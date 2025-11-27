Πούτιν: Βάση συζήτησης το σχέδιο Τραμπ – Δεν σχεδιάζουμε επίθεση στην Ευρώπη – Έτοιμοι να συζητήσουμε για την ασφάλειά της

Για το προτεινόμενο σχέδιο εκεχειρίας στην Ουκρανία μίλησε ο ρώσος πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν, το οποίο χαρακτήρισε ως «βάση συζήτησης» αλλά επεσήμανε επίσης ότι δεν έχει διαμορφωθεί η «τελική εκδοχή» του ενώ ορισμένα ζητήματα χρειάζονται «περαιτέρω συζήτηση».

Ο Πούτιν εκτίμησε ότι οι ΗΠΑ λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τη ρωσική θέση στον πόλεμο της Ουκρανίας και η Μόσχα είναι έτοιμη για σοβαρή συζήτηση με την Ουάσιγκτον για τη «στρατηγική ασφάλεια».

Έκανε ακόμα γνωστό ότι η αμερικανική αντιπροσωπεία αναμένεται την επόμενη εβδομάδα στη Ρωσία για «σοβαρές συζητήσεις».

Σε σχέση με τις ενστάσεις που διατυπώνονται κατά του Στιβ Γουίτκοφ στην Ουάσιγκτον με την κατηγορία ότι ο αμερικανός απεσταλμένος λειτουργεί προς όφελος των Ρώσων, ο Πούτιν έκανε λόγο για «ανοησίες».

Ο Γουίτκοφ προκάλεσε νέο κύμα αντιδράσεων στην Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες αυτή την εβδομάδα, μετά τη διαρροή μιας ηχογραφημένης τηλεφωνικής συνομιλίας στην οποία συμβούλευε έναν βοηθό του Κρεμλίνου για το πώς ο Πούτιν θα έπρεπε να χειριστεί τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Πούτιν δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι θα ήταν έκπληξη αν ο Γουίτκοφ είχε εκφράσει προσβλητικές εκφράσεις κατά της Ρωσίας κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, και τον χαρακτήρισε ως έναν αμερικανό πολίτη που υπερασπίζεται τα συμφέροντα της πατρίδας του.

Δεν σχεδιάζουμε επίθεση στην Ευρώπη

Σε σχέση με την άποψη που είναι κυρίαρχη στα ισχυρά κράτη της Ευρώπης, με βάση την οποία η Ρωσία αποτελεί απειλή για την ασφάλεια των ευρωπαϊκών κρατών, ο Βλαντιμίρ Πούτιν ανέφερε ότι πρόκειται για «γελοίο» ισχυρισμό και δήλωσε ότι η Μόσχα δεν έχει σχέδια επίθεσης στην Ευρώπη, ενώ ανέφερε ότι οι Ρώσοι είναι έτοιμοι για συζητήσεις σε σχέση με την ευρωπαϊκή ασφάλεια.

Ανέφερε ακόμα ότι οι υπηρεσίες ασφαλείας της Ρωσίας και της Ουκρανίας ήταν σε επαφή στο Άμπου Ντάμπη και συζητούν ανταλλαγές αιχμαλώτων.

Σε σχέση με την πρόταση που περιγράφεται στο σχέδιο Τραμπ για την πρόσκληση της Ρωσίας στους G7, ο Πούτιν φάνηκε να την απορρίπτει λέγοντας ότι δεν μπορεί να φανταστεί πώς θα μπορούσε να υπάρξει κάποια τέτοια συνύπαρξη.

Ως συνήθως ο ρώσος πρόεδρος επανέλαβε ότι οι ρωσικές δυνάμεις κινούνται ταχύτερα προς όλες τις κατευθύνσεις σε όλα τα μέτωπα και επανέλαβε ότι εάν η Ουκρανία αποσύρει τα στρατεύματά της, ο πόλεμος θα τελειώσει.

Απέρριψε επίσης την ιδέα η Ρωσία να υπογράψει κοινά έγγραφα με την Ουκρανία ως «αχρείαστη».

Ο ίδιος δήλωσε έκπληκτος με τις κυρώσεις που επέβαλε ο Ντόναλντ Τραμπ στις ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες και φρόντισε να υπογραμμίσει ότι «οι κυρώσεις καταστρέφουν τις σχέσεις μας με τις ΗΠΑ».

Ξεκαθάρισε επίσης ότι οποιαδήποτε δέσμευση ρωσικών κεφαλαίων στην Ευρώπη θα θεωρηθεί κλοπή από τη Μόσχα, ενώ έκανε γνωστό ότι η Ρωσία εργάζεται για την υιοθέτηση αντιποίνων.