνει πίσω από τις μαξιμαλιστικές θέσεις του.

Το βρετανικό μέσο γράφει ότι ο Πούτιν τόνισε πως η Ρωσία θα κατεβάσει τα όπλα της μόνο εάν οι δυνάμεις του Κιέβου αποσυρθούν από τα εδάφη που διεκδικεί η Μόσχα.

Ο Ρώσος πρόεδρος πιέζει εδώ και καιρό για τη νομική αναγνώριση των ουκρανικών εδαφών που η Ρωσία κατέλαβε με τη βία.

Σε αυτά περιλαμβάνονται η χερσόνησος της Κριμαίας στα νότια, που προσαρτήθηκε το 2014, και το Ντονμπάς στα ανατολικά, περιοχή που η Μόσχα ελέγχει στο μεγαλύτερο μέρος της.

Η Ουκρανία αρνείται – μέχρι στιγμής – να παραχωρήσει εδάφη που ελέγχει

Το Κίεβο έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο να παραχωρήσει τα τμήματα του Ντονμπάς που εξακολουθεί να κατέχει, καθώς θεωρεί αδιανόητη την ανταμοιβή της Ρωσίας για την επιθετικότητά της, όπως σχολιάζει το BBC.

Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μιλώντας μετά την ομιλία του Πούτιν,  δήλωσε ότι η Ρωσία «αγνόησε» τις προσπάθειες «να τερματιστεί πραγματικά ο πόλεμος».

Μιλώντας σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του στο Κιργιστάν, ο Πούτιν κατηγόρησε το Κίεβο ότι θέλει να πολεμήσει «μέχρι να μείνει ο τελευταίος Ουκρανός» – κάτι που, όπως είπε, η Ρωσία είναι «κατ’ αρχήν» επίσης έτοιμη να κάνει.

Ο Πούτιν επανέλαβε την άποψή του ότι η Ρωσία έχει την πρωτοβουλία στο πεδίο της μάχης και ότι οι συγκρούσεις θα τελειώσουν μόνο όταν οι ουκρανικές δυνάμεις αποσυρθούν από το Ντονμπάς, το οποίο αποτελείται από τις περιοχές Λουγκάνσκ και Ντονέτσκ.

«Αν δεν αποσυρθούν, θα το επιτύχουμε με τη δύναμη των όπλων», είπε ο Ρώσος πρόεδρος.

Ωστόσο, η αργή πρόοδος της Ρωσίας στην ανατολική Ουκρανία έχει κοστίσει σημαντικά σε ανθρώπινο δυναμικό, γράφει το BBC.

Σύμφωνα με το αμερικανικό Ινστιτούτο Μελέτης του Πολέμου, με αυτόν τον ρυθμό θα χρειαστούν σχεδόν δύο ακόμη χρόνια για να καταλάβει η Μόσχα την υπόλοιπη περιοχή του Ντονέτσκ.

Δείτε σχετικό χάρτη:

Πηγή: BBC, ISW

Τα «αγκάθια» στη διαπραγμάτευση – De facto ή de jure αναγνώριση εδαφών;

Οι δηλώσεις της Πέμπτης ήταν η πρώτη φορά που ο Πούτιν αναφέρθηκε στις έντονες διπλωματικές κινήσεις της περασμένης εβδομάδας.

Οι ΗΠΑ και η Ουκρανία πραγματοποίησαν εντατικές συνομιλίες σχετικά με το σχέδιο ειρήνης που, σύμφωνα με πληροφορίες, συντάχθηκε τον Οκτώβριο από Αμερικανούς και Ρώσους αξιωματούχους, με τα περισσότερα ΜΜΕ να κατονομάζουν τους Στιβ Γουίτκοφ και Κιρίλ Ντμιτρίεφ ως τους βασικούς συντάκτες του.

Το σχέδιο, το οποίο ήταν σε μεγάλο βαθμό προσανατολισμένο προς τις απαιτήσεις της Μόσχας, αναθεωρήθηκε στη συνέχεια κατά τη διάρκεια των συνομιλιών μεταξύ των διαπραγματευτών της Ουκρανίας και των ΗΠΑ στη Γενεύη. Στην ελβετική πόλη παρευρέθηκαν επίσης εκπρόσωποι της Γαλλίας, της Βρετανίας και της Γερμανίας.

Το BBC σχολιάζει ότι το σχέδιο δεν φαίνεται να αντιμετωπίζει το ζήτημα των κατεχόμενων εδαφών, το οποίο – μαζί με τις εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία – αποτελεί το μεγαλύτερο σημείο διαφωνίας μεταξύ Μόσχας και Κιέβου.

