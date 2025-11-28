Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν χαιρέτισε σήμερα την «ισορροπημένη» θέση της Ουγγαρίας σχετικά με την Ουκρανία, στη διάρκεια συνάντησής του στο Κρεμλίνο με τον Ούγγρο πρωθυπουργό Βίκτορ Όρμπαν.

«Γνωρίζω την ισορροπημένη θέση σας στο ουκρανικό ζήτημα», δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος στον Όρμπαν, ο οποίος, στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αντιτίθεται στις κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας και επικρίνει την υποστήριξη προς το Κίεβο.

Ο Όρμπαν επιμένει στην αγορά υδρογονανθράκων από τη Ρωσία

Κατά τη συνάντησή του με τον Ρώσο πρόεδρο, ο Όρμπαν ανακοίνωσε από την πλευρά του ότι η χώρα του θα συνεχίσει στο μέλλον να αγοράζει υδρογονάνθρακες από τη Ρωσία.

«Θέλω να επαναλάβω ότι οι προερχόμενες από τη Ρωσία ενεργειακές προμήθειες αποτελούν αυτή τη στιγμή τη βάση του ενεργειακού εφοδιασμού της Ουγγαρίας και ότι θα συνεχίσουν να την αποτελούν στο μέλλον», δήλωσε ο Όρμπαν, οι δηλώσεις του οποίου μεταδόθηκαν από την τηλεόραση.

Ο Πούτιν είπε ακόμα στον Ούγγρο πρωθυπουργό ότι θα χαιρόταν, αν επιλεγόταν η Βουδαπέστη ως τόπος συνάντησής του με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Όπως υπενθυμίζει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι Πούτιν και Τραμπ είχαν συμφωνήσει τον Οκτώβριο να συναντηθούν στην ουγγρική πρωτεύουσα, όμως στη συνέχεια ο Τραμπ ματαίωσε τη συνάντηση λέγοντας πως δεν θέλει να είναι χάσιμο χρόνου.