Ο Πούτιν δήλωσε ότι το νέο σχέδιο έχει πλέον υποβληθεί στη Ρωσία και ότι θα μπορούσε να αποτελέσει τη «βάση» για μια μελλοντική συμφωνία που θα τερματίσει τον πόλεμο.

Ωστόσο, πρόσθεσε ότι ήταν «απολύτως απαραίτητο» να συζητηθούν «ορισμένα συγκεκριμένα σημεία που πρέπει να διατυπωθούν με διπλωματική γλώσσα».

Ερωτηθείς για την πιθανότητα η Κριμαία και ο Ντονμπάς να αναγνωριστούν ως υπό τον de facto έλεγχο της Ρωσίας, αλλά όχι νομικά (de jure), ο Πούτιν απάντησε: «Αυτό είναι το θέμα της συζήτησής μας με τους Αμερικανούς ομολόγους μας».

Ίσως ταξιδέψει στη Μόσχα και ο Κούσνερ

Ο Ρώσος πρόεδρος επιβεβαίωσε και την επίσκεψη της αμερικάνικης αντιπροσωπείας, στην οποία θα συμμετέχει και ο Γουίτκοφ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι ο Γουίτκοφ ενδέχεται να συνοδεύεται στη Μόσχα από τον γαμπρό του Αμερικανού προέδρου, Τζάρεντ Κούσνερ.

Ο Ζελένσκι δήλωσε σε βιντεοσκοπημένο διάγγελμα αργά το βράδυ της Πέμπτης ότι οι αντιπροσωπείες της Ουκρανίας και των ΗΠΑ θα συναντηθούν «για να μετατρέψουν τα σημεία που εξασφαλίσαμε στη Γενεύη σε μια μορφή που θα μας οδηγήσει στον δρόμο της ειρήνης και των εγγυήσεων ασφάλειας».

Ο Ουκρανός πρόεδρος δεν ανέφερε ονόματα, αλλά ο επικεφαλής του προσωπικού του, Αντρίι Γερμάκ, είχε δηλώσει ότι ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Νταν Ντρίσκολ, επρόκειτο να επισκεφθεί το Κίεβο αργότερα την ίδια εβδομάδα.

Την Τετάρτη, ο Τραμπ δήλωσε ότι υπήρχαν «μόνο λίγα σημεία διαφωνίας» μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας, υποδηλώνοντας ότι οποιαδήποτε συνάντηση με τον πρόεδρο της Ουκρανίας για να συζητηθούν αυτά τα σημεία εξαρτάται από την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας.

Το σχόλιο Πούτιν για την «παράνομη» ουκρανική ηγεσία και τους Ευρωπαίους

Στα σχόλιά του προς τους δημοσιογράφους, ο Πούτιν εξέφρασε εκ νέου την περιφρόνησή του προς την ουκρανική ηγεσία, την οποία χαρακτήρισε «παράνομη».

Ως εκ τούτου, πρόσθεσε, «δεν έχει νόημα» να υπογραφούν οποιαδήποτε έγγραφα μαζί της.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Η Ουκρανία βρίσκεται σε καθεστώς στρατιωτικού νόμου από την έναρξη της πλήρους εισβολής της Ρωσίας τον Φεβρουάριο του 2022 και, ως εκ τούτου, δεν μπόρεσε να διεξαγάγει τις προγραμματισμένες εκλογές.

Νωρίτερα φέτος, το ουκρανικό κοινοβούλιο ψήφισε ομόφωνα την επιβεβαίωση της νομιμότητας του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, η θητεία του οποίου έληξε την άνοιξη.

Ο Πούτιν απέρριψε επίσης τις ανησυχίες των Ευρωπαίων ηγετών ότι η Ρωσία θα μπορούσε να επιτεθεί στην ευρωπαϊκή ήπειρο μέσα στις επόμενες δεκαετίες.

«Αυτό μας φαίνεται πραγματικά γελοίο», είπε.

Ο Λευκός Οίκος και ο Ντόναλντ Τραμπ έχουν εκφράσει την αισιοδοξία τους για τις πρόσφατες διπλωματικές προσπάθειες για ειρηνευτικές συνομιλίες, αλλά οι Ευρωπαίοι έχουν επανειλημμένα εκφράσει τον σκεπτικισμό τους ως προς το αν ο Πούτιν έχει πραγματικά την πρόθεση να τερματίσει τον πόλεμο, όπως σημειώνει το BBC.

Την Τετάρτη, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν κατηγόρησε τη Ρωσία ότι διατηρεί μια νοοτροπία της μεταπολεμικής περιόδου και ότι θεωρεί την ευρωπαϊκή ήπειρο ως «σφαίρα επιρροής» στην οποία τα κυρίαρχα κράτη μπορούν να «διαμελιστούν».

